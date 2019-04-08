孩子學拼字犯了錯，英國老師不糾正反而大聲稱讚

文：Yvette

看著兩個孩子在英國受教育，對照我自己的經驗，我覺得英式教育給予自由和培養自信是最大的優點。英國小學七年課堂上教的可能不如台灣六年教得多，但是孩子從Reception就開始學習獨立（穿衣吃飯等自理能力），被鼓勵表達個人意見和情感，培養群體生活的禮儀與尊重。

拼錯不礙事，學習興趣更重要

這階段的孩子剛開始學拼字，拚出來的字句千奇百怪，例如：

Photo Credit：英語島雜誌

老師看到這樣的句子大聲稱讚，完全不會糾正孩子的文法錯誤。剛開始我很疑惑，問老師「這樣小孩怎麼知道『對的』拼法是什麼呢？」老師的回答是：「他們剛開始學，對他們來講這就是『對的』拼法啊！不用擔心，他們慢慢就會知道正確的拼法，這個階段只需要培養他們的興趣，讓他們自由發揮沒有關係的！」

學會呈現自己的理解

對於大一點的孩子，老師會鼓勵他們自我學習，用不同方式呈現他們對某個主題的理解，例如：寫文章、畫圖、做模型等等，也會安排相關活動與校外教學。例如學的主題是Animals，全班就一起養小雞、去附近的動物農場參觀；學到Castles & Houses，班導就請小朋友帶資源回收的紙盒塑膠瓶到校，全班一起蓋城堡，研究怎麼樣才能蓋一座堅固的堡壘。校外教學則是去Tower of London（倫敦塔），藉此比較城堡和其他建築的不同。那段時間，女兒完全變成歷史建築的專家，會用專業的口吻講解「維多利亞式」、「愛德華式」和「都鐸式」房子的特色，讓我也增長不少知識。

讓知識落實在生活裡

沒有課本的英國小學，有種以天地萬物為師的感覺──老師們針對課綱自由發揮，把生活中隨處可見的事物拿來當教材或是勞作材料，利用周遭相關的資源，例如圖書館，博物館，教堂和清真寺等，把文字知識更進一步的落實在生活裡。我這個在填鴨教育下長大的媽媽，託孩子的福跟著他們重新上小學，學到了很多我的小學、甚至國高中課本裡都沒有教的事物。

當然英國教育不是完美的，其優劣端看個人見解。我只希望孩子有快樂的童年，有想像力和寬闊的心胸，成為善良自信有愛心的人。在這個前提下，沒有課本的小學教的知識已經很足夠。

英國小學的運作形式與教學方式各有不同。從家長的立場看，難免會有選校的疑慮，政府的作法是公布Ofsted（Office for Standards in Education, Children's Services and Skills）發表的學校評鑑；學校方面則會舉辦Open Day，開放參觀校舍和了解校風，以利家長選擇評比，選擇適合孩子個性與家庭背景的學校。一個國家的教育制度是否完全，可以看出該國全民在培育人才願意投放的心力。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航