【離鄉工作徵稿】50歲時我漂向越南，但悠閒的價值觀是我想要的嗎？

文：Aki

不知道哪兒得來的論調潛藏在我大腦：「女人在30歲及50歲，是生命的轉變時間點。」

於是，50歲這年，我如期修畢了研究所的健康管理碩士學位，在職工作還要念書、交報告、寫論文，是蠻辛苦的事，但是我辦到了。生日的那個月份去了東歐14天自助旅行，加強了我可以在異域生存的勇氣，看著東歐滿街用26個英文字母拼成我看不懂的德文招牌及標語，一路行來卻也怡然自得，雖然距離我上一次到桃園機場搭飛機出國，已經是20年前的事了。

返國後心裡想著：生命裡還有甚麼可能性是我可以去試試的？此時，剛好有一份工作邀約，是到越南胡志明市的綜合診所，幫牙科部門建置醫療程序，交流台灣醫療技術。這是我從事20年耳熟能詳的領域，心想若能在越南這片處女地開發，種下連鎖診所的根基，想必應該不錯。

我先上網搜尋了越南的基本經濟資料，發現越南是人口紅利極高的年輕國家，人口高達9500萬，有75%的人口都在35歲以下，年人均所得2300美元（約71000台幣），每年以6至7%的速度成長。一方面政府反中親美，經濟政策採相當開放的態度，積極簽署區域經貿協定，對外商也很有吸引力。越南FTA（自由貿易協定）的覆蓋率超過8成以上，逼近南韓，遠遠超過覆蓋率9％的台灣。越南市場光是靠零關稅的號召，就足以吸引成千上萬的外資投資。

看了這麼多令人血脈噴張的數字，相較台灣已經邁入老化人口的現狀，65歲以上老人佔人口數的14%，我更想去越南看看是否真的充滿希望。

來到越南已經8個月，社會主義下的經濟政策是公共利益優先於私人利潤的利益，人民似乎無力向巨大的政府反映個人的需求，因為土地是國家的，加上收紅包就能打通關的陋習，使得小蝦米無力對抗大鯨魚的感覺，表現於越南人的生活態度中。

我工作的醫院同事分為醫師、護士、技術師、文書、接待員等職責，多為專科或大學畢業年輕人，比工廠作業員薪資及教育水平更高一些，但是我並沒有看到他們想要學習的動力，有加班的工作機會也不會積極爭取，因為越南年輕人的人生觀是及時享樂，工作只是生活的一部分，不能排擠到享樂的時間。1975年結束的20年越戰，越南傷亡失蹤人數近200萬人，60歲以上的男子多死於戰場，戰後的出生男子被家庭視為寶貝，在外的事業競爭力自然下降。

他們覺得，工作不要出錯就能對主管交代，學習新的技能只會負擔更大的責任，分工合作的團隊精神反而出現壁壘分明的規避責任現象，就像棒球場上的高飛球落下時，一、二壘手都覺得對方應該出手接那顆球，結果三不管的情形下，跑者順利的跑向三壘板，緊接敵隊就會得分。

運用小聰明也是越南人的特性，詳細的工作流程SOP，在反覆督導下尚能達到期望，過一段時間又會回復原狀，因為他們覺得自己的方法較好，自然回到慣性模式。我曾看到一個開工拜拜的場合，因為眾多人等著一人拿一炷香，點香的負責人想快速把香一次都點燃，竟把汽油淋上手中的那一大把香，打火機一點燃時，碰的轟然一聲，整把香變成烈焰火把，火更順著汽油油漬燒到了他的手臂，嚇得身旁的人趕緊脫下外套撲滅火焰，而這位自作聰明的越南人整隻手臂二級燙傷。

AP / TPG

共產主義的民族性與國際封閉，讓越南人既自傲又自卑，自我感覺良好，自尊心相較之下也很脆弱，若於同儕中大庭廣眾指責某人的錯誤，他一定會面紅耳赤的強辯，而失去希望他從錯誤中吸取教訓的原意。

一位台籍人事主任對我說：若要辭退越南人，只要讓行政人員每天拿掃把打掃環境，讓那位員工做比平常低一階的工作，不出幾天他就會因自尊受損自動請辭，這話講得真是傳神而準確。而自傲的表現則呈現在對我這個外國人的排斥，東南亞民眾的就醫習慣是小病買藥、大病才進醫院，對牙齒的預防保健觀念還沒建立，沒有定期洗牙預防牙周病的概念，牙齒痛就拔掉，就像20年前的台灣醫療理念，所以他們累積的醫療經驗與方式仍不足，但是越南醫師並不認為自己需要向外學習，覺得國家體制的專業訓練已經很足夠且優秀，這種源自於醫師職業尊嚴的優越感讓他們的防衛心很重，以至於要融入這裡的職場第一步就是「下馬威」，秀一下台灣醫療高超的臨床照片，讓他們知道我們的醫療水準之後，才能開始談互相交流。

語言隔閡是在越南工作的一大阻礙，越南人的英文能力不普遍，發音也偏向法語發音，很難分辨。除非在市中心類似星巴克這種國際旅客常出入的商店，否則搭計程車、吃路邊攤等普通消費，接觸的越南人都無法用英文溝通，工作範圍中也只有少數年輕醫師能用英文交談，護士則普遍無法說英文。我剛來越南時曾用功的上課學越文，經過3個月後，發現越文中幾個發音是中文或台語都沒有的音，而我胡亂用羅馬拼音發出的越文，越南人都聽不懂，這點讓我很沮喪，後來就放棄學習而完全依賴中文翻譯的越籍同事了。

溝通，透過翻譯自然費時且容易失真，當越南人表情或情緒乖張時，我都不確定是對方的情商指數低？還是翻譯出現了問題？當他們做錯我交代的事，是因為注意力不集中？或是翻譯漏了些重要詞彙？解決之道，我也只能重複的交代與確認，以期避免錯誤產生，但是無可避免的，工作效率變慢了。

Photo Credit: Reuters/達志影像

剛來越南報到時，已來兩年的直屬台籍主管分享他的越南心得，是「來越南的人，壞脾氣都磨成好脾氣，而好脾氣的人則會變得沒脾氣。」因為預期的進度要自動延長，先預設結果有最壞的打算。當真正的實況比預期好時，自然會打從心底感激涕流，這是不是很阿Q的自我安慰？

在此處的台籍幹部，下班生活無聊而無趣，端看自制力與自我規劃能力，打牌喝酒應酬的邀約一堆，台商間的聯誼似乎如出一轍，待了三個月後，發現自己的競爭力一直下降，我覺得自己慢慢被越南同化了，悠閒、易滿足的價值觀是我想要的嗎？最重要的是，我並沒有獲得心靈上的流動與回饋，感覺心靈的養分幾乎乾枯，最上級的老闆遇上不配合的員工，二話不說馬上換人，而身為第一線帶人的管理者，又要從培養互信基礎的第一步，慢慢重新開始教育訓練，似乎落入無止盡的循環！

如果傳承經驗，訓練新人是自己想做的工作，我寧願回到台灣，熟悉的生長文化環境，至少台灣年輕人的一個挑眉、眨眼背後代表的含意，我能夠猜測個八九不離十。

所以，在踏上越南的九個月後，我選擇返鄉了。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航