【離鄉工作徵稿】從美中跑到西岸，我是美國夢成真？還是永遠的異鄉人？

文：Roxanne

視訊會議中，紐約的代理商窗口滔滔不絕的數據分析，幾次和香港人合作的經驗也總是不讓我失望。會議結束後，我抓緊時間打給CST時區的廠商再討論一些細節，差不多接近下班時間。今天跟同事討論，下班想去一場演唱會，非裔美國歌手的歌喉和鼓聲都獨特動人，但LA的交通真讓人卻步，想想算了。回家的路上開到85度C買好明天早餐的麵包，還去義美外帶了一份小籠包回家當晚餐。

這是我在加州工作的某日，是以前從沒想過的生活樣貌，搬到加州前，我住在美國中部一個沒什麼亞洲人的地方，那是一個我到超市，坐在推車內的白人孩童會瞪大她的碧眼看「我是什麼生物」的地方，是一個需要努力把自己融入當地社會的環境，開車一小時內的區域可能只有一家港式飲茶，想喝一杯珍奶得上高速公路單趟飆個40分鐘的城市。

什麼是真正的美國？離鄉要承擔什麼？

住在美中時，我的townhouse半小時車程內，是Amish生活的地方，他們非常接近原始和鄉村的生活方式，讓一個來自便利國度的台北人，一開始著實措手不及。沒有太多亞洲人的城市，我這顆亞洲胃要開始學習，接受餐餐三明治、麵包，再來點Jambalaya（路易斯安納州的料理，源自西班牙的大鍋飯）。

後來，我很幸運的認識了熱情的墨西哥大家族，每個人身上都有精彩的移民故事，每年感恩節和美國朋友一起大啖火雞，耶誕節前穿著Ugly Sweater烤餅乾。

因緣際會搬到加州，剛到時，我甚至不太敢相信我自己的眼睛，天仁茗茶、派克雞排、小肥羊火鍋，你甚至不敢相信自己是在美國，雖然以前多少知道加州的亞裔移民很多，但我沒有想到竟是在一個區域內，能夠打造這麼完整的「亞洲生活圈」，你想得到的生活服務，舉凡超市、牙醫、會計師、律師，甚至公司的IT服務都可以找到台灣的公司。

加州Rowland Heights的豪大大雞排｜Photo Credit: 作者提供

在加州生活的日子，是一個很微妙的感覺，因為服務的公司有亞洲色彩，和許多在美國的亞洲公司也有合作機會，我的同事有中國人、美國人和墨西哥人，主要會議都是用英文進行，但基本上大部分的人都具有雙語能力。下了班後，西班牙裔（Hispanic）同事的週末都是家庭活動，老美同事離了婚、沒小孩，總是能在bar找到他，我和台灣的朋友會相約在火鍋店碰面。

從中部跑到西岸，開始讓我對「什麼是真正的美國」產生了疑問，究竟是我在中部整天說英文，吃不到一絲亞洲食物的日子才叫做體驗美國鄉村真實生活，還是在加州穿梭在各個中國城、韓國區和小東京，在主流文化下複製亞洲生活所建造的移民社群，才更符合人們口中說的「美國是個大熔爐」？

還沒時間想通這個命題前，海外生活把日子迅速推進，我單槍匹馬地搬到不認識任何人的加州，開始新生活、新工作，從找房子、買車、信用評等、開戶、保險、合約，到搞定生活的柴米油鹽和被各種帳單淹沒，我從沒感受過自己如此快速成長，那其實是一種很像蟲繭要脫殼前，勢必要拔掉一層皮的血肉淋漓感。

這過程有太多值得大哭一番的事情，也有太多大哭也改變不了還是要繼續站起來的事情，在你被環境逼迫的急速成長的時候，在你白天晚上都沒有機會說自己母語的時候，在你每個極度害怕恐慌，但只能硬是往前走的時候，你會真的感受到自己的蛻變，很痛，但有點刺激，然後你終於知道「勇敢」是你真的吞下自己做的決定，承擔所有後果。原來這就是離鄉。

