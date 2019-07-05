【焦點院線】專訪《爸媽死了，我卻不想哭》導演長久允：喪禮才是最需要幽默感的場合

文：許耀文

繼2017年一鳴驚人奪下日舞影展短片單元評審團大獎的《金魚亂倒少女日記》（そうして私たちはプールに金魚を、）後，日本導演長久允帶著全新首部長片作品《爸媽死了，我卻不想哭》（We Are Little Zombies）今年四月已先在金馬奇幻影展與台灣觀眾見面。新片延續短片絢爛繽紛的色彩風格，百般聊賴的厭世中二氣味，渲染力十足的配樂與獨特敘事痛點。

故事敘述四位13歲左右的少年在「被父母留下來」的人生遊戲中，油門直踩一路闖關、一路失控狂飆，甚至組樂團一砲而紅引起社會騷動，最終抵達遊戲終點時，等待觀眾的是一個值得思索的人生選擇題。

今年34歲的長久允，現在是兩個女兒的爸爸，想拍電影的初衷不變，卻開始想為自己的小孩留下些什麼東西。長久導演透露，新片故事靈感其實是有一次自己在公園陪小孩玩的空擋，滑手機看到發生在俄羅斯誘導青少年自殺的「藍鯨挑戰」（Blue Whale Challenge）新聞，看著遠方的女兒，震驚之餘突然覺得，自己應該做點什麼，為下一代帶來一些希望，這樣的使命感油然而生。

於是《爸媽死了，我卻不想哭》就反轉了順序，從人生的最谷底——喪禮開始，長久導演表示電影的開頭，四位失去父母的主角在火葬場相遇，以中二又厭世的對話，充分表達這群「喪世代」少年的態度與幽默感。他再補充，大部份電影的敘事公式在前兩場戲就會交代清楚人物和事件背景，自己的新片則不那麼開誠佈公，反而像是遊戲序章開啟了後面的關卡。

廣告人的電影挑戰

Photo Credit：2019金馬奇幻影展提供

訪問前，長久導演允在咖啡廳門口講著一通又一通的公事電話。據悉，導演向公司請了幾天假特別來台參加金馬奇幻影展，在休息空檔時，他仍必須不斷回覆電話與訊息。

長久導演大學時主修法文，卻對電影一直很有興趣，畢業後很順利找到廣告公司的工作，於是暫時把電影夢擱著。他在廣告公司的工作負責賣場通路的廣告製作，多年來的工作經驗讓他覺得自己總像一個影像的「翻譯者」，負責把客戶的要求和理念傳達出來，卻不是自己真的想說的故事，終於從《金魚亂倒少女日記》開始，找到機會拍攝自己真的想說的故事。

或許也因為商業廣告製作的訓練，長久導演相信電影的節奏感最為重要，而有趣令人印象深刻的台詞是吸引觀眾最重要的要素，所以他在撰寫《爸媽死了，我卻不想哭》劇本時，其實是把所有自己覺得有趣的句子一次全部寫出來，再把句子逐步拼裝成一個故事。

長久導演再補充，自己因為第二個女兒出生，向公司請了育嬰假，他於是利用帶小孩每天15到30分鐘的空檔，每天到住家附近的7-11報到，僅花一個月寫出了劇本。他會在7-11店內旁若無人地把台詞朗讀出來，以確定句子有他想要的節奏感，他笑說因此從來不會有人敢坐在他旁邊。

本片小說和原聲帶都將搭著日本六月的上映時程推出，片中致敬復古風格掌上機電玩與8 bits風格美學，長久導演笑說他甚至也曾有推出電玩的計畫，甚至連電玩的故事提案都寫好了，可惜因為電玩開發成本太高，只好作罷。

從經典中汲取靈感

「日本電影曾經是節奏很快，令人興奮的，最近的日本電影不知道為什麼速度越來越慢。」長久導演說。

他曾在訪問中提到最喜歡的兩個導演——大島渚與長谷川和彥，前者是世人較為熟悉的大師，一位離經叛道的時代反動者；後者至今僅完成兩部作品：主題上和《青春殘酷物語》接近的弒親亡命鴛鴦故事《青春之殺人者》，以及一位化學老師製造出小型原子彈而足以和整個日本抵抗的《盜日者》。縱觀這些經典的主題，新世代的躁動反動、驚世駭俗的脫序行為、與令人血脈噴張的手法與節奏，其實都可以在長久導演的作品當中看出影響與端倪。

《金魚亂倒少女日記》中少女嘀咕「這個小鎮好無聊！好希望戰爭爆發！」這些中二宣言，也讓人聯想到《薔薇的葬列》中「希望整個日本沈下去」那般驚世駭俗的厭世態度。

長久導演笑說：「目前為止參加影展大家都會說我的作品很有原創性，是從沒看過的東西，其實我很喜歡看日本1960、70年代的經典，我其實是從前人得到許多靈感，受到很多影響。如果可能被拿來相提並論，或是聯想起前人的作品，我非常高興。」

Photo Credit：2019金馬奇幻影展提供 導演長久允

重要的應該不只是演技 而是人的本質

新片中四位童星主角「小殭屍」表現亮眼，外型與個性各有特色。長久導演最初循正規海選途徑，找到兩位有演出經驗的童星：曾在《我的意外爸爸》有亮眼表現的二宮慶多、胖胖外型的水野哲志。後來他發覺，為了找到符合自己劇本中的小殭屍成員，他說：「重要的應該不只是演技，而是人的本質。」於是開始透過朋友引介和網路搜索，再找到Instagram上的人氣少年畫家奧村門土，與一張超齡厭世臉而爆紅的模特兒中島SENA。

幾位童星演員現實生活中接觸死亡經驗不多，甚至電影表演經歷同樣尚淺，某種生澀的狀態在電影中卻不顯得突兀。長久導演透露，自己並沒有在表演上給予太多建議和指導，因為電影中的小殭屍即是無法表達情感的狀態，如果他們說話方式不帶情緒且有一點乾扁，反而非常適合角色設定，如果說真的有調整什麼，可能只有說話的語速吧！

理想的喪禮是粉紅色的

長久導演表示，電影當中四位主角都有他個人經驗與性格的投射，其中主角光幾乎就是他小時候的成長經歷，他自己也生在一個不錯的家庭，小時候住在一個漂亮的公寓，父母總是忙於工作不在家，因此一個人沈溺在電玩世界中，《金魚亂倒少女日記》和《爸媽死了，我卻不想哭》當中都出現賣相不佳的微波義大利麵，就是小時候獨自在家常吃的東西。

新片主角光以小孩視角審視日本葬禮，充分顯示小孩在成人禮教儀式中的格格不入。主角光心想「喪禮才是最需要幽默感的場合」，也提到喪禮後聚餐喝到的果汁是「世界上最難喝的果汁」，這些令人莞爾屬於小孩才有的指控，其實都是導演小時候參加喪禮的感想。

延續關於喪禮的話題，長久導演說現在的自己如果去參加喪禮，可能會很注意儀式和活動流程，也可能會暗自覺得某些親友哭得過於誇張，和小時候在意的事情全然不同。那麼，長久導演心目中理想的喪禮是什麼樣呢？長久導演笑著說：「如果可以自己決定的話，當然希望可以先挑好音樂曲目，全部的裝飾都要是粉紅色的，弄得像是舞池一樣，變成一個跳舞派對！」

《爸媽死了，我卻不想哭》預計於7月12日在台灣上映

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航