美國健身大師教你三個動作練出「翹臀曲線」

如果你想要擁有翹臀曲線，臀部主導的動作非常重要。臀部主導的動作，大致上來說是屈膝狀態下的髖伸。一般的股四頭肌主導動作，大多是在髖屈曲到低點時鍛鍊到臀肌；而臀部主導的動作則不一樣，它們在全關節活動度都會活化很多臀部肌群，尤其是髖部鎖定在完全伸展的姿勢時。

換句話說，它們將給予你的臀部「全面的肌力發展」。

臀部主導的動作對於飽受背痛之苦的人，意外地有幫助，因為這些動作能讓你的身體學會由臀肌主導髖伸，而非下背或膕旁肌。在進行髖關節動作時，維持脊椎中立，對於避免背部的過度負擔，是很關鍵的。

當臀部練得越強壯，身體曲線會越美。如果你希望身體的肌肉有力，同時擁有理想身形，別錯過《強曲線．翹臀終極聖經》所提供的「翹臀曲線計畫」！下面這三個動作，可以讓你在家就訓練臀肌：

一、抬腳式臀舉

Photo Credit: 橡實文化

抬腳式臀舉除了針對臀部肌肉外，還能訓練膕旁肌。這個變化式會增加動作的關節活動度，但由於在動作高點會使身體呈現接近垂直的角度，所以需要對抗的阻力比較少。

對於習慣股四頭肌主導動作的人而言，這是學習啟動臀肌相當有效的方法。如果你覺得自己的臀舉由股四頭肌所主導，試著每週練「兩組各30下」兩次。

鍛鍊肌肉：臀部、膕旁肌

由放在訓練椅上的腳跟出力向上，保持你的腳趾頭向上。

以臀部的力量將身體往上推，而不是用下背的力量。

背靠在訓練椅上，讓膝關節夾角略大於90度角。

背部保持中立，不要過度凹背或拱腰。

怎麼做

首先，背躺在訓練椅前方，雙腳置於地板上。 將雙腳腳跟放在訓練椅上，腳趾頭向上。 身體稍微往後移一點，讓你的膝關節夾角可以略大於90度角。 把你的髖部往上推，以腳跟為支點施力，直到中背和膝蓋呈一直線。 下降回到起始位置。

二、徒手臀舉

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這類的臀舉是抬高肩膀而非腳部。與標準的臀橋相較，這個動作能讓髖部的活動度增加，增進更多臀部肌力、強化更多股四頭肌，以穩定身體。

鍛鍊肌肉：臀部、股四頭肌

以腳跟為支點施力，腳趾著地，膝蓋和腳趾方向維持一致。

以臀部的力量將身體往上推，而不是用下背或膕旁肌的力量，雖然它們應該會有一定程度的參與，但不應過度替臀部代償。

整個動作過程維持流暢。

不要過度拱背或凹腰。

在動作的高點，你的軀幹應該要和地板平行。

怎麼做

坐著，背部靠著訓練椅，雙腳置於地板上。 把肩膀抬高到訓練椅上。以腳跟為支點出力。用臀部把髖關節往上抬，直到你的髖部和肩膀呈一直線，且膝關節夾角為90度角。 回到起始位置。

三、單腳臀橋

Photo Credit: 橡實文化

在沒有任何設備的情況下，這是非常棒的動作，可以高度活化臀部肌群。很多人都太小看它的困難度了。當它被正確執行時，非常具有挑戰性。而且在任何地點都可以做這個動作。一組20下，是簡單卻有效的臀部訓練。

鍛鍊肌肉：臀部

以腳跟為支點施力，盡量不要讓腳趾負重。

不要拱背，以避免由背肌代償。

感受你的臀部出力，而非膕旁肌。這可能需要多做幾組才能感受出來，請耐心練習。

髖部與肩膀要呈一直線。

在動作的最高點，短暫維持姿勢。

怎麼做

首先，以背躺地，雙腳貼於地板上，雙手置於身體兩側。 膝蓋彎曲，將左腿稍微抬高靠近胸口。 髖部施力往上，右腳跟踩穩地面，身體抬高呈橋式姿勢。 回到起始位置，重複欲練習的次數，接著換邊做。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航