《別讓世界定義你》：你該「搞好人」還是先「做好事」？

文：何則文

做人與做事的選擇

「所有煩惱，都是人際關係的煩惱。其實就連隱士，也很在意他人的眼光。」

這句出自《被討厭的勇氣》的經典名句，在台灣很多人都耳熟能詳。

提到「做人」，讓我想起大學時期的一場活動，讓我真真確確的體悟到做事前要先搞好人的事情。

大二那年，我在學校的學生會擔任幹部，開會的時候要訂便當、準備會議資料、製作會議紀錄等等。

每年最大的活動大概就是演唱會。演唱會辦理的流程其實也沒有很複雜，就是公告、廠商投標開標、談妥演出藝人與規格、最後安排當天人力布置等事情。

我永遠記得那是周六的半夜，隔不到10天演唱會就要開始，我們的會長突然私訊我說：「現在你全權負責演唱會。」

什麼？原來，負責活動的總召跟會長鬧翻不幹了。當下的情況是：演唱會只剩下10天就要登場，連送帶賣只銷出幾百張票（學校禮堂能坐5000人）。當天工作人員也完全沒開始安排。如果最後花幾十萬預算的演唱會搞砸出包，那這個學生會也準備要解散了。

這件事情讓19歲的我特別興奮，能夠被賦予這麼大的任務。我立刻開啟了「搶救演唱會大作戰專案計畫」，找來自己熟識的學弟妹組織「突擊隊」，在學校好幾個人潮聚集點開始擺攤賣票，當時只要有繳學生會費就能免費取得門票，所以每一隊人買都帶著所有繳納學生會費的學生名單，當場人工兌換。

為了讓更多人能知道演唱會的訊息，我找來了十幾個夥伴，兩兩一組直接到各宿舍敲門，提供核對身分的換票服務，地毯式的進行搜索宣傳。最後，我解決了這場危機，當天到場的人達3000多名。

我也一役成名，大家都認可我的辦事能力。

但同時我卻發現一件事情：幫忙的夥伴中有一位是我大一的好室友，我們一直很好。可是凡是由他負責的點，都沒有把事情搞好。我很意外，因為所有的SOP我都清清楚楚的做成手冊，只要按部就班的執行就可以。

要到一年以後，他才告訴我真相。原來那時候因為任務緊張，我都直接用命令式的口吻要夥伴去做事。而他呢，覺得自己是好心來幫忙，卻被當成部屬使喚，又沒拿薪水，心裡超不爽的。

大一那年，我認識了一群其他科系的新朋友，有次大家圍著一起聊天，其中一位理工科系的新朋友也分享他對歷史的愛好，說了一個漢武帝的小故事。然後他說，這個故事出自《史記》。

那學期我剛好在上中國通史，一聽就知道他搞錯了。那故事不是出自《史記》，而是《漢書》。瞬間我覺得必須捍衛真理，於是打斷他的話說：「不是吧，這個故事不可能出自史記，應該是從漢書來的。」

場面一陣尷尬，大家的目光先是凝視著我，又馬上轉回那位同學，等著他回應。

想不到他臉色一沉，立刻回防：「是史記啦！我最近看的書裡面提到的。」

我想，這人怎麼這樣冥頑不靈，難以教化，真是秀才遇到兵。沒辦法，我只好使出大絕招，指著身旁同系的B同學說：「不信你問他，他也是歷史系的，到底誰說的對。」

我等待著大獲全勝，哪知B同學竟然說：「我想，張某某說出自史記，那就是史記吧。」

頓時換我變成一個鬧笑話的蠢蛋，我不可置信地看著我的好同學，於是怒氣沖沖把他抓到門外大聲質問：「你明明知道他講錯，那堂課我們都在，你幹嘛要拆我台？他明明講錯啊？」

B男慢條斯理回我：「那你又幹嘛拆他台？他愛秀學識涵養就給他秀啊，你贏了，大家就認為你有學問嗎？那他又會怎樣看你呢？爭贏了又怎樣？即便我附和你，只是讓我們都失去一個朋友，增加一個仇人而已。」

搞好人的問題後，並不是就天下太平了，事情還是要做。如果只管好人的事情，卻沒實際的建樹跟產出，要嘛就是個馬屁精，要嘛就是靠什麼手法掩藏自己沒表現，反而讓自己變成一個小人。

「搞好人」和「做好事」要齊頭並進，缺一不可，兩邊都不能放下。還有，要把「人」打點好，也不是逢迎諂媚上頭，或者放任部屬而不作為。重點是，只是單純的把他人放在心上而已。上述的第一個故事，我學到了要思考對方的感受，對對方的付出真誠的感謝；而第二個故事，讓我以後表達的更委婉。比如說：「啊，原來這篇故事是出自史記啊！我以前都還以為是漢書呢！今天聽君一席話也學到不少新知呢！」這種說法表明了你的認知與他不同，但也不會直接否定，未來他如果發現自己搞錯，也不會有惱羞不爽到你的情況。

我們存在一個社群社會中，要透過別人的協助才能完成事情。我採用一個很簡單的做人法則：放下自我，對周遭的人真誠的感謝跟款待。

相關書摘 ►《別讓世界定義你》：有些人喜歡有些人不喜歡，不要在意「生命中的路人」

書籍介紹

《別讓世界定義你：用5個新眼光開始企畫屬於你的勝利人生》，遠流出版

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作者：何則文

一個出身中低收入戶的過動兒，從小雙親離異，從小是個問題學生，也是大小過不斷的教育體制下失敗者。他曾經沒有見識到上了大學還不會買火車票。

這樣的他，如何透過永不服輸的頑強意志，用自己的堅定意志一步一步翻轉人生？他又是怎麼樣畢業後進入全球五百強企業，一年即被提拔為主管帶領團隊，同時斜槓出百萬流量的知名人氣專欄作家，廣泛受邀到各大專院校演講分享人生，成為青年職涯的著名導師？

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Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航