如果目的是「減脂」，哪種運動強度的效果最好？

文:林家輝(Peter)

看過上一篇〈運動真的可以燃脂嗎?〉之後,相信你應該知道燃脂與減脂的差別,也知道運動確實可以減脂,但無法燃脂。接下來要討論的事情,是做哪種運動強度,減脂效果可以比較好。先講結論:

之前提到,運動可以讓脂肪變少,主要是因為肌肉奪取碳資源的能力變強。因此,燃脂與減脂是不同的概念。

或許你曾聽過國民健康署提倡的運動333,其中一個3指的是運動要心跳達到每分鐘133下,也就是常聽說的中等運動強度,而這邊的運動強度又是如何計算的呢?到底跟減脂又有甚麼關聯呢?

運動強度的偵測指標之一為每分鐘的心跳率,可依照年齡換算每個人的低、中與高運動強度區間。

在知道運動強度區間前,首先要算出自己的最大心跳率(Maximum Heart rate ,HRmax)要怎麼算:

以30歲的成年人為例,他適用算式1,計算後得到的最大心跳率大約是每分鐘190左右。

此外,美國運動醫學會定義的運動強度,則是以最大心跳率的百分比推算:

每分鐘心跳133下為中等運動強度,剛好是一半的區間,國健署建議大家運動至少都可以達到中等運動強度,目的是要讓大家動起來。但減脂最有效的強度是中等運動強度嗎?

如果想要減少脂肪,反而高強度運動有著減少全身脂肪及腹部脂肪的最好效果。表中3個長條分別代表3個強度的活動:

圖表說明:0以下表示脂肪減少,越往下脂肪減少程度越多。

圖片來源:Boutcher, S. H. (2010). High-intensity intermittent exercise and fat loss. Journal of obesity, 2011.

2013年有一篇研究,回顧運動對過重成年人內臟脂肪組織的作用。結果發現不論哪種強度的運動,都對減脂有正面的幫助,不過運動強度越高,減脂的效果越好。

圖片來源:Vissers, D., Hens, W., Taeymans, J., Baeyens, J. P., Poortmans, J., & Van Gaal, L. (2013). The effect of exercise on visceral adipose tissue in overweight adults: a systematic review and meta-analysis. PloS one, 8(2), e56415.

表3,不同運動強度對脂肪的影響程度,Low代表低強度,Moderate中強度,High高強度,整體趨勢越往左邊,表示脂肪減少越多。Vissers, D., Hens, W., Taeymans, J., Baeyens, J. P., Poortmans, J., & Van Gaal, L. (2013). The effect of exercise on visceral adipose tissue in overweight adults: a systematic review and meta-analysis. PloS one, 8(2), e56415.