永遠的異鄉人？美國夢成真？

在生活上，總是能倒吃甘蔗漸入佳境，你逐漸知道哪個公路比較不塞車，哪些區域這輩子永遠不要過去，以免人車徹底消失。但海外遊子的飄零感是很難言喻的，你就像個浮萍， 已經和亞洲社會有些脫節，但也永遠不會成為真正的美國人，作為永遠的異鄉人，這種心境是生活安頓之後，要面臨的下一個課題。

什麼是真正的美國？美國夢又該到哪個程度才能被稱作「美夢成真」？作為少數族群該怎麼建構我的認同感，卡在中間的我又該何去何從？到什麼時間點回去亞洲？我還回得去嗎？我在這裡又能發展到什麼程度呢？

工作帶來的成長是，學會游移在美國人和Hispanic之間，該怎麼走跳和應對進退，遇到中國人該說什麼話，遇到日本人什麼話不能說，在和各國人打交道的過程中，我也逐漸意識到在美台灣人的優勢與劣勢。（部分）台灣人覺得未來沒有發展，在異鄉的我們，頭頂的玻璃天花板也是讓人沮喪的，當初一心一意只想在海外發展的我，沒有想到美夢成真的時刻反而更為沉重，許多領悟和迷惘相繼出現，走得越遠眼前的路卻越來越模糊。

我不經思索著，要吃多少虧才能逐漸游刃有餘的在這個外地立足？此時此刻我才知道，「能夠在台灣生活工作」是一件多麼有價值的事情，環境、語言、文化的熟悉帶給你的安全感，以及多少薪水都買不到的身份認同和歸屬感，是如此強烈的羈絆，原來這就是家的意義。繞了一大圈，追逐著我的美國夢，才知道什麼是家鄉。

photo credit: REUTERS/Alexandria Sage/達志影像

台灣真的有這麼不好嗎？

許多人離鄉工作，是因為台灣不好嗎？我覺得，在台灣生活是一件很舒服的事情，醫療、便利、安全、市容的水準，比起許多國家都表現優異。台灣很方便，但代價則是：這個城市的所有人，或多或少都需要有超時或超過合理範圍的付出，整個社會才能營造出這麼宜人生活的環境。

因為每個人都在為別人提供更多的服務或商品，所以你也更能享受到別人提供的便利服務，例如在超商的各種繳費，或是到處都有的廁所──這意味著有很多員工需要頻繁地清掃。以我的經驗，在美國什麼都要錢，作為消費者，提供小費是希望有更好的服務，想買服務業人員臉上的笑容，請移駕100美金起跳的餐廳。晚餐過後到公園散步的城市安全，對我來說是很久沒有過的奢侈，想要有這樣的環境，就需要用對等的金錢去住到相對安全的區域。在台灣路上聽到巨大聲響，第一個想法覺得是鞭炮，而不是槍聲、恐攻或搶劫，這是何等的幸運。我不是說台灣絕對不會發生，而是相對外國來說機率低很多。

台客劇場最近做了一個社會實驗，測驗台灣人遇到扒手時的反應，答案你我應該都不意外，台灣社會的風俗民情依舊是具有正義感的。我喜愛的YouTuber「lifeintaiwan」也提到，作為外國人的他當初錢包被偷，在警局等候時警察看他身無分文，還請他吃便當，這種友善讓他一輩子無法忘懷，更因此愛上台灣。

諸如此類台灣人友善的例子，都是作為台灣人的我們所熟悉的人情味，在社會發展過程中造成的貧富差距，還沒有吞噬或拉低社會共同的道德線時，這是多麼難能可貴的價值。我知道仍會有個案，我也不是社會發展研究專家，但我知道這些台灣特有的熱情，是這片土地讓我最驕傲的原因之一。

