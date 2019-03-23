單車友善指標城市（下）：除了完整車道，哥本哈根的單車系統還有什麼特色？

文：Maxwell Yang

上一篇已說明了哥本哈根的基本單車系統，除了完整的單車道設計外還有一些哥本哈根獨特的單車系統，下面將為各位一一介紹。

自行車高速公路

哥本哈根目前有2條自行車高速公路時速分別為60 km/hr及70 km/hr（一般時速限制為40 km/hr），還計畫在未來完成28條，總長400km的自行車高速公路。

下圖是哥本哈根單車高速公路的網路圖，紅色部分為已經開通的兩條自行車高速公路，橘色部分是已經動工且預計在2018年到2020年間會通車，灰色部分則是正在規劃中的路線。

Photo Credit: citiscope.org

從圖中可看出當所有的路線都完工後，哥本哈根與周邊的城鎮都可以透過自行車高速公路做連結！而台北有沒有可能也規劃自行車高速公路呢？畢竟大部分的人都不是住在市中心，早上都需要從近郊通勤到市中心上班，我嘗試著找出台北現存的道路中有哪些可能可以成為自行車高速公路，下面是在決定是那些路時的條件。

從人口集中區到市中心 市中心的終點最好能和市府規劃的三橫三縱連結 盡量選擇路寬較寬的路段 途中能夠經過捷運站，方便在轉乘上有選擇 路線上盡量不要與捷運重疊太多

下圖的紅色虛線就是我認為可能有機會成為自行車高速公路的路線，藍色線則是市府規劃的三橫三縱路線，當然這個路線是我粗略的想法，在實際的實行上可能會有一些困難需要克服，希望有一天台北也能有自行車高速公路！

Photo Credit: 本文作者提供

充足的停車空間、與大眾運輸的搭配

除了完善的道路規劃外，哥本哈根政府也提供了相當多的自行車停放空間，讓在轉乘不同的大眾運輸時能夠更加方便，但不斷增加的自行車數量還是讓停車空間不足，常常是一輛靠著一輛，且週末時的車站外更是塞得滿滿滿，很多車都是放到下週上班時再牽走，造成很多人時常找不到自己的在哪或是被別輛車卡住不出來。

台北市的自行車停車位比起過去已有明顯的增加，以捷運科技大樓及大安森林公園周邊為例，停車場內還有很多的空位，不過也有很多人貪圖方便而停在非自行車停車區，不僅造成市容的混亂也影響其他用路人的權益且停在非停車區會被市政府拖吊喔！

更詳細的停車相關內容在先前的另一篇〈單車通勤者的無奈：停車問題該如何解決？〉

Photo Credit: 本文作者提供 科技大樓站停車場

自由地轉乘其他交通工具

哥本哈根的火車及捷運皆設置有自行車專用車廂，可隨意進出，除了火車及捷運外也可以帶上船，在轉乘其他交通工具上可說是相當的方便友善。

台北捷運不能夠隨意地攜帶自行車進出，目前依照台北捷運公司的規定除文湖線外，假日某些站可供自行車上下車，但只限第一節或最後一節車廂，不過如果旅客將自行車摺疊或拆卸完成並妥善包裝後（惟包裝後之長度不得超過165公分，長、寬、高之和不得超過220公分），即可比照一般行李，攜入各捷運車站乘車，無開放時段之限制。

如果想透過捷運及自行車在台北通勤只能選擇折疊車且上車時還必須包好，也沒有專用的車廂，我們實驗的結果是相當的不方便。關於攜帶摺疊車上捷運請看〈e-Bike都市體驗 : 大眾交通篇（上）〉

Bus stop islands

哥本哈根的公車候車區在汽車道旁邊，自行車道的位置則在公車站的後方，如此一來等車的民眾不需跨過自行車道就能上公車，避免當行人在排隊上公車時可能和自行車發生碰撞的可能，讓騎士們能夠維持在高速移動的狀態、提升自行車效率，當然在經過此區域的時候還是要注意是否有行人正要從人行道穿越車道到公車亭。

