如果目的是「減脂」，哪種運動強度的效果最好？

文：林家輝（Peter）

看過上一篇〈運動真的可以燃脂嗎？〉之後，相信你應該知道燃脂與減脂的差別，也知道運動確實可以減脂，但無法燃脂。接下來要討論的事情，是做哪種運動強度，減脂效果可以比較好。先講結論：

不同強度的運動減脂效果也不一樣，而高強度運動對減脂效果最好。

之前提到，運動可以讓脂肪變少，主要是因為肌肉奪取碳資源的能力變強。因此，燃脂與減脂是不同的概念。

或許你曾聽過國民健康署提倡的運動333，其中一個3指的是運動要心跳達到每分鐘133下，也就是常聽說的中等運動強度，而這邊的運動強度又是如何計算的呢？到底跟減脂又有甚麼關聯呢？

運動強度的推算，要先知道最大心跳率的計算方法

運動強度的偵測指標之一為每分鐘的心跳率，可依照年齡換算每個人的低、中與高運動強度區間。

在知道運動強度區間前，首先要算出自己的最大心跳率（Maximum Heart rate ,HRmax）要怎麼算：

適合年輕人的算式：220－年齡 適合較年長的算式：206.9－（0.67 X 年齡）

以30歲的成年人為例，他適用算式1，計算後得到的最大心跳率大約是每分鐘190左右。

此外，美國運動醫學會定義的運動強度，則是以最大心跳率的百分比推算：

低強度運動：約50％～63％最大心跳率，30歲的成年人約落在每分鐘95下至120下（220－年齡）。

中強度運動：約64％～74％最大心跳率，30歲的成年人約落在每分鐘122下至141下（220－年齡）。

高強度運動：約75％～94％最大心跳率，30歲的成年人約落在每分鐘143下至179下（220－年齡）。

每分鐘心跳133下為中等運動強度，剛好是一半的區間，國健署建議大家運動至少都可以達到中等運動強度，目的是要讓大家動起來。但減脂最有效的強度是中等運動強度嗎？

高強度運動效果最好，特別是全身脂肪與腹部脂肪

如果想要減少脂肪，反而高強度運動有著減少全身脂肪及腹部脂肪的最好效果。表中3個長條分別代表3個強度的活動：

靜止狀態（SSE） 低強度運動（CONT）：65％最大攝氧量進行45分鐘的有氧運動 高強度運動（HIIE）：高強度衝刺8秒，休息16秒，5個循環。

圖表說明：0以下表示脂肪減少，越往下脂肪減少程度越多。

圖片來源：Boutcher, S. H. (2010). High-intensity intermittent exercise and fat loss. Journal of obesity, 2011. 三種模式下脂肪減少程度。Boutcher, S. H. (2010). High-intensity intermittent exercise and fat loss. Journal of obesity, 2011.

圖片來源：Boutcher, S. H. (2010). High-intensity intermittent exercise and fat loss. Journal of obesity, 2011. 三種模式下腹部脂肪減少程度。Boutcher, S. H. (2010). High-intensity intermittent exercise and fat loss. Journal of obesity, 2011.

有運動就有減脂的效果，但強度越高效果越好

2013年有一篇研究，回顧運動對過重成年人內臟脂肪組織的作用。結果發現不論哪種強度的運動，都對減脂有正面的幫助，不過運動強度越高，減脂的效果越好。

圖片來源：Vissers, D., Hens, W., Taeymans, J., Baeyens, J. P., Poortmans, J., & Van Gaal, L. (2013). The effect of exercise on visceral adipose tissue in overweight adults: a systematic review and meta-analysis. PloS one, 8(2), e56415. 表3，不同運動強度對脂肪的影響程度，Low代表低強度，Moderate中強度，High高強度，整體趨勢越往左邊，表示脂肪減少越多。Vissers, D., Hens, W., Taeymans, J., Baeyens, J. P., Poortmans, J., & Van Gaal, L. (2013). The effect of exercise on visceral adipose tissue in overweight adults: a systematic review and meta-analysis. PloS one, 8(2), e56415.

