【離鄉工作徵稿】我在菲律賓目睹亞洲版「華爾街之狼」

文：黃宣語

我在2008年底回台，之前在美國念碩士接著工作，金融風暴後景氣實在很差，就回到台灣。因為英文比許多人都流利，在台灣工作時也都任職於國際知名的大公司。為什麼又出走呢？原因很簡單，就是在台灣賺不到錢。

我在台灣待了四年多才離開。那時的工作對我來說是如魚得水的，我很努力，公司也交與我許多責任；但做了一陣子後，職稱一直是專員，責任重、工作表現也亮眼，薪水卻只有四萬多一個月。我有一天像夢醒了一樣，發現自己並沒有在賺錢，只是在求生存，四萬多塊在台北，養車、生活、社交後所剩無幾，我驚覺「這樣不行，我的收入與以前出國念書的成本相差太多，做同樣的工作，在國外的薪水是兩、三倍，既然這樣，我何必待在台灣？」。在離職前，我同當時任職的公司主管表達我的想法，但礙於公司的人事成本有限（也或許是當時的主管不願意幫我爭取），這個協商破局，我於是就重新投入求職市場，也迅速地找到新工作。

2013年底，我來到菲律賓的馬尼拉，成為南下的一份子。

一開始，我很短暫地在一個台商開的3C公司任職，只做了兩個月。還好只做了兩個月，在這兩個月中，我交了到現在都很知心的朋友，還有在當地工作，來自其他國家的外派朋友，所以也很快地被介紹到其他公司，迅速轉職了。為什麼說還好只有兩個月呢？這位台商老闆拿著這公司在菲律賓招搖撞騙，最後公司惡性倒閉，欠了許多廠商帳款，這些廠商是貨真價實地提供貨物，最後卻血本無歸；另外，這位台商老闆為了省錢省事，讓台籍員工拿觀光簽證工作，又未疏通官員，後來許多台籍員工都惹上牢獄之災。很感謝這位台商老闆，在我任職的兩個月中沒重用我，也認我見識了他逃避付貨款的醜態，不然我一個女子被關在移民局裡，可是難以想像的創傷體驗。

我於是進入了網路遊戲圈，網路遊戲也包括了博弈，就是賭啦。不入行不知道，菲律賓的博弈圈子之大，最少有上萬名外籍員工在菲律賓從事此行業，許多世界級的大公司都在此設點，也有數不盡的小公司在此求生存。菲律賓政府是世界上少數國家提供網路博弈的牌照，比起西方國家，在此開設公司的入場費是相對低廉的，這真是一個缺錢政府正確的決定，因應這麼多外國人在菲律賓工作，房地產、餐廳、交通、娛樂，當然還有政府官員的油水都大大地蓬勃發展。

我在菲律賓待了兩年多，後來被公司派去泰國開發新市場，看了很多，體驗也很多，霎那間不知道該從何下筆，想想，來聊聊文化衝擊好了。

我任職的公司，或者說跟的老闆（因為底下有好幾個公司）有很多事業體，自己有好幾個網站、代理國外的遊戲、入股／收購其他公司等業務，B2B、B2C都分一杯羹。要做B2B的生意，人脈就必須要廣，業務跟賭博相關，又在菲律賓開公司，於是交際的朋友們從亞洲的幫派老大、西方國家的高級知識分子、各國宅男駭客，到菲律賓的政府官員們一應具全。當時的我身為公司的高級主管，雖然是女性，偶而還是要應酬，應酬的地點往往是隱藏在五星級飯店裡的高級夜總會（台灣稱酒店）。

我見識過在最大的廳裡，舞池左右各有兩個舞台，邊緣圍繞著一桌一桌的半圓形沙發，舞台上站滿了風情萬種的小姐，擁擠著跳舞等著老闆們拿著大把大把的千元鈔票去撒；旁邊的沙發區，有小姐把磨好的粉末附上剪短的吸管，招待要使用的貴賓吸點毒；我隨桌敬酒，這裡是福建幫的大哥、那裡是某些國家的通緝犯、來自北歐的長腿帥哥跟金髮美女，另一桌就是菲律賓的某前警察局長。毒品在杜特地上任之後在菲律賓消失了，但當我們到其他國家應酬時又會出現。

我很有自知之明地永遠保持清醒，不碰毒，但又有禮貌與大家談天開玩笑，需要的時候談點公事。有時候在清晨回家的路上，我打開車窗吹著風看著魚肚白的天色，覺得自己真是一朵蓮花，出淤泥而不染，又為了這念頭覺得可笑。我私底下告訴朋友，自己在目睹亞洲版的華爾街之狼。酒、藥、女人，生意是否是這樣談成的，我不知道，但我的確在幫一個老外安排陪睡小姐後，得到了他們雜誌廣告的高額折扣；後來我成為了一個分公司的股東，在集資之前，連續應酬了五個晚上。或許傳統的方式有他的存在之道，至少，我在東南亞爆肝，有賺到錢；在台灣爆肝，什麼也沒有（好啦，有學到經驗），我以前在台灣待過4A的廣告公司和公關公司，工作到早上才下班也是常有的事。

