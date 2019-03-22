如何分辨老外現在說的是「真話」還是「反話」？

客戶看完提案，對你說「You’ve worked a lot on this」先別急著做字面解讀，假如他的聲調下降，經常意思是「你做得還不夠好」。

英文表達如果真的好，多半會「直接」誇讚。如果覺得不夠好就會「模糊」，拐彎抹角、點到為止。以下這幾句「謝謝你花費時間精神，你的努力我有看見」，其實都是不滿意的委婉表達。像以下這些句子，不把重點放在你的事情哪裡好，都只是表達你「努力、花時間、試了、想了」。

That must have taken you a pretty long period of time.（你一定花了很多時間吧！） You’ve worked a lot on this.（你很努力吧！） I can see what you were trying to do.（我看得出來你一直在嘗試） You really thought about this.（你想得很多了）

那要分辨老外到底是真話還是反話？反話經常有一些「模糊點」，我們來看幾個例句。

I almost agree. （X）我大致同意

（O）我不同意

老外說「我幾乎要同意了」，其實是「我一點兒都不同意」。這裡的模糊點是almost，真的同意就說I agree就好了，多了一個almost就成了反話。

Maybe it's not a perfect choice. （X）這選擇雖不是最好，但也不差

（O）這選擇很糟

這句話其實是「You made a bad choice」（你做了一個很糟的決定）。不直白說糟，這句話用了兩個模糊點，像Maybe、not perfect都是。

That's certainly one way of looking at it. （X）也是一種看法（表示贊同）

（O）我不同意你的看法

這句話字面意思是「當然了，這也是一種看法」，似乎是同意你的說法，真正意思是指「你錯了」。模糊點在one way，它其實是wrong way的模糊對照。這句話真的意思是「That's certainly the wrong way of looking at it」。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航