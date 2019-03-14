在外租屋不幸遇到「惡鄰居」，法律幫得上忙嗎？

本篇文章是轉載自朋友發生的真實故事，寫作上盡可能還原當時的故事情境，並依照發生的過程以第一人稱所撰寫，部分內容為了讓故事變得更為完整，添加了我自己的解讀。還是很希望大家，藉由本篇文章檢視自己在外居住的安全性，也提醒給自己身邊所關心的家人與朋友們。

故事，總是在意想不到的時候開始

回到位於老舊公寓的租屋處，打開鐵門進入以後，有一段不長的小走廊，走廊很窄，差不多是適合一個人行走的寬度。

走到底有一間房，比鄰的兩旁也各有一間，隔成ㄇ字型的三間分租套房使用，門跟門之間的距離都很近。

我們房間對門的那間房，住的是位男房客，想起搬進去時的接觸，女友覺得這人似乎有些奇怪，提醒我要小心提防，雖然我並沒有感覺到有什麼太大的不同，但這些日子以來，從他房間內飄散出來的菸味，又或是極大聲的電視音量，坦白說，我對這個鄰居也不是有太多好感。

叩、叩、叩

叩、叩、叩叩

叩、叩、叩叩叩

就在我確定是在敲我房門時，我正在跟貓玩。

「誰？」

「那個…我跟你講一下…」

我拉開插銷鎖，轉動手把開門，門上的防盜鎖鏈我沒有解開，也是因為我對兩位鄰居並不感到信任。

透過門縫的是一陣酒氣，還有男房客透過門縫，面無表情的半張臉。

「那個…你們是有跟房東說什麼…？」

「喔…房東之前有打來關心我們住的狀況，我們是說有時候有聽到音樂聲這樣。」

房東前不久確實有撥通電話給女友，詢問這些日子以來，住的狀況怎麼樣，我們是有反應菸味跟音量的情形，但我們並未帶有任何批評，或是請房東做出處理，由於我們才剛搬進來，我們很單純地去談論住的狀況，僅是如此而已。

我想男房客是在問這件事情。

另一名住戶是位女房客，不知道什麼時候她也跟著從房間出來，同樣滿身酒氣。雖然知道他們感情不錯，都會進對方房間，但這名女房客平時較為客氣，會叫男房客將音量開小聲一點，並跟我們說聲抱歉。在這樣的當下，大白天一起喝得酩酊大醉，她一直叫男房客不要這樣，希望能結束這場對談。

「啊是有吵到你嗎…」男房客問。

「也沒有啦，就有時候聽得到音樂聲這樣。」不想太直接，我是客氣了。

「音樂喔…」講完後男房客便逕自回頭進入他的房間。

「他要搬走了…噓…」女房客比著手勢對我說。

看她喝醉的樣子我也不知道是真是假。只知道在我們反應居住狀況後，房東先生可能是有跟他講些什麼，才會造成今天這樣的情況。

突然，一道狂放的音樂聲，劃破這詭異的氛圍，是從對面房間傳出來的。

男房客走出自己的房間，站回我的門口，從門縫中投射不友善的目光。

「你是說這樣嗎…？」

我苦笑，一方面是因為他的挑釁，一方面知道接下來恐怕事情不妙。

衝突，一觸即發

「房東只是關心我們搬來後的生活情況，我們也是照我們住的狀況跟他講，我們沒有指誰，也沒有責怪任何人的意思。」我解釋，試圖將狀況拉回能夠理性對話的場面。

或許是喝醉的關係吧，中間穿插一陣胡言亂語，他開始講他的學歷，還有我聽不懂的話語，我看到隔壁房同樣也喝醉的女房客，一邊叫男房客不要騷擾我，卻時不時被他推倒在地。

「你把門打開，我跟你講一講啦…」

「不用啊，我們現在就可以講啊」

「沒關係，你把門打開…」

「為什麼？」

「你把門打開，讓我進去裡面講，我不會殺害你啦…」他面無表情地說。

心跳得好快。

「……..我不會讓你好住下去啦…」

他見我不為所動，稍作停頓後說。

門縫中，他嘴角上揚，面露極其詭異地微笑看著我，隨著令人不舒服、噁心的感受襲來，我不知道這些話代表了什麼？或者是，接下來他打算做些什麼？

「你現在是在恐嚇我？」「好啊，我請警察過來講！」

「…好啊」

「好，沒關係，你等我，我叫警察來」我用力把門關上。

無論如何，在當時我的確是感受到自己的人身安全遭受威脅。我決定先找個工具防身，環顧房間後卻找不到適合的武器，想起有把削水果的小把水果刀，這個關鍵時刻卻又放在哪呢？

我想到應該請房東過來處理，而且以目前的情況，就算處理個段落，繼續住在這裡也睡不心安，未來女友出入一定也讓人非常擔心，我們得立刻搬走，而且最好就在今天解決！

我立刻撥打電話給女友，好不容易接通以後，我請她立刻連絡房東前來處理，也提醒她為了安全，可以請警察一同回來，女友則是囑咐我先在房間裡待著，千萬不要開門。但隨著我們匆忙討論的同時，門口又傳來急促的敲門聲，伴隨力道的漸增，我知道男房客迫不及待地想要破門進來。

