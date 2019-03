當你報告時，老闆回應「I’ve been there」是想表達什麼？

在跨國科技公司當PM的Mark,因為負責的產品出了一點問題,他到矽谷出差,向老闆報告台灣發生的狀況。報告過程中,老闆回應了:

I’ve been there.

Mark心想,你有來台灣,我怎麼不知道?原來老闆不想聽這麼冗長的問題描述,而更希望Mark提出怎麼解決。當人對你說:

「I’ve been there.」其實已經有不耐煩的情緒。

I’ve been there.

來看兩個用法及例句:

I know what you mean. I’ve been there.(我明白你的意思,你不必多說了)

I’ve been there. You don’t have to spell it out.(你不用多說了。你不必講得那麼細)