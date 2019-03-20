從「受壓迫者教育學」看性別教育：如何促成彼此對話的自由空間

「性教育在教什麼？是要教孩子性早熟嗎？」、「性別平等教育有什麼好教的，現在不是已經很平等了嗎？」、「性別教育就是教下一代變成同志或濫交的東西」。上述話語，或許我們在相關網路討論留言中都曾見過，這除了反應許多人對於「性」、「性別」、「情感」等深層的不安與困惑，也透露出儘管國民中小學九年一貫課綱有設置性別教育，但在性別教育上的教與學運作仍有所斷裂。而若要重新將性別教育知識與人們之間有正確的連結，老師及家長們願不願意透過對話與孩子教學相長則是關鍵。

教學相長最重要的核心是「對話」，而提出其重點發展成「提問式教學」概念的巴西教育學家Paulo Freire，認為真正的教學應該是建立在學生與老師、受壓迫者與壓迫者、大眾與知識分子互為主體的關係上。Freire出生於巴西東北部，當時屬於第三世界貧窮地帶，又因經濟影響家道中落，讓Freire親自置身於貧窮與飢餓的社會底層階級位置（方湧泉，2009）。雖然他在物質上並不豐厚，但在精神上從與父母相處所認知「對話」的重要經驗。

Freire在兒時成長歷程感受到透過對話能啟發教育於帶來「人性」的能量，同時呼應他日後對被壓迫者在教育政治行動上的體悟。Freire婚後又受妻幼影響進而研讀教育學，爾後，無論他是在擔任公職轄區內與貧窮人實地接觸，抑或於美國訪問時置身在越戰遺緒的種種經驗（方湧泉，2009），這些反覆形構程的「新覺察」，生成了正視資本社會與知識宰制關係，重視閱讀、對話、人性及自由的教與學。

對於Freire而言，對話式的教學具備在身心、知識思考上有自由的能量，且其知識的生產可能富有生命力，使得受壓迫者從「歷史宿命感」中解放，認知自己的行動與知識能擁抱自由，同時也讓壓迫者不再以剝奪他人的人性為「自由」，或害怕失去而建立在非人性的既有利益；相反地，壓迫者與受壓迫者應共同藉由對話與教育邁向真正的自由——即是恢復人性而實踐意義（Freire，2003）。

而我們若回顧Freire的成長經驗與研究貢獻，再度審視台灣教育脈絡，性／別教育推動仍在多半課堂上缺乏自由對話的空間，倘若老師對於性別意識敏銳度較低，或是不願意和學生們對於性／別產生的好奇或迷惘共創討論空間，仍以單一灌輸或照本宣科的囤積式教學上「生理健康課」，對於學生主體真正欲知的性別或性概念知識避而不談，也不給予對話機會，將可能深化既有性別權力關係裡壓迫者與被壓迫者秩序。這些結構性的壓迫，如同異性戀對於同性戀的壓迫、男性對於女性的壓迫等，「知識」在在無法對話情況下，反而造成了對任何性別的壓迫，且無法給予學生們對於性／別教育本身所產生的求知動力回應。

因此，Freire（2003，方永泉譯）強調教學是具有共同意向、互為主體的投入行動，但儘管如此，我們能從社會活動與性別教育交手歷程可見，即便作為被壓迫者（學生或任何性別者）身分具有察覺宰制過程，而且被壓迫者們之間會相互對話、批判甚或實踐行動，希望能夠與反對性別教育的「壓迫者」共同討論性別教育的重要性；然而，就連許多身為「教學者」的老師仍以壓迫者行為或態度進行「教學」，例如跳過課程或退避三舍。

當然，亦有性別意識敏銳度極高、或是性別教育專業出身的老師們，仍於面對重重反彈聲浪關卡中挺身而出，在課堂以學生們的求知為主體，共同對話討論性傾向、性行為與教育、性別情感等議題內容。但部分家長卻不願孩子參與對話討論，這不僅剝奪孩子認識正確的性別教育機會，家長們也在無形之中，失去了共同和孩子在性別教育這條道路上相互學習的良好對話空間。

性別教育課程設置固然重要，但如何讓性別教育教學擁有對話性更是共同目標。教育的目的是讓人們在過程中自由對話，建立自己的權能（方永泉，2009），倘若教育缺少了自由對話的空間，不允許學生提問或質疑，這樣的知識難以擁有促進社會的可能。

而教師作為「批判文化工作者」（方永泉，2009），需在其中與學生（孩子）共構相互求知的平等關係；倘若家長也願意參與支持，展開師、長、生間的彼此對話，共同覺察社會環境或結構間的宰制關係與多元差異，即能在其自由對話空間下，讓知識保有流動與生命力，得以激發具有創造力的批判性知識方法，並促成著手實踐改變甚或翻轉承載著的「歷史宿命」、「理所當然」、「僵化秩序」的壓迫文化可能（Freire，2003，方永泉譯），教育也才能有翻轉社會不平等的機會。畢竟，教育應是帶著「愛」與「希望」，以彼此共同持續抗爭的自由對話為出發點，才是生成能讓所有人解放、恢復人性的教育與知識；而性別教育，也是如此。

參考文獻

方永泉（譯）（2003）。Paulo Freire著。受壓迫者教育學（Pedagogy of the oppressed）第一章。台北市：巨流。

方永泉（2009）。受壓迫者教育學。載於劉美慧（主編），多元文化教育名著導讀（頁79-98）。台北市：學富。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航