很多人來到美國，不只是因為家鄉的薪水不好，而是家鄉動盪的不宜人居，也許台灣有千百個不是，但世界上又有幾個地方還能讓人在天黑後，安心的在街道散步？讓我心疼的是，台灣應該被疼愛、被珍惜，而不是因為無法成為另一個大國而被痛罵。百花齊放的時代，家園的想像似乎可以不再是成功版型的複製？

想出走的原因

即便在台灣生活是舒服的，但如果今天有一個契機，讓你有機會感受世界的另一扇大門，有幾個人會說不呢？我覺得離鄉工作的原因，是因為我們的「全球移動力（Global Mobility）增加」和「想體驗不同（Different）」，而不是因為台灣是鬼島。

不同於上一個世代，網路時代的我們，有更多理解世界樣貌的多元管道，Google和各種社群媒體讓我們可以及時看到世界各地正在發生什麼，學語言的媒介和選擇，比起較沒有這些資源的上一代，讓我們的語言能力增加，我們的移動力增加，進而使離鄉成為一個可預見的趨勢。

此外，想去感受不同的文化，想去探索未知的國度，這是一件我認為很自然的事情，但我想去國外是因為它的「不同」，而不是說國外就一定「比較好（Superior）」。 在海外的人未必薪資比較高，甚至許多國外的稅制保險扣下來，比住在台灣的家裡更難存到錢。沒有選擇留下，未必表示台灣很糟，很可能只是代表國外是新的未知，許多人都想趁年輕去闖一闖。

我認為，離鄉工作是一個選擇，但是否是「更好」的選擇，是很難一概而論的，因為每個人的價值觀都不同，每個人在台灣發展和離鄉體驗也都不同。這比較像是一個吃麵或吃飯的選擇，要看機緣、個人發展和人生綜合因素等考量。

Photo Credit: Depositphotos

回家的路？

漂浪的生活漸漸習慣

迷糊經過這麼多年

認懂了很多道理

卻找無一條路回去

看不到出口在哪裡

也不知道該對兜去

我只是暫時失去方向

我一定會找到

回去的路

當時開在加州60號公路上，正為了工作上的事煩心，偶然聽到滅火器的這首〈長途夜車〉，突然意識到這些年已走了這麼遠，在異地生活的殘酷與挑戰，當下的顫抖與難熬，只有自己才知道，而這首歌就像是扎在心頭的火種，不燃則已，一聽到歌詞，過往的回憶就像走過的烈焰，全然鮮明，情緒不能自己。

我當初只是純粹想要飛翔，想要去闖，我以為把世界看得越透，走得越遠，聽過越多不同的語言，在更多的國家生活過，就表示我越接近成功，或許也會越接近快樂、財富或是所有被鼓勵追逐的價值。但當初鼓勵我們、鼓吹我們出走的社會風潮，並沒有告訴我們離鄉要交換的代價是什麼。

家鄉或海外的薪水能夠比較，但苦和沉重，是難以計算的。錯過多少親人最重要的時刻，甚至是生離死別；對於家人病老，跨海的無能為力；對於朋友的逝去，價值觀的位移與差距；對於未來的不確定感，外國人永遠的漂浮感⋯⋯再好的異地，也沒有家鄉的歸屬感。

完美的生活從來不存在，也沒有最先進的國家。離鄉是一個選擇，但不需要因為沒有選擇留下來，就認為留下來是一個很糟的選項。真正有能力的人，在每個地方都可以想盡辦法成就自己的夢想，成為自己想成為的人，或者，至少盡可能靠近一點心中的目標。

到底未來要回台或是繼續離鄉，我還是沒有答案，也許這是個動態的問題，在不同的時刻和心境，我會有不同的狀況與體悟。我不知道其他異鄉人、離鄉者選擇離開的原因為何，但我知道如果選擇在國外生活、選擇離鄉，不是因為台灣是鬼島，不是怕成為世俗口中出不去的魯蛇。我們不需要冀望所有的國家發展路線，都只能是上一個世界強國的複製，只需要知道，每個國家都有它的美麗與哀愁，台灣也只是另一個有陰晴圓缺的家鄉。

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航