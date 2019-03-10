科學角度終結流言：聽說碳纖維輪框容易斷，金屬框比較耐操？

文：MOTO7 EDITOR

今天又是車友大哉問的單元，之前有車友投書「聽說碳纖維輪框容易斷？」「金屬框比較耐操對不對？」 然而，筆者要開門見山地說，這些觀念與事實相左。所以今天Moto7要以科學的角度來終結流言。

由於碳纖維輪框取決於層數與製造工法的不同而產生不同的強度，品質有高有低，因此本文以BMW原廠所生產的碳纖維輪框與金屬框做比較。從物理特性的角度來看，跟常見的輪框材質鋁合金比起，碳纖維擁有更輕的重量、更高的強度、較差的延展性。

參考BMW HP4 RACE於富士賽道的媒體試乘會碳纖維輪框的測試，BMW為了一掃眾人對於碳纖維輪框的耐用性的疑雲，安排測試人員將配備碳纖維輪框的BMW HP4 RACE直接騎上了落差七公分的石階，受到猛力衝擊的碳纖維輪框依舊完好無損，然而依同樣速度與方法來測試小老弟S1000RR所使用的鑄造輪框與鍛造輪框，結果是雙雙受損並產生永久形變。可見碳纖維輪框的耐衝擊能力是比金屬框要來得好的。

同時碳纖維輪框還具有極佳的物理疲勞耐性，依碳纖維輪框製造商BST的數據，其製造的碳纖維輪框成功通過十分嚴格的測試：

彎曲力矩耐久測試：一百萬次@530牛頓米

徑向疲勞測試：三百二十萬次@6082牛頓米

扭轉疲勞測試：一百萬次@890牛頓米

衝擊測試：337.5公斤，距離150毫米（JWL制）

讀者們可能對數據有些陌生，具體一點來解釋，以上三種疲勞測試，通常不會僅使用一個金屬輪框，由於金屬疲勞的弱點，測試規範允許重新使用全新的金屬輪框來做每一個測驗。然而，單單一個BST碳纖維輪框就可以通過以上全部的測試，可見碳纖維輪框極低的物理疲勞特性是金屬輪框難以比擬的。

聰明的讀者們看到這就知道今天的流言已經破解，把碳纖維輪框與金屬輪框做比較，碳纖維輪框並沒有比鍛造框或鑄造框容易斷，這些只是刻板印象的迷思。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航