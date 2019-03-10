痛徹心扉的第一步：是什麼原因讓「足底筋膜」開始發炎？

合作撰寫：好痛痛、尤稚凱復健科醫師

足底筋膜炎是很常見的一個症狀，通常是因為久站、久走、跑步距離過長、扁平足、高弓足等等問題，導致足底筋膜張力太強而發炎，或是長時間壓力太大而退化。症狀是久站、久走後會痛，以及起床下床後第一步特別痛。

為什麼足底筋膜會發炎？

我們的腳並不是完全貼著地面，足底有一片多層纖維組織，從腳趾跟處（趾骨）連接到腳跟，稱之為足底筋膜。他們是非常重要的彈力組織，為腳掌提供了支撐足弓、避震、分散壓力的功能，讓你更好走路、跑步和爬山。所以當你讓他過度疲勞的時候，就有發炎的可能。

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除了過度刺激、過度疲勞容易有足底筋膜炎，扁平足與高弓足的人，因為足底調節來自地面力量的能力較弱，足底筋膜炎的發生率也會較高一些。另外年紀增長後，足底肌腱與韌帶的退化，也會增加類似足底筋膜炎的症狀。

比較容易忽略的事情是，如果穿不適合的鞋子，也有可能足底筋膜炎。假設你原本腳底沒事，換了一雙鞋後卻開始腳痛，這段期間並沒有增加走路、站、運動的量，那就有機會懷疑是鞋子的問題。

為什麼早上下床第一步特別痛呢？

足底筋膜炎的症狀是長時間站／走會痛、長時間休息後也會痛。後者最典型的情況就是「早晨痛徹心扉的第一步」，因為睡眠時足底筋膜長時間處於休息狀態、沒有機會伸展，加上發炎與脆弱，沒辦法應付起床第一步的力量拉扯，導致疼痛。

足底筋膜的治療選項

足底筋膜常見的治療方式包括口服消炎藥、健保的物理治療，例如電療、熱敷、超音波。這些都可以幫助足底筋膜以及相關韌帶的復原。但是因為韌帶與足底筋膜原本就是人體血液供應較少區域，所以修復的時間會拉得比較漫長。

因此為了刺激修復，還有體外震波治療以及增生療法兩種選項，可以建議給接受長時間傳統治療都缺乏效果的人。

體外震波治療是將能量打到患部，刺激重新啟動身體修復機制的一種治療，美國食品藥品監督管理局（FDA）目前認可的適應症有包括足底筋膜炎。

而增生療法是把增生藥劑（如高濃度葡萄糖水、維生素B12、自體血小板生長因子等）經由超音波導引，注射到足底筋膜，直接精準刺激該部位修復。除了足底筋膜，我也會注射足底筋膜附近的韌帶，讓那些韌帶更強韌後，可以分擔足底筋膜的壓力。

由於足底筋膜炎或是足底筋膜退化，主要是因為足底筋膜累積壓力及傷害所造成的，以下是可以幫助分散足底筋膜壓力的方法：

透過增生療法強化足底筋膜韌帶，如同剛才所說。 訓練足底的內在肌群，幫助支持足部以及分散壓力，尤其是扁平足與高弓足。 鍛鍊的臀肌及核心肌群，因為與足底肌膜在筋膜線中都屬於背線，將筋膜線鍛鍊起來會有所幫助。 放鬆的小腿肚肌肉。 扁平足、高弓足的人，可以考慮使用矯正鞋墊來輔助。

因為足底是比較容易疼痛的部位，所以執行增生療法注射之前，我會先用少量麻藥來減少疼痛。由於足底筋膜炎是長期累積而成的，通常會需要至少4次的注射，但是會視情況增減。

另一件需要注意的是，如果足底有出血、感染，那就不適合再做增生療法了，如果有注射類固醇，至少需要間隔1個月以上才適合執行增生療法。這部分建議看診時要和醫生說明。

既然增生療法是刺激修復的一種治療方式，當然注射後才是復原的開始，我會很建議打針後配合一些物理治療來幫助復原，以及透過運動訓練來強化腳步肌肉，整體效果會更好。

即使足底筋膜炎獲得改善，建議還是不要長時間走與站，選擇適合的鞋子幫忙分攤足底壓力，都可以有效減少復發的可能性。

文章的最後提供一些能減緩足底筋膜炎症狀的伸展運動，給正在疼痛的讀者們：

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航