說到這酒店文化，讓我不得不提及在菲律賓觀察的另一個點，就是好色的男性，這也是一種文化衝擊吧。在菲律賓，能把持得住的男人實在是少數！我看了太多有真心或假意、是沉淪或是得道的好色之徒。有錢的老闆們，有結婚或是未婚、失婚的，常常都有女朋友，女朋友之外，在夜總會還是會點小姐，或是有老相好；除此之外，有時出差遊玩，還會有伴遊小姐（傳播妹）；在支開伴遊小姐的空檔，還要去洗個泰國浴或是招妓。你以為只有有錢人能這樣玩嗎？在很多國家是，但菲律賓是個貧富差距極大的國家，失業率又高，對於菲律賓女孩來說，交一個外國男友就是得到一張飯票，保她一家衣食無憂的飯票，於是這些女孩們拿出看家本領，溫柔無限、風情萬種，重點是非常便宜。

月入二到五萬台幣的男性們，在其他國家是沒本錢玩的，但在菲律賓，一晚五百、一千台幣，就有年輕漂亮的女孩作陪，她們不需要對方用心安排約會，接送上下班，馬上就可以入住男伴家。於是這些賺的不多的外派族們，也可以輕易擁有溫柔相偎的女伴，當然很多人在家鄉是有老婆或女朋友的；一個不夠，還可以同時有好幾個；英文不好也沒關係，跟女孩們練英文就是最好的藉口。有的人就這樣跟菲律賓女孩結婚了，沒結婚包養的也不少，還有不能結婚但金援女子，幫對方養小孩的。菲律賓是天主教國家，結婚後非常難離婚，也不能墮胎，很多酒店小姐都是孩子的媽，很多孩子的媽小孩都來自不同的爸，她們有的還有婚約在身，但老公早已不知去向。

在這裡分享一些菲律賓小姐的常用技倆，第一，她們常說自己是大學生或是模特兒；再來，她們都很容易搞丟手機，男伴不買手機給她們就無法聯絡；今晚往往是她們第一天下海上班；她們的親人都很容易生病需要醫藥費；你就是我肚子裡孩子的爸爸… 等。不能怪她們，怎麼怪她們呢？這是生存之道，在青春年華老去前要加緊催落去的保命方針。但好處是，當這些小姐認定你是她們的唯一，要一起走下去的對象後，她們會開始省錢，畢竟你的錢就是我的錢，已經到手了就要守住。這些小姐是很可愛的，她們很親切、熱情洋溢，跟在男伴旁也很安靜，只是在第N個告訴我她是大學生或是模特兒後，我不禁不耐煩起來，都同一套煩不煩啊，我不需要妳們跟我客套啊。

除了光怪陸離的夜生活外，我去到菲律賓後很快就接管理職了，是在台灣是有亮眼工作表現的我一直進不去的窄門。我花了一些時間培養與員工的默契，得到老闆的信任，都不容易，之後的工作就輕鬆多了，有得力的助手，也與公司其他高級主管成為好友，做事更是輕鬆愉快；生活瑣事被公司照顧著，住在高級公寓，有保母廚師，出門有公司車接送；也交了一些朋友，空閒時間白天喝咖啡，晚上喝酒。那時的我仰賴一些生活上的小確性支持著，在週末的時候購物，買一些漂亮的衣服不知道要拿來幹嘛，跟朋友看電影討論電影心得，跟愛吃辣的朋友一起上館子吃辣菜、愛氣氛的朋友上館子吃貴菜、愛喝酒的朋友一起去最高級漂亮的地方泡吧。一直到有一天，東南亞氣候炎熱，我不時會火氣大牙齦腫脹，同事看我不舒服叫我別喝咖啡了，我想著要放棄一天給最大安慰的那冰滴咖啡，無意識地回答她「要我不喝咖啡讓我死了算了」，話一說出口，我才發現自己內心有一塊地方很空，而我不知道要拿什麼來補。

