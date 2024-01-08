318運動參與者集結重申「反服貿不只是反黑箱」，批黃國昌背叛運動投身「兩岸一家親」的民眾黨

經濟民主聯合（前身為反黑箱服貿民主陣線）今（8）日集結過去運動參與者，重申反對與中國簽訂服貿、貨貿初衷，強調此次總統大選，民眾黨柯文哲與國民黨侯友宜競相提出重啟服貿、貨貿論點，甚至惡意曲解當年的運動「反黑箱而非反服貿」。他們也批「當年的戰友黃國昌」為自身利益背叛運動，投身主張兩岸一家親的民眾黨。

參與者包括經民聯智庫召集人賴中強、民進黨前副祕書長林飛帆、立委參選人苗博雅、曾柏瑜、議員黃守達、任職於公民團體的莊程洋、台大社會系博士生魏揚、教授徐偉群、呂忠津、涂予尹、周馥儀、台教會張信堂、林秀幸、台權會施逸翔。

運動初衷在於反對「兩岸經濟一體化」

記者會的共同聲明指出，太陽花運動不僅批判馬政府黑箱談判，批判張慶忠30秒通過服貿，違背民主程序，運動初衷更在反對「兩岸經濟一體化」以維護台灣經濟自主與政治自主。

他們表示，服貿貨貿不僅將帶來巨大的就業衝擊，由此衍生經濟、金融、疫情、政治與社會風險連動，不僅國人不樂見，主張簽署的國民黨與民眾黨至今也未提出能有效控制風險的方案。如果不是當年運動把服貿協議擋下來，第一銀行早已捲入河南村鎮銀行擠兌風暴，台灣各大醫院也早與中國都市醫院結盟合作，在疫情中實現「兩岸疫情風險一體化」。

另外因與中國簽署貨貿協議必須全面開放中國農產品與工業製品進口，將對台灣的農民與製造業勞工帶來重大衝擊，並引發糧食安全危機。服貿協議將涉及中國人來台灣開店與來台工作，中國業者慣用「養、套、殺」模式，會讓所有行業陷入嚴重過度競爭與互相內耗。

聲明中也指出，中國慣以經貿作為政治攏絡或勒索手段，《反分裂國家法》更毫不掩飾地將「密切兩岸經濟關係」列為其所謂「促進祖國和平統一」的方法。連七大工業國都發表共同聲明應「去風險化」以抵禦中國的「經濟脅迫」；簽署後恐怕會讓更多台灣人為生計不斷妥協，接受中共的政治條件，最終喪失台灣的民主自由與主體性。

經民連指出，近來，中國政府利用兩岸經貿作為對台經濟脅迫、統戰分化的武器。例如先禁止金門、馬祖、東引高粱酒進口，然後在民眾黨籍金門縣長陳福海會見國台辦主任後，單獨針對「承認九二共識」的金門高粱酒恢復進口。先說台灣鳳梨釋迦有介殼蟲禁止進口，然後在國民黨籍台東縣長饒慶鈴參加海峽論壇後，單獨針對「承認一中原則」的台東鳳梨釋迦恢復進口。

去年12月22日，中國一方面宣布停止ECFA早收清單中十二項石化產品的關稅優惠，一方面宣布恢復台灣石斑魚進口，國台辦聲明還強調因國民黨政策會副執行長蘇清泉積極指導「島內業者」進行整改，帶領業者來中國參訪，因此決定放行。

他們表示，柯文哲為迎合中國「密切兩岸經濟關係」，又要爭取太陽花世代的選票，不惜歪曲歷史，應予以譴責。台北市議員苗博雅說，反服貿運動不過10年，有不少政治人物意圖竄改歷史，聲稱太陽花運動只有反黑箱，沒有反服貿，這是錯謬宣稱。服貿協議對台灣是致命毒藥，無論裝在黑色杯子或是透明杯子都是毒藥。

最後聲明也呼籲民進黨，選後若持續執政，必須敞開大門，接受民間團體和本土小黨在內政上的批評和建議，培植台灣新生的本土政治勢力，讓台灣得以擺脫親中政黨的干擾，朝向本土政治力量互相競爭的正常民主格局。

批評黃國昌背離運動，黃國昌反嗆：兩岸協議監督條例呢？

黑色島國青年陣線總召魏揚也提到當年的戰友黃國昌，10年前未經運動決策會議同意，密會總統府副秘書長蕭旭岑，為了不傷團結，當時他們選擇隱忍。10年後，黃國昌竟為自身政治利益，背叛太陽花運動，投身主張重啟服貿貨貿、兩岸一家親的民眾黨。因此他們認為黃國昌已背離當年太陽花運動的初衷。

經濟民主連智庫召集人賴中強表示，太陽花運動沒有戰神，戰神是塑造出來的形象，真正的太陽花運動是公民團體、學生及市民社會的民主派大團結，把台灣從中國大陸手中搶救出來的成果。

對此批評，黃國昌聽聞後則表示，《兩岸協議監督條例》過了快10年仍無下文，「到底在哪裡？」是誰背叛運動似乎搞錯了，真正背叛運動是民進黨，違反當初對運動的承諾。黃國昌更批，運動從來就不是幫掌權者擦脂抹粉，更不是要抱著民進黨大腿的運動。

柯文哲被媒體問及此題時則反問，「你林飛帆變領9萬，就符合太陽花價值？」，柯文哲表示，太陽花價值是「公開透明」，是反黑箱服貿，當年學運會撤出立法院是馬政府同意修訂《兩岸監督條例》，但法案在立法院多久了，民進黨執政8年還躺在那裡。

林飛帆回應：早就有相關法規

林飛帆則在臉書上回應，賴中強今日已就《兩岸條例監督協議》說明，任何兩岸協議只要是在中國設定的「政治前提」下談判，都應適用2019年已經完成修法的《兩岸人民關係條例》第5條之3的規定。

該法規規定，涉及政治議題之協議，行政院應於協商開始90日前，向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告。締結計畫經全體立委3/4出席，及出席委員3/4同意，才能開啟協商。全院委員會應於院會審查前，就協議草案內容及憲政或重大政治衝擊影響評估舉行聽證。

立法院院會審查協議草案，需經全體立委3/4之出席，及出席委員3/4同意，再由行政院將協議草案，連同公投主文、理由書交由中會辦理全國公投，獲有效同意票超過投票權人總額之半數者，即為協議草案通過，經負責協議之機關簽署及換文後，呈請總統公布生效。