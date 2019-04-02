為什麼網路上充斥著無病呻吟、千篇一律的空洞文章？

思考初衷，何謂論點？

任我行曾在《笑傲江湖》裡用一段文字挖苦他的對手左冷禪：「拾人牙慧，全無創建，因此你就不令人佩服了。」而這句話套用在多數流傳於網路、缺乏論點的文章時，也是通用的。

到底「論點」是什麼？在管理顧問業中奉為盛典而廣為流傳的《金字塔原理》中，對於「論點」的定義與使用，是我看過對於相關論述最精闢的剖析。而這篇文章很大程度上的靈感啟發，也來自於書中對於「論點」定義的強調。

一般我們在使用金字塔架構整理自己的思緒時，很容易將「論點」的定義搞混，而容易把空洞的主張錯當成「論點」。舉例來說，一篇關於Apple公司的研究報告，底下的子標題若分為「外部市場探討」、「內部組織結構剖析」與「未來策略趨勢定位」，乍看之下似乎井井有條，但實際上卻是由空洞的名詞所組成。因為光看「外部市場探討」與「內部組織結構剖析」等名詞，不論套用在哪一家公司都會適用，充其量只是個分析架構，而非論點主張。這部分有興趣的人可以閱讀《金字塔原理》一書來得到更深的啟發。

今天想探討的主題在於，為何大多數學生（甚至很多業界人士）寫出的文章會缺乏論點，而流於形式上的介紹與單純敘事。

千篇一律的泛空洞化文章

在筆者看來可能有兩個原因，其一在於沒有深刻的將所寫的主題內化資訊並反芻，是思考層次上的深度問題。

可能造成這種情況的原因有很多種，包括對於撰寫主題的不熟悉、主流觀點過於強勢，以及對於寫作技巧得生疏、無法找到有效的撰寫立場等等。前兩項原因多半是看撰寫的主題而定，而後一項則是疏於寫作者容易擁有的通病。

其二在於，有了「論點」就代表有了清楚明確的自我想法，令要抨擊者有個明確的目標，而基於「承諾和一致原理」的心理因素作祟，人們傾向於維持一致的言行形象，因此撰寫論點者也必須殫精竭慮地捍衛其主張。害怕被抨擊與擔心要準備捍衛自己的心理因素作祟，造成了缺乏論點的文章充斥遍地。

缺乏對主題深刻的認知，寫出的文章就無法有特點，因為講來講去，都只是在重複過去別人提出的想法，就算文字造詣在高也只是一篇很好的「資訊介紹與整理」文章。最好檢視自己的文章有沒有洞見的方法，便是持續不斷的挑戰自己，問「Why so？ So what？」、問自己這篇文章的貢獻在哪、與其他類似主題的文章差異在哪？這樣一來便很容易看出來文章是否有自己的觀點存在。

而不敢提出主張以捍衛自己的想法，則沒辦法經過大眾智慧的考驗，讓自己平白少掉了一個能夠成長的機會。真金不怕火煉，若是論點的確有理、站得住腳，在歷經與反對者一來一回的攻防之中，也會刺激論點提出者找尋更多的資料與想法來替論點背書，無形中更強化了自己的知識。

反過來說，倘若論點到最後的確無法站得住腳，至少也給了論點提出者一個警惕，知道自己的想法尚有不足，未來仍需多方檢視與思考。不論是哪一種結果，對於論點提出者來說，都是一個砥礪自己的好機會，何樂而不為呢？

現況如此，計將安出？

造成我們不擅長提出論點的最主要因素，在於文化背景與教育。台灣的教育背景習慣培養服從、合群而抹煞個別差異的群體。所謂「棒打出頭鳥」，因而造成我們不慣於表達自己的想法，也不想與別人不一樣而缺乏獨立思考的景況。

然而教育是個背景設定，已經無法改變過去的我們只能從自身做起。就筆者自己的經驗，與不同的人交流、交換不同的想法、背景與文化脈絡，是跳出體制框架、培養獨立思辨最好的方法。乍看之下這無謂老生常談，但真正的難處在於執行的紀律上。閱讀各種不同領域的書籍也是個好的做法，訓練自己跨領域整合歸納的能力，透過不同面向的刺激，才容易激盪出與別人不一樣的看法。

打破教育體制框架把我們訓練出來「習慣附和」、「怯於提出自己看法」的鄉愿精神拋掉，才能夠逼自己在寫作與思考的境界裡邁入更高一層的領域。

本文經周詣授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航