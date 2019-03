如何分辨老外現在說的是「真話」還是「反話」？

客戶看完提案,對你說「You’ve worked a lot on this」先別急著做字面解讀,假如他的聲調下降,經常意思是「你做得還不夠好」。

英文表達如果真的好,多半會「直接」誇讚。如果覺得不夠好就會「模糊」,拐彎抹角、點到為止。以下這幾句「謝謝你花費時間精神,你的努力我有看見」,其實都是不滿意的委婉表達。像以下這些句子,不把重點放在你的事情哪裡好,都只是表達你「努力、花時間、試了、想了」。

That must have taken you a pretty long period of time.(你一定花了很多時間吧!)

You’ve worked a lot on this.(你很努力吧!)

I can see what you were trying to do.(我看得出來你一直在嘗試)

You really thought about this.(你想得很多了)