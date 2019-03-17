在美國華府，慢慢探索「當個台灣人」對我的意義

文：謝和軒

離開新竹時，我其實還不確定我準備好了沒。雖然幾個月前已經錄取華府的美利堅大學（American University，以下簡稱美大），離開時還是有著個一種奇妙感覺。那是一種時間到了該離開，但不確定多久才會回來的感覺。

選擇去美國東岸，可能有一部分也是想要去個離家最遠的地方，逃離家庭壓力、爸媽的期待、長輩的碎碎念。那是一趟14小時的飛機，跟台北有13小時時差的美國首都。

界線分明的工作文化

在美國，一般大學生通常不會大一就開始找工作，但我錄取的Program要求所有學生在第一學期結束前找到實習機會。整個暑假都在鬼混的我，開學後就要找到地方實習。投履歷時才發現，在這找工作機會其實跟滑交友軟體沒差太多，就是要一直不要臉的自我介紹，直到有人表示興趣，帶著過度的自信去赴約，大概就有活能幹了。

我的第一份實習是在美國國務院的工會，每天花兩天時間到電腦前做義工。在華府，一個居民普遍都受過高度教育的城市，做不支薪的實習生其實是常態。

剛進入美式職場時，會發現台灣是多麼的爆肝。當第一次被通知說當天沒有工作要做了，可以提早回家時，我其實是蠻吃驚的。在台灣，不是都要加班、看老闆臉色才能下班嗎？

在工會花了一個月叫老闆「Miltenberger先生」，後來發現一直叫Mister其實讓他備感不舒服，後來要我叫他Ed就好。在主管年紀大我三倍以上的狀況下，每次這樣叫都跟我心中鞏固已久的台式輩分思維摩擦著，反而換成我不適應。

與台灣相比，華府的美國人做事精簡，工作也與生活之間有條清楚的線，將專業與個人生活好好分隔，互不相犯。比起台灣普遍將員工生產力最大化，加上許多不成文的加班規定，美國人傾向明文規定，該做的就做，不需要的也不會要員工去多做。也許這就是注重法治跟人治的差別。

第一年秋冬在華府生活剛適應天氣，我時常感冒請假。即使發email跟主管說工作能在家做，他還是不給我做，要我在家裡好好躺著休養。一開始還以為這只是因為我年輕加上遇到好老闆，待遇才這麼好，但後來才發現，這些日常福利、對同事下屬普遍的寬容都是美國人工作文化的慣例。

美國人職場的低情境文化（low-context culture）雖然很容易被我們解讀為「只會說、不會做」，但與台灣工作文化比起來，在美國說話還是比較直率、易解，雖然少了點感情，但也因此免除許多灰色地帶。

瘋狂的新人生活

我每個禮拜除了上班，都是在上課、與同學朋友們互動。美國大學生離家普遍比台灣學生遠，家裡可能就在學校旁邊，也可能是南加州到北紐約的距離。少了許多壓抑與來自家人施加的課業壓力，也多了派對精神，導致第一年幾乎整天都在玩。在這方面，有些美國人可以非常瘋狂。

第一個禮拜，開課前的迎新是所有美國大一都會經過的儀式。這一周，每晚都有兄弟會、學生組織舉辦的派對，讓新人們（Freshman）都能有著個充滿酒肉的開始。因為美國合法飲酒年齡是21歲，加上不管在哪買酒一定會看證件，因此許多大一生從來沒喝過酒。但在這些Party裡，酒類都是免費、無限量的供應。

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為什麼免費呢？在要「每個男生至少帶三個女生」才能進這些派對的條件下，年輕女生佔參加者多數。

而為什麼「兄弟會的哥兒們」要在自己家裡一起把這些年輕女生灌醉呢？這個問題的答案，我留給大家自己想想吧。

喝酒是美國人自己都公認缺乏的文化：到大學才喝第一杯酒的結果就是自不量力、醉了還繼續狂喝的一種文化。新人那一年，我也看到了許多「有趣」的喝法：

散彈槍喝法（Shotgun）：把跟水一樣的美國啤酒鋁罐底下打洞，然後開罐一口全部灌下。 漏斗喝法（Funnel）：把數罐啤酒倒進漏斗裡面，漏斗接管，自願受害者跪下，讓啤酒一次灌下。 叢林果汁喝法（Jungle Juice）：「哥兒們」特調，通常是果汁類加烈酒，特定給女生們喝的一種甜調酒。你可能會問，那這種酒多烈、有沒有混進藥物等危險物質？我不知道。 別幹你哥喝法（Don’t fuck your brother）：多人一圈，拿著一瓶大瓶烈酒，第一人喝完後照順時鐘方向，傳酒瓶給下一個人，圈子最後一個要把瓶中剩餘所有的酒喝完。

簡而言之，就是經濟玩法──以最低的價錢，把醉的程度及喝醉留下的新人女生最大化。

成長的代價

這種無限量供應酒類的社交情境的後果，就是迎新那一周，幾乎每天半夜都會有救護車在新人宿舍前等，要把喝到急性酒精中毒的大一生帶去醫院。值得注意的是，美國不像台灣有全民健保，救護車也須自費——所以這種不懂事犯錯的代價約從每次一千美金（三萬台幣）左右起跳。

當這種事情發生在小孩身上，美國父母們多數以「放羊吃草」的態度對待，讓已經成年的小孩自己學習定義責任、當大人、做錯事的意義。錢的方面，大多數也會放給小孩自己處理，有這種多出或不需要的開銷時，就不多出手，看小孩要選擇怎麼解決。要取消春假旅遊嗎？還是少叫Uber，多花時間走路？要不然，自己去找最低時薪的工作賺回來？

