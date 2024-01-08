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2024/01/08,
政治

媒體報羅致政性私密片調查局鑑定為「無偽造」，新北檢證實收到報告，但無法公開說明

媒體報羅致政性私密片調查局鑑定為「無偽造」，新北檢證實收到報告，但無法公開說明
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

假如影片確定並非深偽造假的，也並非羅致政本人上傳到網路上，那羅即為被害人，該影片未經當事人同意被公開散佈。此罪屬告訴乃論，羅致政或片中女方要提告，檢察官才會繼續追查偵辦網路上影片的來源。如果該影片確定為深偽造假的，即使羅致政本人未提告，檢調也應主動追查是誰製作、散布這段影片。

民進黨立委羅致政上週遭外流性私密影片，羅致政否認影片真實性，並親赴調查局告發Deep Fake深偽技術造假影像、企圖介入選舉。影片經調查局檢測鑑定後，今（8）日有媒體報導鑑定結果為「無偽造」，國民黨總統候選人侯友宜呼籲調查局24小時內公告結果。不過調查局指出，已報請新北地檢署指揮偵辦，依偵查不公開原則，未公布鑑定結果。新北地檢署則表示，涉及違反妨害性隱私及不實性影像，相關性影像須本人同意才能公布。

民進黨立委羅致政日前遭《壹週刊》曝光一段性私密影像，片中女性也非羅的太太。羅致政痛批，該影片是透過深偽技術造假的影片，企圖抹黑他，影響介入選舉，隨即向新北市調查處告發。7日網路上又傳出一份疑似羅致政和蔡英文總統的私下對話錄音檔，羅致政再批境外的介選接二連三，並譴責在野黨配合抹黑造謠。

深偽技術在2017年問世，結合AI人工智慧的「深度學習」（Deep learning）和「偽造」（Fake），製造高度擬真的虛假影音取信於人，隨著深度偽造技術日趨成熟、製作門檻降低及成品越來越難以辨識，也淪為有心人士的犯罪工具。知名網紅小玉就曾透過此技術製造大量的「名人色情片」在網路上販售牟利上千萬元。上次美國大選時，也曾有希拉蕊的深偽影片流傳。

媒體報導「影片非造假」，調查局無法公開

日前調查局曾表示，這類影片的鑑定最快48小時就能有結果，會先把是否被AI生成或深度偽造的結果先向社會大眾說明，至於案件偵辦，須在檢察官的指揮之下，依照客觀的證據再進行相關的蒐證以及溯源。最高檢日前公布的辦理選舉查察案件Q&A中，也明確指示檢警調接獲深偽影音假訊息案件，應即送調查局或刑事局進行鑑識，判斷有深偽可能性者，檢警調應立即發布新聞澄清、協助迅速下架、並溯源追查幕後主嫌。

侯友宜表示，既然羅致政認為這個影片是介選，檢調盡速在24小時內公布真相。

而今日《CTWANT》報導，調查局的檢測結果已經出爐，影片並非深偽造假。

調查局稍晚則透過新聞稿表示，羅致政親赴新北市調查處報案檢舉是深度偽造及境外介選，新北市調查處受理檢舉後，已將影片送交調查局資通安全處資安鑑識科，進行深度偽造檢測。因此件內容涉及刑事責任，已報請新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，現正由檢察官依法調查中。

新北地檢署今也證實，調查局在5日已有初步鑑定結果，然而因涉及違反妨害性隱私及不實性影像，相關性影像須本人同意才能公布，且影片中男女真實身分尚未證實，需要進一步調查後，才能對外說明。

調查局表示，基於偵查不公開規定，調查局並未公布檢測結果。呼籲民眾應尊重司法調查，切勿自行揣測或渲染，共同維護選舉秩序。由於案件仍在偵辦中，但是距離大選剩下不到一週，恐怕選後才有結果。

依據去年立法院修法增訂《刑法》第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」規定，《刑法》 319-3條第1項則指出，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處5年以下有期徒刑。

假如羅致政的影片確定並非深偽造假，也並非羅本人上傳到網路上，那羅致政即為被害人，因該影片未經當事人同意被公開散佈。此罪責屬告訴乃論，也就是羅或片中女方要提告，檢察官才會繼續追查偵辦網路上外流影片的來源。

《刑法》319-4條則指出，意圖散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之性影像，足以生損害於他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。若有意圖營利之行為，最重處 7年有期徒刑。屬於非告訴乃論。

也就是說，如果該影片確定為深偽造假的，即使羅致政本人未提告，檢調也應主動追查是誰製作、散布這段影片。

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核稿編輯：翁世航


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