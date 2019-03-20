滴答滴答⋯⋯為核戰爆發倒數計時的「末日之鐘」

文：謝育哲（生命是不斷地學習與探索新事物，追求真善美，科學月刊編輯）

圖片來源：Shutterstock 核武試爆後產生的蕈狀雲。（Shutterstock）

1945年，美軍在日本廣島與長崎投下2顆震撼全球的原子彈，除了為二次世界大戰畫下終戰的句點，也同時向世界宣告核子時代的來臨。掌握核子的技術猶如把玩上帝的火炬，如果應用得宜，人類的未來將會變得更美好；但假設引火自焚，則將可能面臨世界毀滅的結局。

在二戰過後，世界走入冷戰的局面。以美國為首的資本陣營，對抗蘇聯所率領的共產陣營，雙方進行意識形態的對決。為了不讓對手專美於前，2國不斷在各方面競爭，而軍事競賽的展開，也為當時的世界帶來無比的未知與恐懼。美蘇在二戰後進入軍備競賽，在核能的基礎上不斷地研發更強大的武器嚇阻對方。冷戰期間，全球核彈頭的數量逐年飆升，造成各界恐慌，深怕末日降臨。

圖片來源：Wikipedia 末日之鐘圖示，最近一次調整是在2017年，當前距離午夜只剩2分鐘。（Wikipedia）

1947年，由美國《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）雜誌設立一虛構的鐘面，稱為末日之鐘（Doomsday Clock）。這款時鐘是為了向大眾顯示當前世界面臨核武威脅的程度。鐘面上的午夜零時代表著核戰的爆發，而雜誌社也會因應當時的世界局勢調整鐘面上的分針位置，當分針越接近零時，則代表距離世界末日不遠了；相反地，當分針被調整遠離午夜時分，則代表世界緊張局勢有較舒緩的結果。

最初，末日之鐘所設定的剩餘時間為7分鐘，當有重大事件發生時，雜誌委員會便會根據事件的屬性調整分針位置。舉例而言，在1949年時，蘇聯成功測試原子彈，委員會便將分針往前調4分鐘，使末日之鐘的時間為23:57，距離午夜僅3分鐘；而在1991年，美蘇雙方簽立「第一階段削減戰略武器條約（Strategic Arms Reduction Treaty, START）」，委員會則將分針往後調整7分鐘，當時末日之鐘顯示為23:43分，距離午夜達到空前的最遠時刻，整整17分鐘；甚至在2017年，因川普（Donald Trump）當選美國總統，委員會認為這勢必會影響世界局勢，並造成態勢緊張，於是將末日之鐘往前調整30秒，這也是第一次因為個人原因而調整時鐘。想了解歷年來末日之鐘時間的調整與遭逢的事件，可參考Bulletin of the Atomic Scientists的網站。

圖片來源：作者提供 末日之鐘1947~2018年的時間趨勢圖。

末日之鐘在過往代表著核武數量，及各國間對於世界局勢影響的程度。而在2007年，委員會將氣候變遷選項加入為衡量標準之中。委員會認為，氣候的變遷可能會助長核能的利用，並間接增加核武的使用機會。

末日之鐘的存在不斷地告誡人們，使用核能對人類甚至是全世界有多麼大的威脅。核能或許能帶來許多便利性，但也得小心使用，如處置不當將有可能引發全面性的毀滅災難。或許人們更應該思考，在使用一項極具威力的能力之時，會造成什麼樣的後果，並時時刻刻警戒自我，避免態勢失控。

參考資料：

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航