美國爸媽們大多數也懂，自己大學時也是經驗過同樣的洗禮，甚至也同樣醉在別人家沙發上過夜過。

但要小孩長大學習責任，父母當然不能出手，小孩要自己經歷過困難並度過才能長大成熟。從這一點來看，就能看到台灣社會與美國社會的基礎是有多少差距。

口腹之慾

台灣能享受的口福，在美國沒有。台灣的大學外面時常有夜市或宵夜攤，但我這一區只有住宅。雖然出國前住在新竹幾年，已經充分習慣在美食沙漠裡要如何生存，但還是覺得新竹跟華府西北比起來簡直像天堂。

這區算是華府的偏高級住宅區，但我對它的態度跟台灣人對民主的態度相同：看似漂亮，但能吃嗎？

大多數美國大學更是在鳥不生蛋的郊區，下課想吃雞排的話，可能要開幾個小時的車去找。想吃烤鴨、滷肉飯、麻油雞？自己做可能比較快。

當然，除非你在加州念書，出校園就有台式早餐店。那也可以不用繼續讀這篇了，因為住加州基本上等同未飛出台灣。

老大哥在看

在這過了快兩年了也發現，其實比起美國人，我跟中國學生還比較多共同點。

雖然說的是流利的英文，但被教導成標準無口音的我，一開始跟充滿地方腔調的美國人講話時常常雞同鴨講。這跟講同樣中文，但用詞腔調、書寫皆不同的中國人差沒太多。

但即使共同點再多，房間裡的大象依然席地而坐。在華府，政治跟生活的聯繫是緊密的，即使不想面對在台灣已經受夠了的兩岸關係，它還是會來找你。

第一年，就有一位中國學生會代表用臉書問我要不要去中國大使館參加活動。連朋友邀請都沒送來，也不認識對方的情況下，這邀請令人有點害怕。就像某個遙遠的力量暗引著說：「我知道你在哪裡，也知道你在網路上說什麼，我都在看。」跟喬治・歐威爾《一九八四》裡的老大哥一樣。

但這裡還是美國，個人意識（Identity）這個概念是非常被注重的，我也因此慢慢探索「當個台灣人」對我的意義。

高情境文化和低情境文化

即使缺乏像樣的中餐廳，台灣人跟美國人還是有許多意想不到的聯繫。美國社會非常多元，多種世界各地的移民組成當地人所通稱的一個「大熔爐」（Melting Pot）。雖然台灣也最近開始被多種文化影響，但相較下還是有著非常高的民族單一性。

台灣人不喜歡直接面對衝突，但在美國，如果跟人有摩擦是需要主動溝通的。台灣的高情境（high context）文化跟美國人的低情境（low context）文化剛好相反，台灣人一出生需要學習怎麼看別人臉色，但美國人喜歡以文字、講話等簡易方式直接溝通。通常，美國人是非常願意接受別人意見，並著手改變的——但前提是要你先提出。在個人生活上，這可能是跟室友分配家事、保持乾淨等。台灣人在高情境文化下常會以間接方式表達自己，但這非常容易被誤解，被視為是小動作、甚至被視為不懂、不願意學習溝通的小人。

在職場上，這種文化相差容易造成互相的不理解。先前造訪美大的日本非官方外交小組成員川上惠小姐，就在一次講座上提起與台灣文化高度相似的日本文化在職場上的潛在問題。川上小姐認為文化上，對衝突的迴避態度時常令人難以直接說「No」。在談判桌上時，如果不好好了解對方文化，對上硬派直率的對手時就很容易吃虧。

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台灣社會的集體文化（Collectivist Culture）雖然跟一般歐裔白人的高度個人主義（Individualism）非常不同，但與拉丁裔及東歐裔的文化非常相似。跟英裔室友聊天時，我對家庭歷史的注重、對家庭壓力的半認真抱怨有時候非常難溝通，但他女友卻能馬上了解，因為她是一位混厄瓜多爾和烏拉圭的南美人。

美國人喜歡把所有東亞人統一稱呼，通稱「亞洲人」（Asian）。雖然我個人認為這是蠻膚淺的分類，也不尊重亞洲文化的多元化，但在別人土地上還是要遵守當地慣例。我這種剛從台灣來的「亞洲人」也跟美國出生、受教育的亞裔美國人有著巨大的差別。

即使面貌膚色、講話方法幾乎無法分辨，亞裔美國人還是在美國長大的。他們長大看的不是蠟筆小新、哆啦A夢，而是《南方公園》（South Park）、《我們的辦公室》（The Office）等。他們在學校不是背李白、念鴉片戰爭、抄課文，而是念哥倫布找到「新大陸」、了解911對美國的影響、在台灣不多的郊區（Suburbs）跟朋友玩耍。

當新來的台灣人，跟這些好像跟我相同的亞裔美國人一起混時，在腦子裡想的是以下的問題：

我是不是有一天會變成跟他們一樣？

我還算是「台灣人」嗎？

如果不是，要如何稱呼自己？第一代台裔美國人？「亞洲人」？國際遊民？

以後有小孩的話，他們還算是「台灣人」嗎？

這些問題，我相信許多在外國工作的台灣人也會這樣問自己。其實，確切的答案我自己也不知道，也可能會在接下來幾年改變。我不知道會在美國多久，也因為不知道要多久才能回家。但這也給予我充分機會去想想「做個台灣人」的意義。

台灣人普遍注重的是跟社會同步，讓自己跟所有人一樣被接受。但同樣思維，已經反映在最近同婚公投議題上。重視順從的台灣人，應該也發現了這種思維對少數人的負面影響。我認為同樣重要的，應該是找尋自我，並擁有強烈的個人意識，才能讓每個人的發展更完全。

就像五月天阿信常說的話一樣：「自己的自傳，要自己寫。」

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航