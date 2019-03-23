單車友善指標城市（上）：哥本哈根在自行車道和交通號誌做了哪些努力？

文：Maxwell Yang

這幾年台北的居民應該可以感受的到，台北努力想要變成一個適合騎乘單車的城市，從興建新的單車道、增加Youbike的租借站、舉辦自行車相關活動等都可看出，台北希望成為一個適合騎單車的城市，的確有感受到以單車作為短程移動交通工具的人有變多，但是在這當中也發現到雖然整體使用量提升了，不過在交通系統的規劃上依舊沒有什麼太大的改變，造成人車混雜的情況，該如何改善這樣的情況？

其實有許多城市已經為我們做了示範，已經有需多城市都是將自行車作為日常交通工具的城市，當然每個城市有不同的做法跟規劃，而這當中又有什麼是值得台北參考及學習的地方呢？

哥本哈根

哥本哈根是目前單車友善城市的指標，許多城市皆是以它為學習對象，但哥本哈根也是經過許多過程才有今天的成就。

19世紀初自行車在丹麥就已是日常生活的一部分，但在二戰之後汽車的數量不斷的攀升，而丹麥並不是一個資源豐富的地方，能源大部分都仰賴進口，汽車增加代表石油的需求也增加，同時也造成自行車與汽車衝突不斷擴大，因汽車事故死亡的人數不斷上升，加上1972年的石油危機後重創丹麥經濟，因此丹麥政府開始重新規劃能源的取得方式，降低對石化燃料的依賴，目標在2050年時達到能源100%為再生能源，而自行車的發展便是政策中的一環，哥本哈根是目前規劃最完整的城市。

台北

台灣的自行車最早在日本殖民時期引進台灣，起初只有有錢人可以負擔且多由日本進口，1920年後開始由奢侈品變為一般性商品，大多數的人開始使用自行車作為日常工作的交通工具。

在國民政府來台後開始有許多組車廠開始大量生產在地組裝的車輛讓自行車的使用量急遽攀升，當時知名的廠牌如伍聯、幸福牌等，1950年代市民最依賴的交通工具就是自行車與公車，當時的自行車是須要有牌照且須繳牌照稅。

1960年代自行車的使用數量達到了130多萬輛，但在1968年後機車開始蓬勃發展導致騎自行車的人越來越少，且1950年-2000年間台灣正處在經濟奇蹟的時期也讓汽機車數量直線上升，台北身為台灣首都汽機車成長量比其他都市更多，台北的都市計畫也傾向以汽車為主的道路規劃。

1972年的石油危機也並未對台灣造成強烈打擊，雖然1980年的大通膨讓台灣經濟成長下降，但台灣並沒有像丹麥一樣針對石化燃料有降低依賴的想法，仍以汽車作為主要的交通運輸規劃。

哥本哈根的規劃

哥本哈根由政府帶頭開始限縮汽車的方便性，像是提高稅額、減少城市中的停車位、限制汽車在某些路段不能行駛等等，並同時增加自行車道的數量，為自行車建立獨自的系統及法規。

目前哥本哈根全市約有40%的人使用自行車做為每日主要的交通工具，自行車道總長已超過400公里並且在未來還會不斷的增加，政府為了讓更多人使用自行車作為主要交通工具，因此路上的設計都盡量以改善自行車行車效率為出發點。

獨立且有方向性的自行車道

現存的專用道利用路邊停車格與分隔島讓自行車道與汽車道完全分離，所以騎士們不用與車爭道，同時也與人行道分離，車道大部分是有方向性的，與汽車道同方向，單向道的好處不只能夠降低事故發生率也能提升車速達到更好的通勤效率。

