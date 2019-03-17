一張圖解析6大類咖啡組成：拿鐵和卡布奇諾差在哪？

Photo Credit：SuperFIT 資料來源：台北市食材登錄平台

美式咖啡：稀釋後的義式咖啡，提供了無法接受ESPRESSO濃烈口味的朋友可以選擇。沒有牛奶跟糖漿的影響，是僅次於ESPRESSO較能品嚐到咖啡原味的種類。

義式咖啡：ESPRESSO濃烈口味不是一般人都能接受的，但也是最能品嘗咖啡風味的飲品。

防彈咖啡：現在討論度極高的飲品，利用大量脂肪及咖啡因來延長胃排空的時間，為生酮飲食的要角，使身體使用脂肪來當作能量來源達到減肥效果。營養師覺得喝起來跟拿鐵差不多，但油了一點，網路上有防彈奶茶或可可的做法。

拿鐵：最常見的咖啡飲品。咖啡為底，牛奶以「熱牛奶」占較多比例。也因為含有大量牛奶熱量較高，低碳飲食建議可以把牛奶改成豆漿喔。

卡布奇諾：咖啡為底，牛奶以「熱奶泡」占較多比例。多數會在上面灑肉桂粉。

摩卡：常見咖啡飲品中的熱量地雷，除了咖啡、牛奶外，30克左右的巧克力醬就額外貢獻了100大卡熱量，甜甜的，但也肥肥的。

營養師小叮嚀

很多人認為咖啡沒有熱量，可以盡情的喝，但其實是錯的。因為咖啡萃取時會萃取出脂肪，所以還是會有熱量的喔。只是多少量會依照咖啡粉粗細大小、萃取技術、萃取時間而有變化。

至於為什麼咖啡可以提神，這是因為咖啡因的結構與身體疲憊物質「腺苷」相似，會互相爭奪大腦受器的位子。當咖啡因佔據受器時，就可避免大腦感受到疲憊而達到亢奮的狀況。當身體代謝掉咖啡因，此時腺苷就會佔據受器，讓身體出現疲憊感了。

在許多研究中，可以發現咖啡能提高身體新陳代謝、延長胃排空時間、增加脂解作用等等，還有研究顯示咖啡對於運動員的運動表現有正向幫助。但咖啡因也有利尿、呼吸急促的副作用，所以也不能大量飲用，建議每天攝取不要超過300mg。

本文經SuperFIT授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航