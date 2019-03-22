海外掛急診，旅平險不是「花多少賠多少」

晏君自從體驗過怎麼在網路上買旅平險後，每次出國前都會透過保險公司的網站投保。下禮拜晏君要去菲律賓玩，考量到當地最近有登革熱疫情這次她特別研究一下旅平險的不同方案。「E方案保費最貴，但是還多了30萬元的海外突發疾病健康險……」晏君想了想這次旅行可能遇到的危險，最後決定投保包含海外突發疾病、傷害醫療費用的旅平險。

隨著網路投保興起，挾著服務24小時不打烊、出發前一小時買都來得及、電子保單馬上就能收到等優勢，旅平險在產險、壽險的網路投保通路都是銷售排行榜上的大熱門。也因為追求快速、易懂，各家公司在廣告宣傳上常以簡單的表格、圖像化呈現商品內容，若不仔細閱讀保單條款，可能產生誤會。

在網路上投保旅平險，通常保險公司官網僅簡略列出方案內容及保額，要閱讀保單條款須另外點選連結，不太熟悉保單的晏君，可能認為E方案無論在海外住院、門診、掛急診，最高都會賠到30萬元。實際上真是如此嗎？

海外突發疾病醫療 到歐美限額有加碼

市面上「海外突發疾病醫療附約」多包含門診、急診、住院3種項目，部分商品另有回台後續住院治療及出院療養等保障。仔細閱讀保單條款可發現，每個項目的給付上限並不同！「住院醫療費用」是指在海外住院180天內的醫療支出，憑單據實支實付，通常限額為旅平險身故保額的10％～20％；至於門診、急診費用的上限，各家公司有不同考量，通常依住院醫療費用限額乘以千分之五～百分之一不等的比率制定。另外，因應部份國家醫療費用高昂，特定地區設有「限額調整係數」，如美國、加拿大、歐洲的限額提高至3倍，日本及紐西蘭、澳洲1.5倍，中國與其他地區則不變。

也就是說，若買保額1000萬元、附加保額10％為限額海外疾病醫療的旅平險，住院醫療限額即是100萬元，但門診、急診的限額，分別為住院醫療限額的0.5％和1％，也就是5000元及1萬元，與住院醫療限額100萬元相差甚鉅。不過，如此重要的資訊，並不是每張DM、每個網站廣告都會詳列清楚，保戶一不小心就會忽略。

圖片來源：作者提供 海外特定地區限額調整係數表（各張保單規定係數不一，依條款為主）

理賠上限小心打折 掛急診只賠到兩成！？

評議中心曾處理一樁理賠爭議，一名旅平險保戶在美國旅遊，肚痛掛急診花了台幣15萬多元，事後保險公司只給付3萬元，讓保戶大感不滿申請評議。事後才了解，原來該旅平險保單在海外急診的醫療給付限額是3萬元！除保戶外，連業務員都不了解相關的給付限額規定，才導致連串誤會。

根據健保統計出國在外最常發生的不可預期緊急傷病，依序是急性上呼吸道感染、急性支氣管炎、腎衰竭、牙齒疾病、扁桃腺炎等。保險業者表示，像感冒、腸胃炎等情形通常開藥、吊點滴數小時就能離開醫院，這時候只能申請門診或急診醫療保險金；若是急性盲腸炎開刀可能會急診轉住院，就能申請住院醫療保險金，因為限額較高，比較不會遇到「因為額度太低不夠賠」的問題。

圖片來源：作者提供 海外突發疾病給付內容：晏君到紐約旅遊，購買身故保額1000萬元的旅平險，附加海外突發疾病健康險。（各張保單給付項目及額度不一，依條款為主）

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航