《科學怪人》小說選摘：一個怪物坐在雪橇上趕著那幾條狗，我們驚訝不已

文：瑪麗・雪萊（Mary Shelley）

致英格蘭的薩維爾夫人的第四封信

我們遇到了一件異常奇怪的事情，儘管很有可能在你收到我這幾頁信紙之前我們就見面了，但我還是忍不住要將它寫下來。

上星期一（七月三十一日），我們幾乎被海上浮冰困住。冰塊從四面八方向我們圍了過來，幾乎沒給我們的船留下容身之處。我們當時的處境相當危險；更糟糕的是，我們當時還被一場濃霧所籠罩，因此我們只好將船停泊在原處，巴望天氣和海面情況會有所好轉。

大約兩點鐘時，霧靄消散了。我們放眼望去，只見四周海面全被起伏不平的浮冰所覆蓋，無邊無際，簡直成了一片冰海。我的一些夥伴因為憂慮而唉聲嘆氣起來，我也因心情焦慮而變得越發警覺。正在這時，一幅怪異的景象引起了我們的注意，使我們暫時忘記了自己的處境。只見大約半英里外，幾條狗拉著一輛上面固定了低矮車廂的雪橇朝北駛去。一個怪物坐在雪橇上趕著那幾條狗，他體型像人，但身材異常巨大。我們透過望遠鏡注視著這個海上過客駕車急駛，直至他消失在嶙峋起伏的冰洲之中。

這個怪物的出現使我們驚訝不已。我們本以為自己與任何陸地的距離都不下幾百英里，但這個幽靈的出現，似乎表明我們離陸地事實上並不像我們原先估計的那麼遙遠。儘管我們剛才緊緊盯著那怪物行駛的路線，但由於我們被冰塊所圍困，根本無法尾隨追蹤。

此事過後大約兩個小時，我們聽到驚濤駭浪拍擊海岸的咆哮聲。夜幕降臨之前，冰層破裂了，我們的船也隨之被解了圍。不過我們還是將船停在原處，直至第二天早晨才啓航，因為生怕撞上碎裂後四處飄浮游移的巨大冰塊。我也利用這段時間休息了幾個小時。

第二天早晨，東方剛露出魚肚白，我便登上甲板。這時，我發現所有的船員都聚集在船的一側，似乎正忙著和海上的什麼人說話。原來，昨天夜裡一大塊浮冰載著一輛雪橇漂到我們這裡；那雪橇挺像我們先前見過的那輛，可是只剩下一隻狗還活著。雪橇裡還有個活人，水手們紛紛勸他上船來。這人和我們昨天看到的那個海上過客不同，並不是居住在某個未經發現的島嶼上的野蠻人，而是個歐洲人。見我走上甲板，船長便說道：「這是我們隊長，他不會讓你葬身在這片茫茫大海裡的。」

陌生人見到我，便用英語——雖然夾帶點外國口音——對我說道：「在我上貴船之前，可否先告訴我你們駛往何方？」

你可以想像，當我聽到一個已半死不活的人竟向我提出這樣一個問題，我當時是多麼驚訝。我本來認為，我們的船可以使他脫離險境，這，即便是地球上最名貴的稀世珍寶他也不會以此去交換。不過我還是回答了他，告訴他我們正前往北極探險。

聽我這麼說，他才露出滿意的神色，同意上船了。天哪！瑪格麗特，他只是為了自己的安全才不得不屈尊上船的。如果你能親眼見見這人，那你準會嚇得目瞪口呆呢。他的四肢幾乎都凍僵了，由於他吃苦受罪，疲憊不堪，他的身體已極度虛弱。我還從未見過有誰像他這樣淒慘可憐。我們試著將他抬進船艙，可他一呼吸不到新鮮空氣，便立即暈了過去。於是我們又將他抬回甲板上，用白蘭地替他擦拭身體，再給他硬灌了幾口，他這才緩過氣來。他剛甦醒，我們又趕緊用毯子裹住他，將他抬到廚房爐子的煙囪旁邊。他漸漸恢復了元氣，喝了點湯，身體便好多了。

就這樣一連過了兩天，他才張口說話。我一直擔心，他遭受如此磨難，恐怕早已喪失理解能力。在他的身體又有了些起色後，我便將他搬進我自己的艙室，只要不影響工作，我都盡量照料他。我從未見過有誰比他更有趣了。他的雙眸常顯出一種痴迷甚至狂亂的神色；但有的時候，如果誰幫了他點忙，或者為他做了件最微不足道的小事，他便會滿臉放光，那慈眉善目、親切可人的神色，我還真從未見過呢。然而，他也時常流露出悲傷絕望的神情，有時還咬牙切齒，似乎對壓在自己心頭的憂愁痛苦忍無可忍了。