我決定先報警！

受困

報案後，等待警察到來的同時，我聽到有人出去，開關鐵門的聲音，門扇與門框的撞擊聲響很大，我猜是男房客，他出去做什麼？我要開門看看情況嗎？我還沒有個定論。再隨著撞擊聲打破我好不容易獲得的片刻寧靜，我知道他回來了！

這段時間會從外面帶回來什麼呢？我唯一會擔心的只有一件事——縱火。

我走到房間窗戶旁邊，看著生鏽的鐵窗，由同樣生鏽的螺帽固定著，還是需要扳手才能拆解下來，但哪裡生得出扳手呢？印象中，防火逃生的訓練知道可以先把門縫堵住，阻斷空氣流動，不要讓火勢蔓延進來，再加上已經報警的情況，我應該還是能在火勢變大之前逃脫。

應該吧？如果一切如我設想般順利，誰知道呢？

隨著時間繼續，我接到了警察打來的電話，他們表示已經到達門口，並請我出去開門。

這實在有點尷尬，最大的問題是我一開門可能就要直接面對衝突，我有辦法直接衝到鐵門讓警察進來嗎？

不管怎樣，就算面對面衝突打不贏，至少我還能擺脫，能夠讓警察進來吧！我輕聲地拉開插銷鎖，解開鎖鍊鎖，手放到把手上，準備轉開時…

我接到了女友的電話。

她告訴我她已經在趕回來的路上，也已經請警察過來了，她會跟警察一起開門進去，並叮嚀我千萬不要打開房門。快講完的同時，又傳來急促的敲門聲，還有挑釁的話語，我已經很輕聲地解鎖了，他是怎麼聽到的呢？

還是，他一直都在外面等？

隨後，警察跟女友順利進來了。

我聽女友說她幫警察開門進來後，走廊上並沒有人，兩位警察的手按在槍的握柄上，一面戒備一面敲門請男房客出來，我們後來沒有聽到他們的談話內容，但應該也是瘋言瘋語，當場也沒什麼違法事實能帶走他。

在他們談話的同時，我們趕緊打包行李，我早已聯絡了搬家公司，不久後便會來幫我們把東西搬走。

而兩位好心的警察，後來也站在外面陪著我們，讓我們順利地把所有行李送上車，最後才一起離開。非常感謝他們，顧及我們的安全，讓我們免於之後有第二波衝突的機會。

後記，你該如何保護自己

後來，我私底下詢問警察，這樣的狀況告成功的機率大不大，他表示只要有感到人身安全遭受威脅，並且心生畏懼，其實就可以提告恐嚇，只是因為我當場沒有錄音錄影存證，告成功的機率可能不大。而警察也告訴我，他自己也住附近，他知道這區的出入份子很複雜。

自己相當明白毫無證據的狀況，確實難以透過法律，讓對方得到應有的懲罰，不然，我一定告，這是肯定的。

有這樣的狀況要退租，應該很合理，房東也不能認為是違約吧？

也想藉此機會告訴大家，房客要提前解約，只有在幾種特定的情況才可以達成，這樣的衝突情況並不能讓你提前解約，應該也是認為這是雙方當事人之間的事，與房東、房客間的租賃關係無關。

根據內政部在107年六月所公布的住宅租賃契約書範本，裡面就有提到房客能提前終止租約的情形，只要有發生下列的五種情形之一，沒有辦法繼續居住，就可以提前終止租約，房東也不能向房客索取任何賠償。

這五種情形包括：

住宅無法作為居住使用，且有必要進行修繕，經房客通知後，房東仍然沒有在一定期限內修繕。 住宅因為非房客的原因，而有一部分滅失的情形，且其餘部分不能達居住使用。 住宅有危及房客安全或健康的問題。 房客因為疾病、意外而有長期療養的需要。 有第三人對住宅主張權利，導致房客不能做居住使用。

房客如果依照這些情形要向房東提前終止租約，必須於終止前的30天，檢附相關證據，以書面通知房東。

惡鄰居確實會造成住居很大的問題，尤其在生活空間更為接近的分租模式中，終止租約的規範只限縮在房東與房客，房客間的問題又另外處理，這就是很難消弭的灰色地帶吧。

從這件事當中學到了什麼呢？在外租屋真的很多事情要注意，除了一般常見的硬體設備、租賃價金等契約內容，也記得從房東或是房仲那多作詢問，了解鄰里環境，還有鄰居們的生活、就業狀況，也許才能避免這樣的情況發生。

但要完全杜絕不好的鄰居，基本上不太可能做得到，恐怕還是只能任憑運氣。不過也別氣餒，我們還是能學習如何保護自己，在需要的時候能先確保自己與家人的安全。

別忘了，平時就要備有防衛性的武器，能讓你正當防衛保護自己，且思考過所有逃生情況所需的路線和重要行李，提醒自己在需要時記得蒐證，以備後續法律途徑所需。也建議大家，平時可以留著舊手機作為錄音或錄影用，在需要時，就能保有兩支手機對外聯絡或存證的彈性。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航