跑步後小腿又緊又痛：「跑者腿」該如何診斷與治療？

45歲的資深飛機維修技師，除了平日上班外，最愛的休閒活動就是假日到各地參加路跑比賽了。剛跑完10k比賽的他，這次與同事打賭，3個月內要完成全馬42k的比賽。因此他非常勤奮的加緊練習跑步，但越練越覺得小腿肚、小腿內側越來越緊繃。直到練完後，走路都會痛才驚覺不對，趕緊就醫檢查，才發現脛骨竟然有疲勞性骨折的現象。不但要徹底休息3－6個月，甚至平日移動需要拄拐杖才能復原。

Photo Credit：堡醫師

什麼是跑者腿？

今天來講跑者最常見的問題──小腿肚及小腿內側緊繃，也就是夾脛症（或叫跑者腿、內側脛骨症候群）。

大概沒有人跑步完，小腿不會緊繃的吧？其實緊繃有程度上的差別。有的休息一兩天就好了，有的怎麼使用滾筒小腿都不會放鬆，極煩。有些跑者甚至放鬆時間都要比跑步的時間多了。

跑步後小腿痛：夾脛症

就嚴重度而言：疲勞性骨折>>>夾脛症>>>小腿內側緊繃（主要是脛後肌，再來是比目魚肌）。

無論是跑者，或需久站、長時間走動的人，若合併有扁平足又跑步，常會造成足部緩衝吸收力不足，加上脛骨位置不良，就會造成深層小腿緊繃。若是加上跑步不能休息（如參加Garmin Nike Adidas UA跑班），就會造成嚴重的問題。等到跑步會痛時，就稱為「夾脛症」。連走路都會痛時，極有可能是「疲勞性骨折」。

Photo Credit：堡醫師 跑步小腿痛，是疲勞性骨折還是夾脛症？

小腿肌肉有深淺之分，最外層是腓腸肌，往內是比目魚肌，深層就是脛後肌、屈趾長肌。前面兩個肌肉較表淺，使用滾筒等器具、伸展好放鬆，脛後肌就很困難了。

腓腸肌與比目魚肌，其實就是女生所謂的蘿蔔腿。曾經有幾年女生為了美觀，風行過打肉毒桿菌讓比目魚肌消下去，但這畢竟不是個很健康的行為。

比目魚肌，在我讀醫學院時，就覺得很像橫過來的比目魚。

Photo Credit：堡醫師 比目魚肌－蘿蔔腿

脛骨深層肌肉群

小腿肌包括：

第一層：腓腸肌（Gastrocnemius）

第二層：比目魚肌（Soleus）

第三層：脛後肌（Tibialis posterior）、屈趾長肌（Flexor digitorum longus）、屈拇長肌（Flexor hallux longus）

在脛骨內側的深層肌肉，因位置特殊，一般人不易觸摸到，而且患者常會搞不清楚到底痠痛的地方在哪，只感覺小腿深處不舒服。

夾脛症屬於累積性傷害，若未及時處理或置之不理，有可能非常嚴重。脛後肌嚴重疲勞時，將無法拉起內側足弓，會導致後天性扁平足。最嚴重為脛後肌腱斷裂（如倫敦馬拉松選手張嘉哲）。

部分的夾脛症，因為長期壓力過大，導致骨膜發炎，局部血流增加，此時連一般步行都會感到疼痛且嚴重發炎。若遲遲未處理或是休息不足，最後就會演變成疲勞性骨折。

脛後肌的筋膜轉移痛模式，非常像小腿肌緊繃，所以很多人以為放鬆小腿肌就夠了，而忽略了脛後肌的問題。這就是最大的問題所在──敵人在脛後肌。

Photo Credit：堡醫師

疲勞性骨折

疲勞性骨折不同於一般的骨折。一般的骨折指的是突然強大的外力撞擊造成，疲勞性骨折是過度使用造成的骨折。就像我們反覆的折一個竹筷子，施加一個垂直於竹筷子纖維方向的應力。就算用力不大，次數多了後，竹筷子也會逐漸變形，甚至折斷。

人體的骨頭也是一樣，過度訓練且骨架不正之下，產生多餘的應力作用在骨頭上，破壞大於修復之下，就會產生疲勞性骨折。不只發生在小腿骨，腳底的蹠骨在過度訓練後，也會發生疲勞性骨折的現象。

若是進展至疲勞性骨折，就非同小可了，甚至要杵拐杖、坐輪椅行走。完全無法踩地承重，需積極休息3到6個月。堡醫師看過不少夾脛症患者，因為沒有充分休息、配合復健及足弓矯正，病況進展到骨膜發炎，甚至骨折也大有人在。夾脛症臨床上可用超音波或是X光檢查，早期發現早期治療。

疲勞性骨折、夾脛症的醫學檢查方式

Ｘ光：若已經嚴重到產生疲勞性骨折，X光可以見到下列骨折情形（但也有可能已經骨折但是一開始看不到喔）

Photo Credit：堡醫師 疲勞性骨折

超音波：若無疲勞性骨折，可用超音波檢測夾脛症嚴重程度。若脛後肌周邊持續有過多血流增加的情形，則可能是夾脛症。

Photo Credit：堡醫師 脛後肌夾脛症－超音波

跑者腿治療方式

原則上還是多伸展小腿肌，適度休息，避免過度訓練。跑鞋磨損過多時要更換、扁平足、高足弓需矯正。Ｏ型腿、Ｘ型腿需矯正。

小腿肌伸展：可找一塊斜面，使足跟低於腳平面，伸展腿後肌。

Photo Credit：堡醫師 腿後肌伸展

本文經堡醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航