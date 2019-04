孩子學拼字犯了錯，英國老師不糾正反而大聲稱讚

文:Yvette

看著兩個孩子在英國受教育,對照我自己的經驗,我覺得英式教育給予自由和培養自信是最大的優點。英國小學七年課堂上教的可能不如台灣六年教得多,但是孩子從Reception就開始學習獨立(穿衣吃飯等自理能力),被鼓勵表達個人意見和情感,培養群體生活的禮儀與尊重。

這階段的孩子剛開始學拼字,拚出來的字句千奇百怪,例如:

老師看到這樣的句子大聲稱讚,完全不會糾正孩子的文法錯誤。剛開始我很疑惑,問老師「這樣小孩怎麼知道『對的』拼法是什麼呢?」老師的回答是:「他們剛開始學,對他們來講這就是『對的』拼法啊!不用擔心,他們慢慢就會知道正確的拼法,這個階段只需要培養他們的興趣,讓他們自由發揮沒有關係的!」

對於大一點的孩子,老師會鼓勵他們自我學習,用不同方式呈現他們對某個主題的理解,例如:寫文章、畫圖、做模型等等,也會安排相關活動與校外教學。例如學的主題是Animals,全班就一起養小雞、去附近的動物農場參觀;學到Castles & Houses,班導就請小朋友帶資源回收的紙盒塑膠瓶到校,全班一起蓋城堡,研究怎麼樣才能蓋一座堅固的堡壘。校外教學則是去Tower of London(倫敦塔),藉此比較城堡和其他建築的不同。那段時間,女兒完全變成歷史建築的專家,會用專業的口吻講解「維多利亞式」、「愛德華式」和「都鐸式」房子的特色,讓我也增長不少知識。

沒有課本的英國小學,有種以天地萬物為師的感覺──老師們針對課綱自由發揮,把生活中隨處可見的事物拿來當教材或是勞作材料,利用周遭相關的資源,例如圖書館,博物館,教堂和清真寺等,把文字知識更進一步的落實在生活裡。我這個在填鴨教育下長大的媽媽,託孩子的福跟著他們重新上小學,學到了很多我的小學、甚至國高中課本裡都沒有教的事物。

當然英國教育不是完美的,其優劣端看個人見解。我只希望孩子有快樂的童年,有想像力和寬闊的心胸,成為善良自信有愛心的人。在這個前提下,沒有課本的小學教的知識已經很足夠。

英國小學的運作形式與教學方式各有不同。從家長的立場看,難免會有選校的疑慮,政府的作法是公布Ofsted(Office for Standards in Education, Children's Services and Skills)發表的學校評鑑;學校方面則會舉辦Open Day,開放參觀校舍和了解校風,以利家長選擇評比,選擇適合孩子個性與家庭背景的學校。一個國家的教育制度是否完全,可以看出該國全民在培育人才願意投放的心力。