回想那幾年的生活，有太多值得分享的故事了。很想藉此機會表達我想跟台灣讀者分享的兩個觀點。

第一，請往內看，看看自己是否有自卑跟自傲的地方，然後去找那自卑或是自傲的來源，處理它；我們都是地球的子民，請尊重各個國家的每一個人。在菲律賓，我忍耐了幾年都沒說出口的一個觀察，就是「有好多台灣人都種族歧視」，他們叫菲律賓人菲菲、小傭、菲傭、番仔……，而且通常說這些話的，都是些自身工作能力普通，英文也不好的人；我認識的眾多老闆們，稱菲律賓人為菲律賓人。我眼中的菲律賓人，當然有好有壞，但許多都是笑臉迎人，英文流利，工作能力不一定是最好，畢竟他們的教育品質不是最好，但照顧我們這些外國人，他們可是功不可沒。如果我被叫台台、小台、番仔，會很不舒服的；更別說有許多台灣人的另一半都是菲律賓人，相信他們聽到這樣的貶低稱呼，也會感到心痛。

網路上有一個台灣人在菲律賓的社團，在菲的大小事都可以上去詢問或是分享，早早就有朋友告誡我，那個群裡有很多老闆在潛水，要我不要上去亂講話。於是我忍耐又忍耐，在離開菲律賓後才發了一篇文，希望大家不要用貶低的話語稱呼菲律賓人。結果我被罵慘了，還有人說我住海邊管很寬，我深深地對台灣人感到失望啊，看著大家一言一語地合理化自己的用語，還說稱呼菲律賓人太多字，這基本的尊重啊… 我於是知道原來很多台灣人連種族歧視是什麼都不知道，在他人的土地上高傲地歧視別人。我試著去想，自傲的背後是自卑吧？自卑的來源是什麼呢？每個人或許都不一樣，但無論如何，種族歧視太跟不上流行了，改一改吧。

第二，請別被權力沖昏頭，拿出良心來做事。在菲律賓的網路遊戲圈中，現在最大的餅就是中國市場，於是對說中文的人力需求也激增。我見識了不少能力不足但很會自抬身價的台灣人得到高階管理職，這些人在公司裡胡搞亂攪，被一個公司淘汰後，再找下一間公司繼續胡搞亂攪。這些人不好好做事，確很會在公司裡搞婚外情、部門鬥爭、侵占公款、在公司的採購案裡動手腳私吞油水…等。一個我認識的老闆曾說「女人是花錢就可以搞定的事，來公司就是做事，我最看不起亂搞員工的人」，這點我是同意的，如果連包養小三的錢都要公司來出，此人的實力在哪便一目了然。

有一個老闆曾對我說「你們台灣人就是不好好做事，專門在公司搞政治」，我自己目睹了這些亂象，雖身為台灣人也不得不同意；還有一個大陸籍朋友，在久未見面的一個聚會裡，第一句話就告訴我「我最近認識了幾個台灣人，都特別壞」，我實在也啞口無言。不管來自哪裡，大家離鄉背井出國工作，為的都是賺錢，但君子愛財，取之有道，沒有那個火侯就不要迷戀那個位階，好好做事，外派的薪水多也能讓人養家無虞。

我一直抱持著一個信念，在社會上走跳社交，最少需要拿出70%的真心，無論是員工還是老闆，大家都不是笨蛋，心懷鬼胎、表裡不一的人，可以呼弄得了一時，卻不可能持久。我自己是真心關心我的員工跟老闆，工作多少會打混，但總是為了公司的業績及福利努力，該賺的賺，該為公司省錢的也不遺餘力。在我離職後，幾個公司股東都先後給我其他的工作機會，雖然我已經轉行了，但這是我做人做事有被肯定的一點證明吧。

身為台灣人，我何嘗不想在自己的家鄉安身立命。想想幾十年前，我們父母出社會的時候，他們好好工作，一個教師也好，銀行行員也罷，都可以買房供車，生兒育女，一份薪水可以養家。怎麼到了我出社會的時候（本人是七年級生），在台灣一份薪水養家已是十分艱難，更別想買房了，幾萬塊的薪水如何負擔千萬房價？我思考台灣是如何在幾十年間走到這一步，年輕人還看的到希望嗎？自認是學經歷及語言能力都是平均值之上的人，在台灣卻沒有發展空間。短短的三、四年間，我在國外晉升到總經理的職位，公司也大方讓我成為股東；如果這幾年我在台灣，可能只有位階的稍稍晉升，薪水漲幅會不會有一萬我都懷疑（因為以前就是一年約兩千元的幅度，是公司給我吃一頓好的嗎？）。我仗著自己單身自由，英文能力又好，可以說走就走。那走不了的人呢？在台灣就只能像當年的我，努力工作僅求生存嗎？

如同我先前呼籲大家要尊重其他國家的人一樣，我相信尊重會循環，關心會循環，愛也會循環，惡也會，自私也會。或許台灣的經濟沒有起色，最終來自老闆不愛員工，政治人物不愛土地，互相不尊重。可不可以試試看，善待員工，善待國人、動物及環境；做員工的，放下鬥爭，尊重同事跟老闆，還有你的廠商。會不會這樣，台灣人可以幸福一點？在台灣的職場可以看到希望？

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九