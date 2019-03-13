【長照法律】長輩生前「口頭安排」的財產分配，具有法律效力嗎？

文：吳挺絹（律師、理財規劃顧問〔AFP〕）

某次演講後，和往常一樣，有幾位聽眾過來和我詢問：「自己的法律問題要如何處理？」

這次聽眾的問題也很多，在演講後，我已經將近再花了20分鐘的時間回答問題。因此有幾位聽眾等不及，便過來和我索取一下名片並詢問法律諮詢的預約方式後，就先離開了。

然而有位女士非常的有耐心，她一直靜靜的站在旁邊，聽其他人和我討論問題，直到最後一位提問者也離開後，她才開口說：「吳律師，您要不要先喝口水？」

聽到她這麼一說，我確實也感到口渴，畢竟剛才連續講了約兩個半小時的話，我口乾舌燥的對她說：「謝謝您，我先喝口水，我們再聊。」

我快速的喝了幾口水後，就對她說：「請問您有什麼需要協助的嗎?」我也好奇她這麼有耐心的等著，是需要解決什麼問題呢？

吳律師，我是想請教您：「關於繼承房子的問題！」

「之前我婆婆在世的時候，本來有兩間房子，她把其中一間過戶給我大伯，後來說另一間，就是她生前住得那一間，在過世之後要給我先生。」

本來婆婆有跟我先生提到：「要立遺囑把房子留給他。」，但我先生想：「寫遺囑好像觸霉頭又傷感情，而自己的媽媽和哥哥都是親人，既然媽媽都這樣講了，哥哥應該也會遵守！」他就跟婆婆說：「不用了。」

「後來婆婆過世了，因為婆婆也沒留多少遺產，就是這個房子和一些存款而已，所以不需要繳遺產稅，他們兄弟也報完遺產稅拿到免稅證明了。」

接著，我先生就和他哥哥談到：「這個房子，是否就按照媽媽生前的遺願，留給我？」沒想到大伯竟然說：「那只是媽媽自己跟你講的，我沒同意。後來媽媽的想法改變了，所以才沒有做任何法律上安排，現在既然是媽媽的遺產，那我們兩個就都有份可以來分！」

「請問我大伯說的是對的嗎？他可以這樣不尊重我婆婆生前的遺願嗎？」與先前的平靜語態不同，這位女士很急切的說出她的問題，我想這問題應該困擾他們一陣子了。

我心想：「其實這位女士的疑問，是許多遇到遺產分配紛爭問題的家庭中，許多人的共同疑問。」因此，需要趁此機會來和她澄清一下。

「我想先請教一下幾個問題，好讓我們的問題能夠釐清的更清楚一點。請問您公公還在嗎？您先生還有其他的兄弟姊妹嗎？」我問。

「我公公早在婆婆過世之前，就已經先走好幾年了。我婆婆她就只生兩個孩子，就是我先生和他哥哥。」

「那麼現在婆婆的法定繼承人，就是他們兄弟兩個。」先釐清繼承人有誰，我再來跟她說明這個房子的情況。

「很遺憾的是，如果您婆婆生前，確實沒有用贈與或立遺囑、遺囑信託等方式，把房子指定留給您先生，那麼這個房子和您婆婆留下的存款一樣，確實是她的兩個孩子都有權利可以繼承，並且按照應繼分分配。」

「現在，除非他們兩個自己有談出雙方都能接受的『遺產分割方案』，例如：存款都由您大伯繼承，他願意不分配房子，而房子的部分就由您先生單獨取得。」

「可是我婆婆之前是這樣跟我先生講的，大伯可以不尊重我婆婆的『遺願』嗎？」

「您婆婆的『遺願』，就像剛才說的，除非她生前有把自己如何分配的意思，落實成符合法律規定要件的『遺囑』或『遺囑信託』這樣可以有法律上強制力的文件，不然目前法律上就只能按照剛才和您解說的方式，分配處理了。」

「那如果，當初婆婆是在像過年這樣的家族聚會上，跟大家講她的意思呢？結果一樣嗎？」看來，這位女士仍然想抓住最後一點，讓她先生可以單獨繼承房子的希望。

「那麼，在家族聚會上，婆婆這樣說了，您先生和大伯有答應嗎？」我接著問她。

「我的印象是，就婆婆自己宣布，大伯沒有吭聲說好或不好；我先生說：他都尊重媽媽的意願。」

「如果大伯當年有答應的話，或許還可以說他和您先生之間有協議在，因此您先生法律上，可以要求他履行協議。但目前聽起來，您大伯當年並沒有表示同意，因此，就沒有協議了。所以今天他們兩個只能用談的做遺產分割，而您大伯確實是仍然對於房子有繼承權的。」

「好吧！謝謝您吳律師，我瞭解了，我會跟我先生說的。」雖然沒有獲得她想要的答案，但至少釐清目前的清況，我想對於他們如何處理遺產，還是可以有幫助的。

許多繼承人在討論，如何分配被繼承人（父母）的遺產時，都會提到要尊重父母親生前的意思（我把它稱為「遺願」）把某個特定的財產（通常還是價值不斐的不動產）留給某個特定人（可能是子女輩、甚至是孫子女輩）而且會有迷思是：單純的遺願，就有法律上的效力！

但是需要跟大家釐清的是：「遺願」並非法律上有效力、可以強制要求其他繼承人履行的！

因此，除非被繼承人生前已經做了「贈與」，或是用保險規（相關險種、要保人、被保險人、受益人還要安排正確）不然就是要把自己的遺願，用符合法律要件的「遺囑」、「遺囑信託」來表示，甚至分配方式還要思考「特留份」（違反雖不影響遺囑效力，但有扣減權的問題）

並需要安排「遺囑執行人」來執行自己的「遺囑」。

不然未來繼承人們，真的只能把被繼承人留下的所有財產，都列入遺產中，和其他繼承人們一起討論要如何分配（做出「遺產分割協議」） 如果談不攏，那很抱歉最後只能走上法院的「遺產分割訴訟」一途了。

在自己上天堂後，所留下來的財產，要如何成為自己對於家人們最後的禮物，而不是打官司的導火線，真的仰賴大家的智慧了。

參考法條：民法第1190條、民法第1191條第1項、民法第1194條、保險法第112條、保險法第135-3條

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航