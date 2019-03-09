《別讓世界定義你》：有些人喜歡有些人不喜歡，不要在意「生命中的路人」

文：何則文

我最近幫公司設計了三款年度紀念T恤，在作內部調查的時候發現，每一款都有人喜歡，也有人不喜歡。最熱門的一款將近七成的人有興趣，但這也代表，有三成的人對這款T恤沒興趣甚至不喜歡。

我突然突發奇想，「假設我是這款T恤，我會不會很難過？」

沒有人應該害怕「因為做自己而被討厭」

這感覺有點荒謬，T恤有什麼好難過的？彩虹有七種顏色，每個人都有喜歡跟不喜歡的顏色，如果今天有一部份人討厭紅色，那紅色應該難過嗎？不，紅色不應該因為自己是一個有人討厭的紅色，而感到難過，因為紅色是它「原本的樣子」。

其實，人就常常就會犯這種邏輯上的錯誤，害怕被討厭，害怕被否定，害怕有人不認同自己。不過我們轉念想想，就連耶穌、孔子這種千古難遇、影響人類文明的導師，都有很多人批評，甚至被醜化到難以想像的境界，何況我們這種市井小民？

我大學的時候，曾經有朋友告訴我說：「你知道那個誰誰誰私底下把你講多難聽嗎？」我的回答是：「喔喔，是喔，不錯啊。」我那朋友愣了一下，疑惑的問我：「你不會生氣嗎？他這樣批評你耶！你明明不是那種人。」

我很淡定的告訴他，「這就是人生啊，我又不是沒說過別人閒話，人跟人之間彼此本來就會有不同的看法。」就像一個產品，再怎樣成功也會有部分人不喜歡，不會有個東西同時滿足所有人的喜好。除非像文革時期那樣用暴力強迫所有人喊一樣口號，那也只是表面不講出來而已。

記得「大嬸不喜歡皮卡丘」

換個角度，假設我今天是一個品牌，這個品牌的定位是以年輕的消費者為主力，有個50歲的大嬸說她不喜歡我的這個品牌。那麼，是我要檢討嗎？現實生活中，很多人都受到這些負面話語的影響，活在這些其實根本不是自己目標市場的批評陰影中。

換句話說，有人排拒你的時候，你不妨問自己：大嬸不喜歡皮卡丘，難道是皮卡丘的錯嗎？

那麼，我們的目標市場是什麼？就是我們身邊愛我們的朋友跟家人，這些人才是真正會跟我們走過歲月的人，這些人才是真正要在意、真正要為其努力的。如果今天我們家人朋友提出我們應該改正的點，那就應該聽取忠言，思考改進，放在心上。

另外一種觀點是，在一個問卷調查中，有八成的人喜歡這個東西，有兩成的人不喜歡。那要為了那兩成討厭而難過嗎？因為兩成的不滿意而把八成的喜好擺一邊？沒有人會這樣看吧。但我們面對負面攻擊時，常常忘記我們身邊許多支持我們、愛我們的朋友，忘記他們的鼓勵跟陪伴，卻定睛在少數幾個路過我們生命的負面能量，甚至因此想不開想結束生命之類的，這不是很奇怪嗎？

不要在意生命中的路人

前幾天有個朋友告訴我，他在一篇網路新聞下面跟人家辯論，打了幾千字的文章，跟對方吵得不可開交，覺得對方無理取鬧，害得他氣得要死。

我聽完以後爆笑。我問他，為什麼要跟網路上的路人生氣？回文交流是一件很棒的事情，但是很多網路新聞下的留言串都變成發言者彼此無聊的對罵。我想到這裡，就覺得十分有趣。

對那個路人來說，他只看個2秒文章無聊回你個低俗的謾罵，他根本不在意這件事情，但是很多人就卯起來要捍衛自己，折騰個一整天，其實根本沒其他人在看，只有自己真正在意這件事情。這種感覺就好像小學生在玩網路遊戲，跟人PK打輸以後氣到砸壞電腦。

如果因為一個素未謀面的網路路人、隔壁隔壁班的誰誰誰、其他部門的甲乙丙隨口講的一句話就氣到不行，那就是浪費美好生命了。這些人都不是我們的目標市場，他們只是生命中的路人。當然假設他的建議是有建設性的，那就應該反思，也不需要難過，因為建設性的提醒，將讓我們成為更好的自己。

但是若因為許多生命中的路人路過隨口噴幾個髒字，就心情跌落谷底，認為自己沒有價值，那也是挺荒謬的。其實，面對那種東西，也是大笑三聲就算了。生命應該浪費在值得你愛的人身上。

