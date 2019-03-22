【離鄉工作徵稿】來港四年，「東方華爾街」不是外人想的光鮮亮麗

文：克萊兒

2014年末，我獨自離開台灣到香港展開一段新的人生序曲。離鄉工作，雖然是我的人生選項之一，但沒預期到的，是因為婚姻而展開序曲，於是乎，我提著一個24吋行李箱就這麼搬到香港來定居了。

來港前，正值雨傘運動時期，台灣的家人朋友都很擔心香港未來的政經社會狀況，紛紛前來關心我的去留，是否會選擇留在台灣再作考慮。

未熟悉香港前，對於她的了解都只在於廣告那句台詞：「買東西、吃東西」。覺得香港生活繁華似錦，經濟蓬勃發展有如「東方華爾街」，人人都過著錦衣玉食般的生活，似乎能在這裡有著一席之地，就是人生勝利組了。

來港生活四年後，套句香港人講的「貼地」（貼近基層生活所需的意思）的來描述這個地方，食衣住行，萬萬都不是外人所想的這麼光鮮亮麗。

在香港的求職基本門檻，基本要求都跳脫不了兩文三語（書寫：中文英文；口說：粵語（廣東話）、普通話和英文），當然，對大多數台灣人來說，英文普通話應該都不是難題，反而是粵語需要特別訓練，初初到來，我還真因為粵語無法溝通而處處吃閉門羹，讓我痛下決心去報名學粵語聽講，只為了不想再當可講話的啞巴，當然，也為了在求職路上更為順利，畢竟要打進當地人的圈子，沒有共通的語言，總是跟大家隔了一層距離，你說，這怎麼更進一步呢？

Photo Credit: Bobby Yip／Reuters／達志影像

跨越了語言門檻，找到了一份中環辦公室文職工作，以為已經穩定妥當，殊不知，更多的香港職場文化，是我在台灣從未體驗過的，需要花更多時間去適應。比如，多數香港公司甚少讓員工打卡上下班，大家一般都能尊重公司規定的時間自己準時上下班。再者，多數公司午餐時間多數是下午1-2點開始，還是習慣台灣作息的我，常常是飢腸轆轆盼望著午餐時間到來。這些都還是微小的不同，時間一長其實也很容易調適過來。

最難的是，原以為香港跟台灣都是華人，都是溫良恭儉讓的一群，雖然我身為台灣人這個角色，與同事相處間大家對我還是相對客氣，並不如對一般本地同事般直接。仔細觀察後，發現原來我們是180度的不同。香港人，做事一般都對事不對人，今天可能這個決定不是很好的方向，通常大家都會踴躍建言、積極修改，只要上司不是老闆，常常也給上級很多建議，並不會因為上司，就一律唯唯諾諾、唯命是從。當然，如果上級是老闆就又另當別論。

辦公室文化，舉世皆然，但能這樣公然跟上級爭辯是非黑白的，恐怕也不是每個地方都能如此，常常上一秒我覺得可能開會大家要打起來的時候，下一秒大家就又談笑風生，雲淡風輕的速度轉得讓我有時候也很難理解呢。

另外，港人高效的辦公效率也是常常讓我瞠目結舌。有時候香港同事出聲幫忙，都會開玩笑說，你知道港人作風都是：「不駛急、最緊要快」（不急、但要快），就顯得出香港做事有多積極。當然同事玩笑居多，不過倒是常常看到其他人一份文件不出30分鐘已經打完字排好版校好稿了，更甚者，還多給你一個英文版本，都不足為奇！港人常打趣說，為了要在這彈丸之地生存，快是第一，Late is out。

這個說法，印證了服務業也是有效率為第一。茶餐廳的姐姐（服務生）常常都是客人一坐下來30秒內就走過來問你要點甚麼，（客人根本連菜單都還沒看完一半吧！？） 因為地方小，如果每桌客人都佔盡太長時間點餐用餐，後面的人就勢必快不了，這有違香港生活公約。（如果有慢就是罪過的話，我想香港人應該會很樂意設立這一條。） 所以麻煩大家，下次進茶餐廳前，先看看餐牌下定決心後再進吧，不然你應該會被茶餐廳的姐姐眼神掃射而倒好幾回合……

Photo Credit: Kin Cheung／AP／達志影像

工作之外，最要緊的住屋問題在香港一直是熱門的話題。你知道香港冠居全球的房價有多誇張嗎？2018年國際機構調查，香港人一般來說要19年不吃不喝才能買到樓，連續八年蟬聯全球最難負擔城市之一（或第一？）。

你說，樓貴，我不買房總行了吧？殊不知，租屋價格也是跟著房價起跳，沒有那種買房貴租屋便宜的說法。目前，香港一般收入的中位數大約港幣1.8萬，租個台灣類似3至5坪的小套房，由郊區到市區約為港幣5000到1萬初（約2萬到4萬台幣）不等，當然地點跟環境影響價格變化也很大，但你想想，這樣收入，怎麼有辦法在外面租屋兼負擔三餐甚至乎有錢存？

來香港前，先問問公司（外派）有沒有房屋津貼，確定額度夠用先阿。

當然啦，扣除掉「快」的生活節奏，生活在香港其實也有很多好處：自由貿易港帶來的便利，你隨時可以買賣天下各處的品牌而受到最大的方便度；大眾交通便利，香港基本上都是一個小時生活圈，住哪其實都不是太大問題。

有時候，也會跟手機群組上來港工作／定居的台灣人聊聊，來香港都適應嗎？ 放假都有甚麼休閒活動？我發現，不論是因為結婚來的，工作來的台灣人，都想有一天能回到台灣生活。可能家是故鄉好，月是故鄉圓？

每個人離鄉工作都有自己的理由，也許人無論活到幾歲都好，最想生活的地方，應該都還是自己那個從小到大生活的地方，熟悉感，也是安全感。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航