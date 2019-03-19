【離鄉工作徵稿】我只想當個「日本社會」裡「有用的人」，但真的好累

文：陳濰甄

我自小學習日文，透過家人和日本的連結，多次前往日本旅居，對東京充滿憧憬。

外婆在我高中的時候得了認知症，住進老人介護設施。我去看她，她以為自己是二十歲的少女，拉著我的手，躲在我的身後，說這邊的人都說支那話，可是我只會說日本話，怎麼辦？我摸著她的頭：「いるよ、私、ここにいるよ。だから、安心して、なんでも喋って。（在這裡唷！我在這裡。所以你可以安心，告訴我你想說的話。）」外婆才侃侃而談日本時代的一切。

我的外婆生長於日治時代，爸爸是參與屏東二峰圳的工程師。她有個初戀情人，名叫西田KATSUO。外婆在十六歲那年，屏東市大空襲，媽媽當場死亡，外婆的臉被炸彈擊傷，從此不見西田先生。日本戰敗後撤退，西田先生寫了很多信給外婆，希望她和他一起從高雄港搭大船回東京。外婆最後沒有去，沒有搭上大船，自然也沒有到達東京。她在八年後嫁給我的外公。

從那之後，西田先生成為我心上的一塊肉，我認為外婆對童年的思念，似是台灣對日本的愛情，我想找到西田先生，想問問他日治時代的台灣，究竟是怎樣的一個繁榮時代？

二十一歲正值徬徨的年紀，原想放棄大學學歷，去世界流浪。想起外婆的話，決定前往從小與自己淵源深遠的日本。為了拿到日本就職的入場卷，硬著頭皮延畢兩年將藝術學士學位拿到手。出社會在台北用日文生存了兩年，存了五十萬日幣，出發日本。

來日後，我和每個初至日本生活的外國人一樣，感到迷惘。在日本租房須繳一筆「初期金」，給房東的禮金、押金、仲介費、鑰匙交換費、保證公司費、管理公司費⋯⋯，購買傢俱、求職時的全套套裝，我將我的存款花光，只為「入居」日本。

找了一份翻譯的工作，沒有什麼長才的我，除了溝通能力、語言能力之外，剩下的應該只有滿滿的熱情和笑起來算美的臉蛋。我的適應力強，工作上的挫折不多，遇過幾個中國奧客，急著跟我解釋為何台灣該是中國的一部分，我也是笑笑，把分內工作做完，送客。

那時的生活壓力大多來自於通勤時刻。通勤得坐一個多小時的電車，為了當個認份的上班族，我得在上工前半小時到達公司，以示我想「認真工作」的態度。每天接近三個小時的通勤，早上八點出門，九點半到公司，十點上工，七點下班，很多時候會加班。花了三十萬租了一個昂貴的房子，在外的時間卻長達一天的三分之二。我追求的只是當個「日本社會」的「有用的人」。但是好累，真的好累。長久以來的憂鬱在海外再次爆發，我陷入很多很多的混亂當中，幾次短短歸國，來不及整理好自己，又再次出發回到東京的家，卻總有種在空中飛的感覺，心一直無法降落東京。

後來的那段時間，我過得不大好。我遇到很多很多很爛的人。被日本區役所公務員大聲吼叫，只因我是外國人。在滿員電車上被癡漢撫摸下體，害怕得不敢尖叫。生理期頭暈，坐在博愛座上，被中年婦女大聲斥責，直到我拿出包包裡的衛生棉。被日本男性強暴，和日本女性友人求救，只換來一句「你為何要和他單獨相處？」。日本的社會看似自由，其實有太多的淺規則綁著每一個人，人得活著，就得按照規則走。沒有性別平權、沒有階級流動，他們嘴上說的「努力就會成為經驗」，其實只是資本主義的藉口。

這些都成為我在日本佇立不前的絆腳石，想前進卻無法前進，想回家，害怕家鄉早已沒有自己的容身之處。

尋找西田先生的計畫因為繁忙的東京生活而停住。我辭掉工作，休了一個月的長假。跑了幾趟台灣協會，聯絡上幾個教授，西田先生卻沉落海底，沒有新的線索，我只能選擇放棄。

三個月的簽證期限快到了，我找了一份新的工作，廣告公司的製作人。製作人的薪水高，工作量也大，公司裡特別在意上下關係，敬語用到飽，出了錯被大聲斥責是再普通不過的事。我漸漸習慣每一天滿滿的會議、交換名片的SOP、鞠躬時後腦勺、頸、要一直線，四十五度，加班到深夜成為日常。

日本的生活不容易，在這拘謹又現代的地方，無時無刻都得接收全新的資訊，資訊量很多、很有趣，卻很難全部進到腦子裡。生活的齒輪讓你沒有喘息的空間，你得全力以赴，全力以赴，再全力以赴。你得認清自己的外人身份，接受本不該存在的歧視，丟掉身為女性的自尊，忘記夢想，你才能安穩生活。台灣的朋友都說：「你當初不是說只要體驗一年東京生活就回家嗎？」、「西田先生有下文嗎？」、「日本應該薪水很高，過很爽吧？」但他們不知道的是，那些想家的人在夜裡流的淚、濕潤的枕頭套，還有滿員電車裡令人窒息的安靜。人與人之間靠得很近，心卻離得很遠很遠。

我想是時候回家了。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九