我寫過很多文章，刊載在不同的平台上。有些人很喜歡，但也有許多批評意見。

有些比較不客氣的，會用一些讓人感覺不舒服的字眼指教。那麼，我要因為這些而不開心嗎？不需要，這是民主自由的社會，每個人都可以發聲，我們應該學會尊重所有人的意見。因為怎樣看這個事情，那是「他家的事情」，我能寫文章分享意見，他當然也能發表看法。

別讓這個「他家的事情」，變成困擾我們的事，這樣不值得，生命有無限機遇跟可能。就像跑馬拉松，不可能因為踩到路上的小石子，就痛到停下來或放棄，反而要挺著這些傷痛，勇敢奔向標竿。最終，這些印記會讓你的勝利更加燦爛。

批評、不認同、別人討厭我們......這種事情通常會讓人沮喪。但我們拆開來想，今天你聽到某甲批評或者厭惡你的消息，第一要問，這某甲對你的生命重要嗎？

假設某甲是我們家人、摯愛的朋友，那就重要了，那就要深刻檢討是不是哪裡能夠改進。但如果只是個不熟、甚至根本不認識的人，因為不瞭解你的本質而產生誤會，那就隨他去吧，也沒什麼好生氣沮喪的。因為我們對他只是個茶餘飯後的話題而已，把他放在心上，反而是高估他在我們生命裡的地位。

今天如果川普親自去回應推特上網友的酸言酸語，大吵一架，然後難過一整天，誤了國事，這不是很可笑嗎？我們都是自己生命的國王與總統，要看得更高。

這就好像哪天走在路上，遇到一個神經病，看到你就滿嘴髒話罵出來。有必要跟他生氣對罵討個公道嗎？如果跟個神經病計較，那別人也會把我們當神經病吧。

所以要怎麼面對不理性的批評跟否定？首先要接受：這是一定會發生的。只要是個人，就必定有人討厭，或者某些部分不認同。這不是個問題，問題是如果因為這種必然的事情而陷入沮喪中，影響日常生活，才會變成一個問題。但這問題不是那個批評的人造成的，是我們自己創造的。

你該如何看待那些誤解你的人

2017年底很紅的一部電影《奇蹟男孩》講述名叫奧吉的10歲男孩，帶著基因缺陷的「崔契爾—柯林斯症候群」，使臉部變形猶如被鉗子從中間拗過。奧吉第一天上學因為面貌醜陋而被同學投以異樣眼光，回家向媽媽哭訴。

他歇斯底里喊道：「每個人都覺得我很醜！他們不願意跟我玩！」

奧吉的媽媽安撫說：「奧吉，你一點也不醜。」

奧吉反駁道：「你是我媽媽才這樣說的！」

媽媽回應：「就是因為我是你媽，這才是最重要的，因為我才是最瞭解你的人。」

這個感人的片段帶給我很大的啟發。有時候我們不應該把目光放在那些不瞭解我們的人身上，他們不瞭解你的生命，不瞭解你經歷過什麼，他們只能看到表面，就隨口講了一句缺德話。

你不應該要因為這樣感到沮喪或難過，因為他們只是從他們看到的一個表面去評價，而你不是那膚淺的表面。

同時，有許多深愛你的人，他們把你放在心上的第一位，真正知道你的故事，

願意分擔你的哀傷與喜悅，這些人才是你要關注的。即便全世界都誤解你，你仍然是你，愛你的那些人，你的家人朋友們，也會一直在那守候著你。

所以不要忽略這些你生命中最重要的人們了！因為你永遠是你，不會因為他人的誤解與流言蜚語而改變，就像你明明是個台灣人，有人鬼扯說你是韓國人，即便全世界都相信他而誤以為你是韓國人，但是你是台灣人的事實仍不會改變。

我們唯一要該害怕的是，自己會不會誤以為這些負面的話與能打倒自己，而跟他們妥協認輸。永遠要站得直挺挺的，昂首闊步的向前，因為當你勇敢邁向前方時，這些人會成為你身後的裝飾，越變越小，直到消失在你生命中。

相關書摘 ►《別讓世界定義你》：你該「搞好人」還是先「做好事」？

書籍介紹

《別讓世界定義你：用5個新眼光開始企畫屬於你的勝利人生》，遠流出版

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作者：何則文

一個出身中低收入戶的過動兒，從小雙親離異，從小是個問題學生，也是大小過不斷的教育體制下失敗者。他曾經沒有見識到上了大學還不會買火車票。

這樣的他，如何透過永不服輸的頑強意志，用自己的堅定意志一步一步翻轉人生？他又是怎麼樣畢業後進入全球五百強企業，一年即被提拔為主管帶領團隊，同時斜槓出百萬流量的知名人氣專欄作家，廣泛受邀到各大專院校演講分享人生，成為青年職涯的著名導師？

透過這本書，你將學會用全新眼光成為自己人生的策畫師！

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航