畫虎不成反類犬：「地中海風」日照中心，吻合認知症患者的生命史嗎？

台灣日照中心大多是模仿日本，從環境設計、活動規劃、時間分配到服務流程等，但往往忽視服務對象的需求在文化與成長背景等的關係性與差異性，形成一種「畫虎不成反類犬」怪異現象，更因環境設計不當，容易導致認知症（Dementia Disease）患者的精神行為症狀（BPSD）的出現，花了政府預算及民間捐款，卻造成反效果，值得關心台灣長照發展的人士思考。

日間照顧中心在目前長照2.0政策中，是以服務輕中度認知症患者為主，提供周間白天的非藥物療法活動的空間。目前全世界尚未研發出藥物可治癒認知症，因此以「與認知症共同生活在一起」（Living Well with Dementia）為主要對策，期望經由照護與非藥物療法活動以達到減緩退化，維持家庭動態的生活品質。

為穩定認知症患者情緒，配合他們尚存的長期記憶，因此環境與活動等會以患者共同的生命史所擁有的內容來設計，讓他們在長期記憶中所擁有的內容，因熟悉而產生認同與安全感，進一步願意去參與和接觸，產生成就感並穩定情緒，達到降低精神行為症狀的目的。

近日，看到彰化地區一家新的日照中心成立，強調走地中海風格的室內設計，以藍、白色營造戶外自然風情於天花板及室內空間，許多神經內科醫師及所謂專業人員在他們臉書中分享這一訊息，甚至有人對於這家日照中心的環境設計大為讚賞，讓我不禁要問：這家日照中心準備服務來自希臘等地區的認知症患者嗎？

首先，「環境設計」對認知症患者是十分重要的照護元素，吻合患者生命史的環境是可降低他們精神行為症狀，且可減輕照護者的負荷，甚至從顏色、環境標示、動線等都會影響他們精神行為症狀是否出現，一方面是因為認知功能的退化，另一方面，則是因年齡增加，感官、肢體功能的老化或退化，適宜的設計可協助他們仍可在這環境中生活，並可不依賴他人獨立生活，達到生活自立（Enablement）的目標。

其次，長照政策希望走向在地化（Living in Place）與社區化（Living in Community），是期望長者能繼續生活原本熟悉的環境。同一地區的認知症長者比較容易找出他們共同生命史、記憶、熟悉的活動與節慶等，可從文化中找出次文化或社區文化，經由此次文化特色配合認知功能退化所需注意事項來規劃環境、活動與照護方式等。這也影響到所使用的方言、飲食習慣與內容等，照護核心價值之一是：發掘、整理、尊重、表現於照護內容中。

試想：荷蘭的霍格威（Hogeweyk）全世界第一座為認知症患病所打造的Dementia Village，為何在可居住在六房式的住宅中，將住宅的設計再分為四種不同的「生活風格」？依照生活風格為居民分組，目的即為建立患者原本生活和目前機構照護間的連接性、延續性。其概念源於懷舊療法；懷舊療法的基本假設是：打造熟悉的環境，有助減輕認知症患者的焦慮。

過去，在台南就曾發生一間日照中心購置過去農村社會所使用的牛車，佈置成懷舊的重要元素，照服員希望經由牛車的回憶，為一位女性認知症長者進行懷舊活動，未料，卻引起這位長者情緒不穩定，引發精神行為症狀。原因是：她出生於台南望族，出門坐的是黃包車，牛車是經濟弱勢者所坐的交通工具，問她是否坐過牛車，對她而言，猶如在侮辱她。

同樣，台灣還有日照中心學習日本日照中心活動內容與流程，將洗澡、溫泉泡腳等規劃成每天活動之一，引起部分長者抗拒，原因是他們不習慣在外人面前脫衣或脫襪洗腳。日本是有共浴文化，台灣許多長者則視為隱私，勉強他們去做，怎麼會不出現精神行為症狀？

同樣問題再次出現在這家彰化地區日照中心的設計理念，有多少彰化地區認知症長者過去擁有地中海文化的認知或薰陶？有誰家中的天花板是藍白色的設計？如此的設計對認知症長者的視覺會產生何種效果，是否事先進行研究？簡單問：所要服務的對象是否能接受地中海風的環境？

目前日本日照中心已經根據他們認知症長者的生命史發展出多元化的設施，從農場、社區、泡湯、玩遊戲、搞廚藝，現在還出現「拉斯維加斯的日照」、「照護酒吧的日照」等吻合長者需求的個別化環境，換言之，日本人是先放下道德觀，直接思考「以人為本」核心價值是什麼？

如果高齡者生命史中，柏青哥、吃角子老虎（Slots Machine）等遊戲是他們不可或缺的內容，當他們老的時候為何不讓他們再次去回味柏青哥、吃角子老虎等遊戲？若是能喚起他們年輕時的美好時光，帶給他們生活樂趣，再次點燃他們生活的活力與鬥志，不涉及金錢。倘若這些遊戲可維持高齡者身體機能：如手、眼動作、肢體平衡運動，專注力、計算力還有喜怒哀樂的情緒，可活化腦部、減緩認知症退化、遠離憂鬱症等，且可用籌碼換取飲料或按摩服務等誘因，是否可行？

神奈川縣橫須賀市是日本的重要軍港，二次戰後橫須賀的軍事用地由美軍接管，基地周邊開始出現了漢堡和其他與美軍相關的飲食店、商店、酒吧等，卡拉OK也是日本文化之一，所以橫須賀市出現照護酒吧！這是與長者文化與生命史息息相關。

「龍宮城照護酒吧」是首創服務高齡者的日照中心，顧客原則上都超過65歲，許多人都是由照護人員陪同前來，酒吧也提供專業的照護用車接送。店裡完全設計成無障礙設施，為保護認知症患者不會隨意外出走失，更在入口設置了密碼鎖。洗手間裡附有折疊床，讓接受照護的人可以在裡面更換紙尿布。但是酒吧裝潢完全沒有絲毫照護機構的樣子，反而呈現華麗風格的裝飾，讓人可以盡情享樂的懷舊氣氛。

酒吧裡的服務人員都是護理師、物理治療師和照護員，他們從原本服務的長照機構來到酒吧裡提供專業服務。長者前往酒吧前，酒吧會與其家人或長照機構的職員事先討論，詳盡地詢問可以飲用的酒類和飲酒量等細節，以便進行規劃。有時會依照個人狀況，若有必要，會在酒中勾芡，以免不慎誤入氣管，酒中勾芡是特殊的雞尾酒酒中勾芡別的地方還喝不到。

別忘記：吸入性肺炎是高齡者的殺手。

學習是應該學習核心價值，並要能進行跨文化的思考、轉化與本土化，而非照單全收，忽視核心價值就出現畫虎不成反類犬的窘境與笑話。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航