當你報告時，老闆回應「I’ve been there」是想表達什麼？

在跨國科技公司當PM的Mark，因為負責的產品出了一點問題，他到矽谷出差，向老闆報告台灣發生的狀況。報告過程中，老闆回應了：

I’ve been there.

Mark心想，你有來台灣，我怎麼不知道？原來老闆不想聽這麼冗長的問題描述，而更希望Mark提出怎麼解決。當人對你說：

「I’ve been there.」其實已經有不耐煩的情緒。

I’ve been there. （X）我曾去過那裡。

（O）你不必多說了。（我憑經驗就知道你要說什麼）

來看兩個用法及例句：

I know what you mean. I’ve been there.（我明白你的意思，你不必多說了） I’ve been there. You don’t have to spell it out.（你不用多說了。你不必講得那麼細）

白天和老闆談完，傍晚到餐廳用餐，離開的時候，服務生對Mark說：

Thank you. Please call again.

Call again？他為什麼請我打電話給他呢？Mark又一頭霧水了。原來call again也有另一番意思。

Please call again. （X）請再打一次電話。

（O）歡迎再光臨。

請人再打一次電話，我們會用call back。Call這個字除了打電話之外，也有順道拜訪的意思。Call again是請人再度造訪。「Please call again」就相當於「Please come again」。

Come again也是一個常會搞錯的片語。對話當中如果有人突然說出come again，並不是要你再來，而是他沒聽清楚你講什麼，請再講一次：

Come again? I didn't hear what you said.（再說一次，我沒聽到你說什麼）

出差結束之前，Mark送給同事們他從台灣帶去的伴手禮，一個同事對他說：「You shouldn’t have!」

猜一猜這是什麼意思呢？

You shouldn’t have! （X）你不應該如此。

（O）你太客氣了。

本來沒有預期，卻收到你的禮物，老美會用這句話表達謝謝。就像中文裡的「太客氣了」之類的話。到國外出差的人都會發現，當地人講的英文我們平常書本學的不太一樣。Mark和我們分享這次的差旅，他說這不只是完成工作任務，也是道地英文大挑戰。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

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