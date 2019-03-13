【離鄉工作徵稿】日本讓我又愛又恨，也讓我更了解自己身為台灣人的長處

文：林品賢

「始めまして、Hayashi（林）です」因為自己的姓氏在日文裡有相同的漢字，加上不算差的日文，每當跟日本人自我介紹時，我都習慣用這樣的玩笑來做開頭。我，是一位在東京生活的平面設計師，現就職於外商廣告公司擔任藝術指導。長期以來，因為接觸日本文化及生活習慣的關係，不論是在東京，在飛機上，或是自己家鄉台灣，我展現自己較為日本人的那一面，似乎比身為台灣人還要多。不過，在成為這樣的我之前，我只是個剛從英文系畢業，有個學歷卻不知道下一步該往哪走的迷惘青年之一。

英文到日文，文科人到藝術人

我是英文系，卻在畢業後決定前往日本學習設計這條新道路（或不歸路？）會這樣做，並沒有特別的理由。真要說起來，或許是從小到大對日本漫畫、電玩、卡通以及各種文化的接觸，讓自己始終對這塊神秘又多元的土地抱持憧憬。而設計與藝術，一直是自己嚮往的一塊領域，當我知道在日本有提供從零開始學習設計的教育機會時，或許是抱持著一種「歸零」的心態，向家人提出了留日學習的想法。在家人經濟的支援之下，得到了赴日學習的入場卷。

得到支援．是一件極為幸運的事，也因為這樣，自己心裡多了更多不能輕易找藉口放棄的責任感，以及告誡自己千千萬萬不能驕傲的緊張感。除了學費跟基本的生活費之外，我其實沒有太多經濟上的空間，選擇跳過語言學校，以「做中學」的方式自我充實日文，並用窘迫的日文從零開始學習設計。

無法正確表達，我選擇專注於與自己對話的時間

選擇跳過語言學校，不論對自己的能力多有自信，都還是一件極為需要勇氣的事。就算在台灣考過日檢二級，對聽讀寫都有一定的自信，到了當地，還是慘敗的一塌糊塗。自我介紹、日常生活都會緊張之餘，更別說要挑戰有一堆專業術語的設計課程，以及上台發表自己的作品了。因為無法快速、準確的用日語表達的關係，我在學校能做的事，就是專注在上課，及下課後關在家裡苦做作品的時間。

表面上，這跟自己理想中的學習生活相差甚遠，但我得到了更多的是認識自己、與自己對話內省的時間，了解自己真正喜歡的設計、想做的設計是什麼。作品做得不好，就再做；哪裡知識不夠，就好好地沉浸在閱讀學習之中。漸漸地，自己的作品比起同儕越來越成熟，也越能表達思考的概念。作品，成了為我說話的分身，也讓我學習的路上認識了更多欣賞、幫助自己的人。就這樣，我用了三年的學習讓自己轉型，證明自己的能力，成為了少數能夠進入外商廣告公司的畢業生之一。

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以為學習告一個段落，卻才發現這是另一個學習的開始

畢業前，跟大部分的日本學生一樣，我進行了「就活」（就職活動的日文簡稱）。在投了無數的履歷，吃了不少的閉門羹之後，終於，我的設計能力跟外籍背景被外商廣告集團給看就，獲得了以「新卒」就職的機會（新卒在日文裡稱為『新卒業生』，意指剛畢業的新鮮人）。

在台灣時，我沒有太多正式工作的經驗，所以只能選擇照日本規矩走，但這時我卻已經感受到，不論我在台灣的背景如何，有什麼經驗、技能，在公司，「新卒」就是一個容易被當成「什麼都不會的菜鳥」的代名詞。更不用說我原本的英文專業，即使是在外商環境，對於日本同事來說也只是偶爾翻譯幾個文件，或是面對無法用日文溝通的對象時的翻譯打手。看來，在同事眼中，我就是菜，必須被呵護，工作進度也時常受到控管。嚴重時，連寫信聯絡外部的合作廠商都需要給前輩檢查用詞遣字。

以往，在台灣的我們總是叛逆，想要證明自己有能力，為的就是不希望被長輩貼上「草莓族」的標籤。但在日本這樣的「現代封建社會」之中．我才了解，在想要證明自己之前，我已經被貼滿各種標籤了。

我無法專心創作，更不用說開會的大部分時間都是在觀察同事們如何做事。我也曾經試著大膽提出問題、提供意見，試著表現專業能力，但周遭的氛圍，還有「新卒」這個標籤深深地影響著我，讓我每走一步都越感沈重，漸漸的，我不再是當初那個充滿冒險與實驗精神的我。

更嚴重的是，我的生理與心理健康也明顯受到影響。

剛進入日本職場的一兩年，我是非常痛苦的。追根究底，大概是因為我已經習慣台灣那「已經很自由」的社會風氣。並不是說台灣社會已經不需要進步，只是相較於日本的「高密度空氣感」之下，台灣著實是個讓我想不負責任「拋下一切」回去的天堂。

做自己，是知道有選擇的權利

但誠如雷諾瓦所言「痛苦會過去，美會留下。」隨著日子的過去，痛苦逐漸地變成了另一種成長的養分。「做自己，不是毫無保留的展現自己，去傷害別人，傷到自己。而是記得自己永遠有選擇的權利。」是我無意間讀過一句讓我恍然大悟的話。是啊！不管我做什麼，只要我對自己的選擇負責，在每次做出決定之後，勇敢去跌倒、去體驗，盡可能接近自己熱愛的事物，充實擴張自己的生活，直到不想要浪費時間抱怨的程度，我才能認識到真正的自己。

我不討厭日本，因為日本，我反而更了解自己身為台灣人的長處與能力。離鄉工作，並不會讓自己高人一等，而是殘忍的讓我們被迫捨棄原本生長環境裡所建立好的一切，讓自己有如赤裸一般。拋開一切成見後，你才能更客觀地瞭解故鄉，認識自己真正想做怎樣的選擇，成為怎樣的人。這些，才是異地給我的寶貴經驗。這些經驗也是支撐著我繼續留在日本，這個讓我又愛又恨的外地裡工作的重要動力。

回首台灣，對於有夢的人，我真心希望能有更多人走出台灣，讓世界認識我們的特色與長處；而選擇在出生土地上站穩打拼的人，感謝你們為了台灣的付出，讓我們在國外能夠驕傲的抬起頭。我想，這就是我們台灣人，最厲害也最獨特的特質，我們實驗，我們冒險，我們勇敢面對，不論在什麼樣的環境，都能不斷努力尋找成長的可能性。就如同植物一般，為了行光合作用，我們選擇讓自己的枝葉朝向想要的方向成長，呈現了特殊的型態，只為了得到，屬於自己那一片獨特的天空。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航