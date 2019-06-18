【逝世影人回顧】漫談「禽獸導演」牟敦芾：死也要當導演，六零年代的傳奇創作者

文：陳煒智（Edwin W. Chen）

牟敦芾，一個幾乎被當代電影觀眾遺忘的名字，由於近年一連串對於台灣地區1960年代現代主義潮流的討論及研究，加上未曾公映的舊作《不敢跟你講》、《跑道終點》於2018年重新「出土」，重新引起大家議論。不管是他昔日的花邊新聞、浪漫情史，或者所謂「禽獸導演」、「少產導演」的綽號，在在引起新生代影友的注意。

日前傳出牟老前輩在美逝世的消息，回想他長近30年的「影齡」，以及為數不多、平均三至四年拍一部電影的產量；還有他比李翰祥早一步北上大陸拍片，笑稱只是「為藝術工作，那有什麼投靠、附匪之意？頂多是腳步走得快了些！」的相關報導。憶起他在短片《上山》當中，藉女友之口說出「（就是）要當導演，如果不當導演情願死」這等意氣風發的豪語，以及多年來一次又一次計劃中，卻總未能成行的帆船壯遊、航行四海，不禁百感交集。

牟敦芾出身國立藝專（即今台灣藝術大學），在學期間參演戲劇還曾拿過獎，畢業後亦曾以演員、副導演的身份出現在幾部電影裡。藝海浮沉，在以極低的經費拍完《不敢跟你講》和《跑道終點》後，牟敦芾便消失於電影圈裡好長一段時間。

因赴陸拍片而登上台灣方面黑名單的牟敦芾在1990年解禁之後重回台灣，受資深導演李行感召，將《不敢》和《跑道》兩片拷貝捐給國家電影資料館（今國家電影中心）。這兩部奇作無論從題材、從製作等各方面來看，在1969、1970年的台灣，無法上映幾乎是必然之勢。

不說別的，對當時由大小發行商所鋪成的院線網路來說，這樣題材略嫌敏感且欠缺商業賣點的作品（又是黑白片），幾乎沒有進入市場的機會。但也因它們拍畢又未映，反而堆積起了些許神秘感，使得本來就具備強烈「藝術家」豪放性格與落拓魅力的牟敦芾，在影壇邊緣，漸漸醞釀起一點的知名度。

1975年，香港影壇拍片數量創下15年來的最低潮，牟敦芾在1976、1977年左右加盟邵氏，先拍短片〈鎗〉，與早幾年自台赴港發展桂治洪導演的〈姦魔〉合併成為《香港奇案》系列片集的第五集。接著遇上邵氏恢復在台拍片，興沖沖著手籌備《剪刀石頭布》（即《包剪碴》），頻繁往來於港台兩地，同年稍後又銜命與何夢華、孫仲、華山等合拍香艷大膽的《紅樓春夢》。

只不過，進入邵氏一年多，觀眾真正見識到的除了〈鎗〉和《紅樓春夢》的兩個小段子，就只有一連串的戀情新聞：有胡茵夢，有林珍奇，再有就是與之閃電結婚的香港大學講師顧植。《剪刀石頭布》開拍一年後，終於在台上映一週，反應平平。究竟這位滿臉鬍子的怪才有幾分斤兩，影壇當時議論紛紛。

這還得等到《撈過界》內部試映時，大家才真正見識到牟導的功力，《撈過界》又名《大好彩》，講的是文革後大批年輕人偷渡到香港的故事，也就是所謂的「大圈仔」。牟導在當時流行的武打飛翻、乳波臀浪中，用「寫實」做利器，殺出重圍，片中刻劃青年無出路、警察貪污的諸多情節，是他藉以回應那些所謂「徒具形式而欠缺寫實之實」的作品。《撈過界》生猛，俐落，張力十足，可惜如今失傳，無緣再見。

在《撈過界》成功之際，牟敦芾並未乘勝追擊。他反而搞起創新，籌拍了一部《小弟滿座》的家庭娛樂片。在市場主流的成人類型裡，算是逆勢而為；果不其然，《小弟滿座》拍畢多年，延至1981方以《大大小小一家春》的片名推出公映。

Photo Credit：台灣邵氏兄弟

牟導在邵氏，不能免俗也拍了古裝片。很難想像一個亂髮大鬍子，著迷於流浪、嚮往揚帆遠航，標準嬉皮調調的波西米藝術家，會拍起金庸武俠！但由他掌舵的《連城訣》口碑不俗，但他也並未就此轉性拍起邵氏古裝例牌戲。港媒當年形容他「憤世疾俗，懷才不遇」自非無的放矢，然而幾年下來，這位大才子的作品數量實在少之又少，真難參透他是在醞釀什麼，又或者在等待什麼。

1980年，牟敦芾開拍籌備多時的新戲《打蛇》，邵氏方面也不馬虎，一開始便做足宣傳，可見得公司對這部作品的重視。這也可以算是他樹立完整作者形象的代表作品之一。

《打蛇》講大陸來港的偷渡客，在邊界地帶被「打蛇集團」綁架，凌虐拷打，施以種種暴行，逼問他們在港親戚聯繫方式，藉以勒索贖金，最終這些飽受欺凌的「人蛇」反撲逃生。據牟導本人所言，全片創作意識的確是從《撈過界》延續下來。

只不過《撈》較傷感、灰色，屬於知識份子的觀察和批判，《打蛇》則是拳拳到肉，血腥、暴力兼而有之的商業導向。儘管如此，牟導還是一再強調——這些暴行都是事實。而且只是篩濾過的事實。如果真把打蛇集團的暴虐行為全數拍出，只怕觀眾無法接受！

Photo Credit：邵氏兄弟

至少對牟導來說，身為電影作者，「禽獸」般的血腥、暴戾，都是戲劇所需、寫實所需。或許因為票房吸引力添多了幾分調味，但他所追求的藝術價值、希望探索的人性思辯、意欲傳達的處世態度，還有崇尚自由、反抗強暴的理念，都在那些血花四濺、肉體折磨和精神刺激的畫面裡。

當觀眾看得血脈賁張，大呼過癮，或痛罵噁心（然後邊罵邊看）之際，我們心靈深處是不是真有一股良知的力量、一個微弱但清醒的聲音，在提醒我們人性尊嚴的終極價值？

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航