專訪「美感細胞」陳慕天：教科書，是最容易播下美感種子的素材

採訪、編輯：吳岱軒

關於小學生應該要學什麼，或許每個人心中都有不同的答案，日本有最精緻縝密的課本乘載知識；英國不使用特定教科書讓老師自由發揮；台灣有也一群青年正藉著重新設計教科書，試著讓知識更容易被實踐於生活中。在他們的心目中，小學生應該要學的，不只是美感。

陳慕天是誰？

陳慕天在2013年與兩位夥伴開始推動的「美感細胞＿教科書再造計劃」，這幾年來不僅推出了一系列精心設計的教科書，更由下而上地將這個概念送入公部門，未來將參與12年國教新課綱的決策。

「教科書不分城鄉貧富，學生時期人手一本，是最容易播下美感教育的種子的素材。」陳慕天說。雖然以教科書再造為主軸，美感細胞的目標在於藉由推動美感教育，進而翻轉教育體制。

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2013年：開始「美感細胞＿教科書再造計劃」。

2016年：在TEDｘTaipei演說關於「美感細胞」的理念，喚起更多群眾關注美感教育。

2017年：1月發起美感教科書第二季募資，募得超過560萬元。3月在全台超過170間學校發送共1萬3960本課本，獲得94.9％的教師整體滿意度。

2018年：9月新北市教育局採用「美感聯絡簿」作為全市國中聯絡簿，大獲好評。

photo credit：美感細胞 環台發書獲得學童熱烈反應（photo credit：美感細胞）

Q：你看過哪些國家的小學課本？最喜歡哪個國家的小學課本？

我看過日本、韓國、歐美的小學課本，最喜歡的還是日本的小學課本。

日本的小學美術課本裡會教孩子如何在生活中應用字體，這能讓藝術與生活的距離拉近很多，讓孩子能夠在生活中實踐美感。我們的成長過程中只有學到如何用文字和語言呈現，卻不知道該如何在文字的視覺上表現，例如哪裡該放大、加粗；用什麼樣的手段可以很清楚乾淨地把資訊呈現出來。日本從小學就開始教這件事，這讓小朋友自然而然地能很有條理地做「視覺溝通」。其實美感除了是關於感受的議題，也是一種溝通工具：「視覺語言」，應該和國語、英語一樣重要，應該是每個國民都要學的東西。

日本的課本也不會為了拉近和小孩的距離而「童稚化」內容。拉近課本與小孩距離的方法，並不是在視覺上童稚化，或是減少知識含量。而是要根據孩子在當下學習歷程的狀態做出判斷，設計出適齡閱讀的課本。

Q：歐美的教育模式以「人」為介質，日式的教育以詳盡的課本為介質，你比較認同哪一種做法呢？

我相信人的影響力會比書的影響力大，一位好的老師對孩子的影響絕對比一本書來得大。但是老師的培育沒有課本快，以短期而言，教科書的是比較能夠均質且平權地推動改變發生的媒介。

美感教育的推動也致力於讓課本更具收藏性，當這點提升後才能讓大家更願意閱讀它、更願意透過它學習，甚至成為一個回憶。我認為這種作法是好的，也能讓大家更懂得珍惜。

Q：你認為小學生應該學些什麼？

好奇心吧。讓孩子充滿好奇地探索這個世界，才是比較健康的學習型態。當孩子看到一張桌子時，他可以去思考它的設計、工藝、歷史來源等；看著自己營養午餐，會思考其他國家的人都吃些什麼？這些食物的營養又是什麼？在網路發達的時代下，只要能保持這樣的好奇心，就能學到很多事。

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Q：如何在課本中引導他們學習這件事？

透過一些設計方法、色彩讓孩子對知識產生興趣。

馮宇設計師（美感細胞的合作設計師）曾在小學一年級的國語課本中，將所有漢字的筆畫拆開變成貼紙，讓小朋友在封面上自由拼出自己最喜歡的「字」，雖然很多小朋友貼出來的「字」不見得真的存在，但這個活動卻能讓小朋友對文字的結構產生熱情，心想「好好玩喔！我也可以造字！」這樣就能帶動後續對文字的好奇與興趣。

最後陳慕天補充，他認為「認識自己的需求」和「瞭解他人的想法」也是非常需要學習的課題，我們的社會常因為缺乏這兩者而不斷誤解、無法溝通，最終演變成重複的抱怨和謾罵。筆者觀察，雖然陳慕天和團隊現在所推廣的是美感教育，但蘊含在其中的，其實是一種能夠連結多元文化的溝通手段、和一種能欣賞不同美麗的寬廣視野。

圖片來源：作者提供 「自然與生活科技」美感教科書中的互動設計，學童藉由刮除機器人身上的銀漆了解氧化鐵的概念（photo credit：美感細胞）

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航