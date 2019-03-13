試驗中的「溶瘤病毒療法」：把病毒改造成對付癌細胞的利器

撰文：馬洪尼（Douglas J. Mahoney）、史托德（David F. Stojdl）、賴德（Gordon Laird）

翻譯：潘震澤

重點提要

經過特殊改造的病毒，具有感染並破壞人體癌細胞的潛力，卻不會傷害健康的細胞。

這種「溶瘤」病毒一旦進入癌細胞內，便會大量複製形成病毒軍團，四處感染更多癌細胞。

目前有10多種病毒正在進行人體試驗，有的單獨使用，有的與現有癌症療法合併使用；其中好幾種病毒已進入後期臨床試驗階段。

在試驗初期，研究人員試圖壓抑病人的免疫系統，好讓病毒被免疫系統被當成外來物攻擊之前，有更多時間作用於癌細胞。如今的做法則反過來，利用人工改造的病毒喚醒免疫系統來對抗癌細胞。

1904年，義大利有位婦女碰上了2樁威脅生命的事件：先是她被檢查出罹患子宮頸癌，然後是被狗咬傷。醫生給她注射了狂犬病疫苗，注射疫苗之後，她的「巨型」腫瘤消失了，直到8年後才復發。根據1910年義大利醫生狄佩斯（Nicola De Pace）的病例報告，之後還有好幾位子宮頸癌病人也接種了帶有弱化活性的狂犬病毒疫苗。其中有些病人的腫瘤縮小了，當時相信是病毒以某種方式殺死了癌細胞，只不過這些病人後來都因癌症復發而過世。

Photo Credit：科學人雜誌

雖然這些病人都過世了，但利用能殺死惡性細胞的病毒來治療癌症的想法因此誕生，這種療法稱為「溶瘤病毒療法」（onco-lytic virotherapy）。雖然在一些實驗動物身上成功了，但有好長一段時間，人體試驗都只有一部份病人有反應，治癒的病例極為稀少。因此，這個領域在過去都位於癌症研究的邊陲地帶；此外，癌症的病毒療法還面臨其他障礙，例如，有療效的作用機制與使用方法都不確定、缺乏製造更有效病毒株的方法，以及醫生對使用病原體感染病人的做法心存抗拒，醫生寧願使用化學療法，也不願意用微生物，主要原因是，他們對化學藥物較為熟悉、也更了解。

如今，情況已大不相同，從1990年代起，研究人員對癌症與病毒已有更多了解，也擁有操控基因的技術與工具；他們揭開病毒如何攻擊癌細胞的機制，同時也著手改造病毒基因，以強化病毒殺死癌細胞的能力，並降低不良副作用。

這個努力已經看到了一些成果：2005年，有一株溶瘤病毒獲得中國政府許可，用在頭頸部腫瘤的治療；此外還有10多種針對不同癌症的病毒，正處於不同的人體試驗階段。從目前進度最快的試驗結果看來，美國食品及藥物管理局（FDA）可望在未來幾年內核准一種或多種治療癌症的病毒。

特別值得一提的是，2013年6月美國臨床腫瘤學會年會中，提出了幾項針對末期轉移性黑色素瘤（一種皮膚癌）進行的大型病毒療法的人體試驗報告，結果顯示，有11％的病人在治療後出現「完全反應」，也就是癌細胞消失了。該試驗使用的藥物稱為T-VEC，主要成份為經過基因改造的單純疱疹病毒（herpes simplex virus, HSV），可對癌細胞施以雙重打擊：一方面直接摧毀癌細胞；另一方面，經由分泌一種可刺激免疫系統的蛋白質GM-CSF，間接攻擊癌細胞。與許多癌症療法產生的副作用相比，這個試驗病毒引發的最嚴重副作用，是類似流行性感冒的症狀，例如疲倦、發冷與發熱。研發該藥物的美國安進生技公司於2013年11月與2014年春天，公佈了整體存活率的數據：施用T-VEC的病人與只使用GM-CSF的病人相比，平均多活了4個月。

只看存活率的數據可能讓人失望，但研究人員受到鼓舞的是，10位病人裡就有一位出現完全反應的結果。T-VEC得到的完全反應比率，超過了最近核准上市的所有治療轉移性黑色素瘤藥物，包括2011年核准的藥物vemurafenib；促成vemurafenib通過的試驗結果發表在《新英格蘭醫學期刊》，其中只有不到1％的病人出現完全反應，比T-VEC的效果小得多。

對T-VEC來說，更鼓舞人心的結果是2009年發表的一篇報告，報告中指出：對T-VEC有反應的病人裡有90％都存活了3年以上，例如美國紐澤西州一位名叫波琳的病人，她的黑色素瘤原先在標準療法下沒有起色，癌細胞仍持續擴散，於是她加入了T-VEC的臨床試驗，在使用T-VEC治療3年之後，61歲的波琳身體仍維持在無癌細胞狀態。她說：「我是幸運者之一，那是我的神奇藥物。」

研究人員的最終目標，當然是讓波琳的治療效果成為常態，例如，讓超過11％以上的病人都獲得癌細胞消失的效果。目前進行試驗中的病毒，有些很有可能達到這個目標。在此同時，包括本文的兩位作者馬洪尼與史托德在內的研究人員，正持續探索新的方法，好讓病毒療法對更多人來說都有效。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航