媒體報羅致政性私密片調查局鑑定為「無偽造」，新北檢證實收到報告，但無法公開說明
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假如影片確定並非深偽造假的，也並非羅致政本人上傳到網路上，那羅即為被害人，該影片未經當事人同意被公開散佈。此罪屬告訴乃論，羅致政或片中女方要提告，檢察官才會繼續追查偵辦網路上影片的來源。如果該影片確定為深偽造假的，即使羅致政本人未提告，檢調也應主動追查是誰製作、散布這段影片。
民進黨立委羅致政上週遭外流性私密影片，羅致政否認影片真實性，並親赴調查局告發Deep Fake深偽技術造假影像、企圖介入選舉。影片經調查局檢測鑑定後，今（8）日有媒體報導鑑定結果為「無偽造」，國民黨總統候選人侯友宜呼籲調查局24小時內公告結果。不過調查局指出，已報請新北地檢署指揮偵辦，依偵查不公開原則，未公布鑑定結果。新北地檢署則表示，涉及違反妨害性隱私及不實性影像，相關性影像須本人同意才能公布。
民進黨立委羅致政日前遭《壹週刊》曝光一段性私密影像，片中女性也非羅的太太。羅致政痛批，該影片是透過深偽技術造假的影片，企圖抹黑他，影響介入選舉，隨即向新北市調查處告發。7日網路上又傳出一份疑似羅致政和蔡英文總統的私下對話錄音檔，羅致政再批境外的介選接二連三，並譴責在野黨配合抹黑造謠。
深偽技術在2017年問世，結合AI人工智慧的「深度學習」（Deep learning）和「偽造」（Fake），製造高度擬真的虛假影音取信於人，隨著深度偽造技術日趨成熟、製作門檻降低及成品越來越難以辨識，也淪為有心人士的犯罪工具。知名網紅小玉就曾透過此技術製造大量的「名人色情片」在網路上販售牟利上千萬元。上次美國大選時，也曾有希拉蕊的深偽影片流傳。
媒體報導「影片非造假」，調查局無法公開
日前調查局曾表示，這類影片的鑑定最快48小時就能有結果，會先把是否被AI生成或深度偽造的結果先向社會大眾說明，至於案件偵辦，須在檢察官的指揮之下，依照客觀的證據再進行相關的蒐證以及溯源。最高檢日前公布的辦理選舉查察案件Q&A中，也明確指示檢警調接獲深偽影音假訊息案件，應即送調查局或刑事局進行鑑識，判斷有深偽可能性者，檢警調應立即發布新聞澄清、協助迅速下架、並溯源追查幕後主嫌。
侯友宜表示，既然羅致政認為這個影片是介選，檢調盡速在24小時內公布真相。
而今日《CTWANT》報導，調查局的檢測結果已經出爐，影片並非深偽造假。
調查局稍晚則透過新聞稿表示，羅致政親赴新北市調查處報案檢舉是深度偽造及境外介選，新北市調查處受理檢舉後，已將影片送交調查局資通安全處資安鑑識科，進行深度偽造檢測。因此件內容涉及刑事責任，已報請新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，現正由檢察官依法調查中。
新北地檢署今也證實，調查局在5日已有初步鑑定結果，然而因涉及違反妨害性隱私及不實性影像，相關性影像須本人同意才能公布，且影片中男女真實身分尚未證實，需要進一步調查後，才能對外說明。
調查局表示，基於偵查不公開規定，調查局並未公布檢測結果。呼籲民眾應尊重司法調查，切勿自行揣測或渲染，共同維護選舉秩序。由於案件仍在偵辦中，但是距離大選剩下不到一週，恐怕選後才有結果。
依據去年立法院修法增訂《刑法》第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」規定，《刑法》 319-3條第1項則指出，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處5年以下有期徒刑。
假如羅致政的影片確定並非深偽造假，也並非羅本人上傳到網路上，那羅致政即為被害人，因該影片未經當事人同意被公開散佈。此罪責屬告訴乃論，也就是羅或片中女方要提告，檢察官才會繼續追查偵辦網路上外流影片的來源。
另《刑法》319-4條則指出，意圖散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之性影像，足以生損害於他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。若有意圖營利之行為，最重處 7年有期徒刑。屬於非告訴乃論。
也就是說，如果該影片確定為深偽造假的，即使羅致政本人未提告，檢調也應主動追查是誰製作、散布這段影片。
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核稿編輯：翁世航
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
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隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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