另外，這篇研究裡面的運動強度定義如下：

低運動強度：低於60％最大心跳率

中運動強度：60～70％最大心跳率

高運動強度：70％以上最大心跳率

與美國運動醫學會運動強度區間設定相差不遠。

美國運動醫學會的設定

低強度運動：約50％～63％最大心跳率

中強度運動：約64％～74％最大心跳率

高強度運動：約75％～94％最大心跳率

人為了生存每天一直進食，大部分的能量會轉化肝醣或脂肪儲存，脂肪又變成主要生活的能量來源。未進食的狀況下，腹部脂肪的三酸甘油脂，不斷分解成脂肪酸至血液或肌肉中，因此進食的能量多寡會決定儲存脂肪細胞的多少，當「肌肉消耗的能量的速度＞脂肪儲存能量的速度」，就可以減少脂肪，因此肌肉在減脂這件事扮演非常重要的角色。

除了運動強度外，身體肌肉量的多寡，同時也會影響碳資源的奪取能力，因此增加肌肉量也有助於減脂，目前阻力訓練是較有效率的增肌訓練方式，所以，減脂的關鍵傾向於在肌肉量跟控制飲食。

此外，高強度運動雖然有著減脂最好的效果，但完全沒有運動習慣的人，並不適合直接從事高強度的運動訓練（低強度運動也可以減脂），比較理想的做法是慢慢增加身體活動量，例如快走30分鐘。最後目標設定可以從事高強度運動的訓練，甚至阻力訓練，依循序漸進的方式，較能維持長久，同時養成運動習慣。

最後，不論自身狀況如何，還是建議尋求專業人士的幫忙比較保險。

我該如何開始呢？先認識簡單設定運動強度的方法吧！

想要開始減脂了嗎？在尋求協助之前，底下分享簡單判斷自己運動強度的方法。

運動強度的設定方式非常多種，光是心跳率公式就好幾種，這邊有個網站可以簡易幫助計算，運動強度設定還可以再寫一篇專欄討論呢。

日常生活最容易實施的運動強度監測為自主的運動疲勞感受，再來是利用心跳監控（需借助穿戴式裝置測量）。而自主的運動疲勞感受的其中一種測量方式為「說話測試」。

以說話程度當作一種日常的運動強度指標：

低強度運動：說話有點急促，但可以正常講話。

中強度運動：無法說完整一句話，但可以說簡單字語。

高強度運動：很喘，無法對話。

參考資料：

Kuo, C. H., & Harris, M. B. (2016). Abdominal fat reducing outcome of exercise training: fat burning or hydrocarbon source redistribution?. Canadian journal of physiology and pharmacology, 94(7), 695–698.

American College of Sports Medicine. (2013). ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. Lippincott Williams & Wilkins.

Romijn, J. A., Klein, S., Coyle, E. F., Sidossis, L. S., & Wolfe, R. R. (1993). Strenuous endurance training increases lipolysis and triglyceride-fatty acid cycling at rest. Journal of Applied Physiology, 75(1), 108–113.

Vissers, D., Hens, W., Taeymans, J., Baeyens, J. P., Poortmans, J., & Van Gaal, L. (2013). The effect of exercise on visceral adipose tissue in overweight adults: a systematic review and meta-analysis. PloS one, 8(2), e56415.

Melanson, E. L., Sharp, T. A., Seagle, H. M., Horton, T. J., Donahoo, W. T., Grunwald, G. K., … & Hill, J. O. (2002). Effect of exercise intensity on 24-h energy expenditure and nutrient oxidation. Journal of applied physiology, 92(3), 1045–1052.

Boutcher, S. H. (2010). High-intensity intermittent exercise and fat loss. Journal of obesity, 2011.

Franklin, B. A., & Swain, D. P. (2003). New insights on the threshold intensity for improving cardiorespiratory fitness. Preventive cardiology, 6(3), 118–121.

Karvonen, M. J. (1957). The effects of training on heart rate: a longitudinal study. Ann Med Exp Biol Fenn, 35, 307–315.

衛生福利部國民健康署

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航