在台北的復興自行車道就有類似的問題產生，公車候車亭及自行車道有重疊的區遇（下圖紅框框）原本的做法是要求騎士必須在重疊區下車用牽的方式通過。

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從中山國中站開始往南騎至和平東路沿路會經過14個公車亭，平均1~2分鐘就必須下車用牽，這頻率實在很高，實際觀察發現完全沒有人這麼做，最近也發現車道上的那行字被用黑色漆塗掉了不曉得代表什麼，可能市府也發現這件事是違反騎乘習慣及邏輯的，不過問題還是存在，接下來就看市府打算怎麼解決這個問題了。

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More detail

不只如此，哥本哈根政府也幫騎士們想了很多小巧思，像是整天騎車下來必定有垃圾要丟，因此架設了騎士在騎乘狀態下就能丟垃圾的垃圾桶，或是在路口設置顯示器，告訴大家今天有多少輛單車通過這個路口，讓已經在騎的人感受到自己是廣大群體的一部分，透過這樣的方式持續的鼓勵已經以自行車代步的人，也讓還沒加入成為單車族的人燃起成為單車通勤族的想法。

Green-Wave

Green Wave是一個特殊的系統，透過交通號誌控制，在交通尖峰時段（上下班時間）當騎士的時速保持在20 km/hr【註】上下時可以保證騎士一整路都是綠燈不需等紅燈，這個系統只有在擁有下方標誌的自行車道上才有，大部分是連接郊區與市中心的主要自行車道會有。

擁有Green-Wave的系統的車道也相當的智慧，除了透過感測器感測速度外還在路面設置燈號提醒騎士你的時速是否有在Green-Wave的範圍內，沒有的話綠燈便會熄滅，提醒你必須加快速度，才能享受一路衝的快感！ 透過這樣的系統大大的提升了自行車移動的效率。

更多的Green Wave細節在下方的影片中都有介紹，Copenhagenize.Co是一間丹麥設計公司，長期在推動及規劃城市的單車系統，是哥本哈根能夠成為單車友善城市的功臣之一！有興趣的朋友們可以去他們的網站晃晃喔！

講了這麼多哥本哈根的單車友善設計，相信各位應該對如何成為一個單車友善城市有更進一步的想像了吧！

台北已算是台灣自行車系統比較好的城市了，但在台北騎乘的經驗依舊不是很好，現行的法規讓自行車與行人或是機車共道，但這樣的結果就是讓自行車兩面不是人，騎在人車共道的地方時常會被行人白眼，騎在慢車道上常會被按喇叭或是必須與公車爭道，劃設好的自行車道行人也常常走在上面，騎車的人也不知道應該在哪騎車，乾脆隨自己開心。

其實要成為一個更好的城市需要大家及政府的共同努力，政府規劃出完善的自行車車道及停車空間，大家也必須加強自己的路權概念學習互相尊重及禮讓。

現代的大都市中造成塞車的原因其實不是車道的多寡，而是汽車本身，過多的汽車在都市中跑當然會塞車，不少還只載著一個人，這樣的效率其實相當差，不只能源的消耗對於空間的消耗也相當的大，原本認為的方便實際上卻變成了不便，試想一下，如果這些一人開車的改成搭大眾運輸或是改成騎自行車，那麼相信塞車的問題一定會大大的減輕，減少汽機車的都市空氣也會更乾淨，而且如果越來越多人透過自行車通勤，相信政府也會投入更多資源在自行車道上，產生更好的騎乘環境，更好的騎乘環境帶來更多想騎車的人，更多人騎車就更降低廢氣排放，這樣就能產生一個良性的循環，讓我們的城市成為更適合居住的地方！

註釋：選擇20 km/hr 的原因是，經測量哥本哈根的單車平均時速是16 km/hr 為了讓騎得比較慢的人在稍微騎快一點點而選擇20 km/hr

本文經器研所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航