待我的客人身體有所好轉後，船員們便都想過來問這問那，向他提出一大堆問題，我好不容易才將這些人擋回去，因為他目前的身體狀況顯然需要完全靜養才能恢復，我自然不會允許船員們以無意義的好奇心去折磨他。然而有一次，我的副手向他提出了一個問題：為什麼他要乘坐這樣一輛怪異的雪橇，大老遠跑到這兒來呢？

他的臉上頓時顯露出一副極為憂鬱的神色。他回答說：「我要追蹤一個從我身邊逃跑的人。」

「你追的那個人也駕這種雪橇？」

「是的。」

「如果是這樣的話，我想我們見過那個人。在救你上船的前一天，我們曾看到幾條狗拉了輛雪橇從冰上經過，上面還坐了一個男人。」

這番話引起了這位陌生人的注意，他對那個魔鬼——他是這麼稱呼的——所行駛的路線提了一連串的問題。過了一會兒，當只剩下他和我兩人時，他說道：「我一定讓你和那些好心的船員們感到好奇吧，不過你還是非常體諒我的，沒有對我問這問那。」

「當然啦，如果我去煩你，打破砂鍋問到底，那我就太無禮、太殘忍了。」

「可是你把我從一個陌生而危險的環境中解救出來，你的仁慈善良救了我的性命。」

這話說完不久，他又問我是否認為冰層破裂時另外那架雪橇也隨之完蛋了。我回答道，此事我無法肯定，因為冰層破裂時已近半夜，而那個冰上過客大概能在此之前趕到某個安全地帶；不過這一點我也無法肯定。

從這時起，陌生人衰弱的體內滋生出一股新的生命活力。他心急如焚，恨不得立即登上甲板，守候那架曾經出現過的雪橇。不過我還是說服他留在了船艙裡，因為他畢竟太虛弱，根本抵禦不了外面惡劣的氣候。我同時向他保證，我會派人替他守候，一旦發現新的目標，便立即通知他。

以上就是迄今為止有關這樁怪事的記錄。那位陌生人逐漸恢復了健康，但他總是寡言少語，除了我以外，其他任何人走進他的艙室，他都會顯得緊張不安。然而，他待人謙恭隨和，舉止溫文爾雅。水手們雖然很少與他交談，但都很關心他。而我自己呢，也開始像兄弟般疼愛他。他終日陷入深深的悲哀之中，我的心裡充滿了對他的同情和憐憫。我想，在平靜如意的生活中，他一定是個品行高尚的人，即便如今落到這般淒慘的境地，他仍然那樣富有魅力，和藹可親。

親愛的瑪格麗特，我在以前給你的一封信中曾經說過，我根本不可能在這汪洋大海中找到一個知己；然而，我還是遇到了這樣一位，只要他挺得住，不在痛苦中消沈下去，我當然應該為自己覓得這樣一位兄弟般的知心朋友而高興。

有關這個陌生人的情況，如果以後還有什麼新鮮事的話，我將繼續寫在我的航海日誌中。

一七某某年八月五日

相關書摘 ►《科學怪人》導讀：略論《科學怪人》的反叛主題

書籍介紹

本文摘錄自《科學怪人：200週年紀念版》，啟明出版

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作者：瑪麗・雪萊（Mary Shelley）

譯者：劉新民

每個能夠思考的靈魂

都渴望獲得幸福

人類有了創造的力量

又必須擔負多少責任？

故事傳頌200年，啟發無數心靈，魅力跨越世代——

作家詹宏志、創作歌手安溥特別推薦

天資聰穎的科學博士弗蘭肯斯坦自小著迷於非正統的科學理論，渴望參透生命的秘密，甚至令死者復甦。他關在實驗室裡，拼拼湊湊從墳場搜集而來的屍體軀塊，經過數年的努力，居然真的成功造出一個人——或說，一個醜陋、可怕的怪物。博士看著他親手造出的怪物睜開眼睛，感到震驚與噁心，便拋下了他，落荒而逃。怪物茫然地遊蕩於世間，四處受人欺壓、令人畏懼，「生命」這份他從未要求的禮物使他困惑不已，而困惑隨著時間漸漸轉為憤怒。這一切，他只能向他的造物主尋求解答，或者，讓他付出代價⋯⋯

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距今兩百年以前，一位十九歲的天才少女瑪麗．雪萊，寫出了一本石破天驚的作品，這本書被認為是史上第一部科幻小說，引發後世無窮盡的延伸創作，也造就了今天仍然生命力旺盛的文學類型；但更重要的是，這是一本充滿「靈視」的書，深層意義隨著時間不斷湧出，作者顯然是看（預）見許多她同代人所未見的事。雖然這本書兩百年來從未斷版，粉絲生生不息，但我有理由相信，今天的讀者比起十九世紀的讀者更有能力看出《科學怪人》這本書的驚人之處。——詹宏志

這是一個世界知名的老故事。

我們都要讀過一次，

如同一生要看過一次的，

皇后的說著冰冷實話的魔法鏡子。

——安溥

Photo Credit: 啟明出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九