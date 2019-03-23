給男性的約會指南：一個好的「懷孕後抉擇」

「再試一支看看，也許不準？」你的女友拿著驗孕棒前來，你怯怯地問。

你即使千萬個小心，人生還是會有意外，因為保險套避孕率不是百分百。什麼，其實你沒用套套！？這樣搞，總是要還的。

她冷冷地說「整盒12支都測過了。兩條線。」你臉上三條線，因為還沒準備好當爸爸。事實已定，即使震驚讓你頭埋在砂堆裡，最多也只能消失一天，然後就要出來面對，別忘了她的存在，你們要一起面對生命的降臨。

「懷孕後」的抉擇，簡單說也就墮胎或生下來兩種，看似二選一，實際上心理過程複雜的多，別以為生下來交親人扶養繼續青春或墮胎假裝沒事，這是人生的嚴肅時刻，不是倒楣時刻。你們的未來、關係、心理都被迫在短時間內調整，並帶著責任與犧牲。這也是男性變成成熟大人的關鍵時刻，多瞭解資訊、想一想、談一談。

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先瞭解「懷孕」是怎麼回事

生命的孕育很奇妙，如果你養過寵物、植物或美少女養成遊戲就會明白，那是有「感情」的。更何況這是「來自你的一部分」所誕生的孩子。如果一部分就讓你有所感，那麼對女人而言，生命在母體內逐漸生成，藉由身體變化告知它的長大，最後誕生，意義豈不更為重大？那不是一部分而已，而是她的一半生命啊。

我永遠記得，妻子在懷第一胎時，第二個月突然小產（崩解沒有繼續），她陷入低潮情緒至少半年。男人以為「胚胎」不過是「未成型的細胞」，可對母親而言，卻已是兒女的靈魂。懷胎的微微身心變化都是生命信號，我想，這是身為男人難以體會的。

「墮胎」真的沒有那麼隨便，不是吃藥或引產手術後，像排便一樣輕輕鬆鬆。在看不見的心理部分，受傷是很重的。不能同理也沒關係，希望男性同胞們明白，過程一定要陪在她們身邊。

在客觀標準（3個月）內抉擇

網路上可以找到墮胎資訊，基本上視懷孕週數而有不同處理，唯一相同的是先服藥或打針：「強迫生命體停止運作──殺死他」，再動手取出屍體或母體自動排出。

如此殘忍的事避免不了，因此我建議客觀標準是「3個月內」（12週）必須作決定，此時胚胎略為成形，約略掌心大小，主靠墮胎藥將之排出，物理傷害較小（但心理傷害一樣大）。越靠近3個月或超過，胚胎已有人形，建議不要考慮墮胎，因此時物理及心理傷害都很大，對女性而言，簡直是一墮兩命。（若經濟條件不允許，可以考慮找社福機構出養，等生活條件穩定再接回來。）

抉擇的考量：先檢視你們的關係

也許你心裡已有底，但不要衝動，一定要先檢視你們的關係。拜託不要像電視演的那套劇本：女方要求男方負責或委屈地等決定，男生超有氣魄說我要了或超孬瞬間消失。先檢視關係及瞭解現實，再決定要不要孩子，因為有穩定的父母關係，才有好的家庭和快樂的孩子。

底下是幾個可以討論的題目：

對懷孕一事的情緒：先談一談對「懷孕」這件事的情緒，有什麼想法，要面對什麼（如：被父母知道會被打死之類的）？記住，你跟她是一起的，要互相支持與承擔。 談一談你們的關係：談一談你們的愛情，對彼此的期待是什麼，對婚姻有什麼看法。結婚是兩個人的事，不要因懷孕倉促成婚，孩子不是維繫婚姻的首要條件。如果不打算結婚，也可以分別是孩子的父親、母親，雖然生活安排會複雜一點，但至少不會是怨偶。 成為父母的心理準備：準備好當父母了嗎？孩子是一連串生、養、教、陪、責任的事，這些資訊怎麼學？有人可以請教嗎？自己的原生家庭經驗又是如何？彼此說一說、談一談。 你們的支持系統：不論是墮胎或生下，除了你們之外有哪些支持系統或支援關係？想一下，第一個你想告訴的長者或前輩是誰。另外原生家庭、親朋好友、師長同儕或社會福利機構，有哪些可以幫忙？真的不知道怎麼討論時，可以尋求政府免費的婚姻諮詢：各區衛生所心理諮商、各縣市家庭教育中心，讓你們不孤單。

墮胎或生下來的心理預備

選擇墮胎

選擇墮胎並不容易，也許生活沒有孩子會比較輕省，但心理負擔比較重，尤其是女性。請陪同女友去合法診所看診，定期服藥並定期追蹤，女性身體會有些不適，但大致可正常生活，請多多陪伴。

後續的心理復原要多留意，女性在自己體內失去小孩，違反母性本能，會自責罪疚，甚至認為嬰靈討債。切膚之痛男性大概難以體會，除了陪伴，男性能作的是接納「心理復原需長時間」，給對方未來承諾，付出實際行動，安全感是最重要的事。

生下來

生下來的現實挑戰比較多，從懷孕期開始關係的調整，婚姻的規劃，育兒知識、穩定工作與生涯討論。關係改變了，生活改變了，父母不是天生的，要主動學習。記得不要單獨處理，一定要找信任的、有經驗的長輩或親友協助，或找專業諮詢。

意外的人生，意外的收穫

遇到了就面對，就承擔負責，早點進入婚姻也有好處，學習當父親，不會「父老子幼」，可以「成家立業」，人生有奮鬥動力；如果是墮胎，就學習承受傷痛，與女友共同走出失落與挫敗，並讓自己之後成為一個更成熟的人。「關係經營」是男性終生的功課，懷孕既然是事實，就當是一個好的契機，是的，意外的人生，同時也會有意外的收穫。還有，之後要全程使用保險套。

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航