男女面對兩性關係最大的盲點就是：認為擁有幸福的感情是應該的

如果要問我，在辦了三年多的情感關係的活動後，我自己最大的轉變是什麼，我的答案是：我認知到感情不順利是常態，所謂的成功才是極少數，所以變得能夠更平常心看待。

每個人年輕的時候，總是嚮往著愛情的降臨，且絕大多數人，一輩子都在追求著愛戀的狀態，我當然也是如此。

還記得小學時，就開始懂得喜歡男生，到了高中開始交男友，年輕時，曾經因為遇到男友劈腿欺騙，造成了創傷症候群，傻到吞了一堆安眠藥自殺，隨著年紀漸長，後來失戀的衝擊雖然沒有那麼大，但是也是經歷一段又一段失敗的戀情，每次都痛徹心肺的，即便自己在辦兩性工作坊，但婚姻也是離婚收場。

然而，比較幸運的是，現在的我，終於能夠用不同的角度和眼光去重新看待關係這件事情，所以也終於有些免疫力，不會把感情的挫敗，和自己的人生劃上等號。

過去幾年，接觸幾百個單身男女，聽著每個人的故事，我才赫然驚覺，原來許多人在面對兩性關係最大的盲點就是：人們一直有種錯覺，認為擁有幸福的感情是應該的，卻不知道這是多麼少見且難得的事情。

愛情和關係本身就是不斷的嘗試，嘗試，再嘗試的過程，我們只能在這過程中學習，改進，讓自己慢慢擁有創造幸福的能力，這之中沒有所謂絕對的成功和絕對的失敗。

很多人都知道，創業一年內倒閉的機率高達九成，五年內倒閉的機率更高達99%，所以任何創業的人都會知道創業是很高的風險，需要冒著九死一生的決心，事前更要諸多的準備才能上路。

但要得到幸福完美的愛情絕對不比創業容易，我無法得知，追求到心儀對象的比例有多高，但根據調查，三年以內分手的情侶超過半數，即使能步入婚姻，結婚率也只有千分之5.86，卻超過半數會在十年內離婚，且近年來結婚率持續下降，離婚率卻不段攀高。

從一個人到兩個人到變得幸福還有維持幸福，可以說是一道又一道重重的關卡。

要愛上一個人，難。

對方也要剛好愛自己，很難。

相愛後，要能相處，更難。

相處後，要能常保愛情不變質，難上加難。

只要理性的想想，就會發現，感情「不成功」根本就是再正常不過的事情，但是我們往往把「不成功」跟失敗劃上等號，而且因為對著感情抱持著過多的期待，所以在心態上就容易變得自憐自艾，怨天尤人，感覺不順利就好像全世界自己最倒霉心酸，才會一直遇不到「對的人」。

當人們總是對於追求幸福感情抱著不切實際的期待，可以說是人們在關係中痛苦的根源，變得過度放大愛情在生命中的重要性，也害怕落單，在關係中患得患失，甚至是透過別人的愛來證明自己是值得被愛的。

舉例來說：很多單身男女總愛在我的工作坊討論好人卡之類的事情，彷彿收到好人卡是對自己的否定，是一種恥辱，所以許多人因為不想被拒絕，擔心喜歡的對象不喜歡自己，就裹足不前。

每次聽到這樣的想法時，我都很想搖醒我的參加者們説：醒醒吧，孩子，你們在想什麼，別人不愛你、不喜歡你是很正常的啊。一見鐘情，是電影情節，本來絕大數的感情，總是要有一方先動心，先行動啊，被拒絕又怎樣，那就捲土重來，再繼續往前找其他對象啊。

我們都是平凡人，不是金城武和林志玲，也不是偶像劇的男女主角，身為平凡人，不可能站出去，就有人愛上我們，而且即使追求了，被拒絕的機率也是很高，這些都是非常正常的事情，根本不能叫做失敗，只能叫做過程，是一種測試彼此是否合適，是否能夠有機會一起前進的過程。

特別是，絕大多數的人都會傾向於喜歡和欣賞「條件」比自己好的對象，因為不容易得到，所以才有魅力，在這樣的前提下，喜歡上一個不喜歡自己的人，幾乎是每個人都會幹的傻事。

即便真的能和心儀的對象在一起，關係更是一門說不盡，道不完的學問，有太多的變數，會影響關係，誰也沒能把握將來會怎樣，只能珍惜當下。

千萬不要，也不該被童話故事，愛情電影，還有過去以戒律和傳統來維繫的兩性關係影響，而天真的期待，感情「應該」要能走到最後，抱著這樣心態去面對關係，反而往往成了破壞關係的毒藥，而不能去坦然的面對關係的變化和人生的無常。

如果有人買樂透或刮刮樂，沒中獎，就哭天搶地，覺得上天對自己太不公平，自己遭受了很大的委屈，一定會被認為是瘋子，但我們面對愛情時，卻常常如此不理性，卻渾然不覺。

除此，還有一種更糟糕的狀況，就是覺得得到愛情難，經營關係難，就直接放棄，甚至宣稱愛情或好男人／女人根本不存在，如果這是出於享受單身生活，或是隨緣的心態那倒好，但是如果成了一種害怕失敗而選擇逃避，這可是會錯過了人生中重要的體驗和學習。

相反，每個人都能抱持著，得之我幸，不得我命，抱持著積極的態度去經營自己和關係，保持著開放和彈性，當沒有愛情時，就過好自己的日子，有愛情時，就好好享受和珍惜它，才是比較健康和成熟的心態去面對關係。

另外，往好處想，我可以非常肯定的是，每一次所謂的「挫敗」，只要能夠好好面對問題及檢視自己，都能讓自己變成一個更好的人，使我們更具備經營和維持關係的能力，所以，請好好珍惜每一次的小成功和感謝每一次的小挫敗，我們就離幸福不遠了。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