Photo Credit: 本文作者提供

台北的自行車道大多數是雙向道，且路寬又窄很容易在會車時碰撞，也因為需要時常會車所以不敢騎得太快，導致行車效率降低。

台北目前共有37條人車分道的自行車道還有三條中山北路及民族東路的尚未完工，預計完工後人車分道的自行車道總長約8.6公里。

Photo Credit: 本文作者提供 台北市單車道

獨立交通號誌

哥本哈根的自行車道擁有獨立的交通號誌，並不與汽車及行人混用，好處是在規劃專用道時可以很靈活，不必屈就於行人或是汽車號誌，也可從此處看出他們將自行車視為不同於人或汽車的一個族群。

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目前自行車在台灣的法律中規定是慢車的其中一種，沒有將自行車視為一種完全獨立的交通工具，因此台北沒有專門的自行車號誌，大多與行人號誌混用，讓人產生自行車其實是歸類在行人的一種錯覺，很多時候其實自行車是不能騎人行道的需騎在慢車道上，但自行車在慢車道又與汽機車的速度差距過大導致汽機車駕駛容易對自行車感到不滿，也讓大部分的民眾覺得在台北的路上騎自行車是一件很危險的事情。

▶關於自行車應該騎在哪裡請參考：有單車道之後，我們騎對了嗎？

Photo Credit: 本文作者提供 台北的自行車號誌大多與行人混用

哥本哈根政府除了幫自行車規劃了大而寬敞的自行車道及專用號誌外，也在交通規則上更改了一些來幫助騎士們更安全更有效率的騎車。

Pushed back stop lines

將汽車的停止線向後移，讓汽車駕駛在起步前就能夠注意到自行車。

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哥本哈根政府除了幫自行車規劃了大而寬敞的自行車道及專用號誌外，也在交通規則上更改了一些來幫助騎士們更安全更有效率的騎車。

Pre-Green for cyclists

在汽車號誌由紅燈轉成綠燈前，自行車號誌會提早0.5-2秒的時間先變成綠燈，如此一來在汽車起步前大部分的自行車都已開始移動，搭配Pushed back stop line就能夠降低右轉汽車與剛起步的自行車產生碰撞的機率。

Photo Credit: 本文作者提供

Right turn on red

在許多交叉路口自行車可以直接右轉不必等紅燈，但這只有在有規劃右轉道的地方才可以，一般的路口還是需要等紅燈的。

Photo Credit: 本文作者提供

當然除了各種幫助自行車的作法外，也是有些法規是自行車需要遵守的，下面是一些在丹麥如果違規時的罰款，罰款可說是相當的重呢！

夜間騎單車行駛未開車燈：700克朗=3000台幣

單車行駛間使用行動電話：1000克朗=4500台幣

沒裝煞車或反光裝置：700克朗=3000台幣

單車闖紅燈：1000克朗4500台幣

單車逆向行駛：1000克朗4500台幣

單車騎士在行人穿越時硬闖：700克朗=3000台幣

單車騎市在單車道逆向行駛：700克朗=3000台幣

不遵守交通號誌：700克朗=3000台幣

單車違反靠右行：1000克朗4500台幣

轉彎及停止沒有打作信號：700克朗=3000台幣

放手騎車：700克朗=3000台幣

人行道上行駛：700克朗=3000台幣

手扶在行駛的車輛上：700克朗=3000台幣

一般自行車載人：700克朗=3000台幣

非依規定在待轉區域轉彎：700克朗=3000台幣

以上是目前哥本哈根在自行車道與號誌規則的基本設計，其實到這裡已可以看的出來要成為單車友善城市必須在規劃交通時就將自行車考慮在內，雖然過去台北比較少將自行車納入交通規畫的一環，多半還是將自行車視為休閒工具，不過我們也看到有越來越多的跡象顯示台北正在朝著將自行車納為交通工具的方向前進，下一篇我們將繼續為各位介紹哥本哈根對於自行車規劃的巧思，敬請期待！

▶單車友善的指標城市（下）：除了完整車道，哥本哈根的單車系統還有什麼特色？

本文經器研所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航