《醫道同源》：連孔子都想拜師，我們為什麼要跟王駘學「用心」？

文：蔡璧名

這一講既然談「無用之用」，最後一定要回到「用」。前陣子我在台大有一場演講，現場問了台下聽眾一個問題：「你的人生目標，從十年前到現在一直都一樣的請舉手？」有個男生舉手了，我清楚記得他舉手的姿勢，頭垂得低低的，駝著脖子、駝著背，可能他已經習慣於縮在電腦前看螢幕，而不習慣把頸、背打直了。我繼續問他：「你這個從來沒有改變的目標是什麼？」他說：「賺錢。」講這句話的時候，他的眼睛忽然亮了，原本下垂的頭稍微抬高了一點。「那你想要賺多少錢？」「越多越好。」他的眼睛又亮了一下。我繼續問：「那你可以告訴我，多少錢你會覺得夠？」這位同學說：「大概……年薪四百萬吧！」講完他的頭又垂下去了。我感覺他賺到的可能都是銅板，一大堆銅板，山一樣的銅板，太沉重了，把他的脖子壓得抬不起來。

常常會聽到這樣的老生常談，說「金錢萬能」，或者「金錢未必萬能，但沒錢萬萬不能」。可是，當我們在電視新聞中看到億萬富豪的親兄弟因為罹癌就要告別世界，而富豪不計花費，尋求一切醫療方法，仍然束手無策、難以起死回生的時候，你會忽然間領悟：金錢並非萬能。或是我們活在這個新聞綜藝化的時代，總會聽到很多小道八卦、花邊緋聞，在那種兩男互爭一女的故事裏，你會發現，最後抱得美人歸的未必是比較有錢的那位。如果你曾經聽過、遇過這類的事情，你真的會覺得：金錢不是萬能的。各位也可以問問自己，倘若有天有一個人想追求你，但你對這個人實在不感興趣，即使對方捧出千萬現金、名車豪宅、甚至更多錢財來到你面前，你真會因此而願意接受他，陪他一段，或者就此共度一生嗎？

所以我們說，可能有比金錢更萬能、更有用的東西，而這一講要談的就是這樣的東西！我們前面講過，在道家思想裏提到的「道」，是天地間最重要的知識。而這個最重要的知識要教我們什麼？答案揭曉，令人有點驚訝，它居然教我們要愛養自己的心。如果愛養自己的心是這麼重要的一件事，我們就要進一步追問：心該如何使用呢？要怎樣使用我們的心呢？

一個人每天的生活日用都需要借助很多工具、設備，所以我們會去學習如何操作，比如學開車、學電腦。或是你會看到許多父母親花費許多心思在孩子的學習上，最常見的就是在孩子上小學之前，家長已經安排他們開始學ABC了，希望將來能更有競爭力。但我想請問各位，從小到大，你學習過怎樣使用你的心靈嗎？接下來，透過《莊子．德充符》裏的一個故事，來看看我們要怎麼使用自己的心靈呢？

魯有兀者王駘，從之遊者與仲尼相若。常季問於仲尼曰：「王駘，兀者也，從之遊者與夫子中分魯。立不教，坐不議，虛而往，實而歸。固有不言之教，無形而心成者邪？是何人也？」仲尼曰：「夫子，聖人也。丘也直後而未往耳。丘將以為師，而況不若丘者乎？奚假魯國！丘將引天下而與從之。」常季曰：「彼兀者也，而王先生，其與庸亦遠矣。若然者，其用心也獨若之何？」仲尼曰：「死生亦大矣，而不得與之變，雖天地覆墜，亦將不與之遺。審乎無假，而不與物遷，命物之化，而守其宗也。」（《莊子．德充符》）

這一段最重要的是講王駘的「用心」，可是我們為什麼要跟王駘學用心？他是一個什麼樣的人？〈德充符〉這篇的主旨是「德充於內，符應於外」，描寫的都是《莊》學裏的理想人格類型與典範，但這些「有德者」們，竟然都只有一隻腳，未免也太過巧合了吧？所以我認為這很有可能是莊子刻意形塑的角色。首先我們來看其中一位「有德者」王駘，「魯有兀者王駘」，魯國有一個獨腳的人叫王駘，「從之遊者與仲尼相若」，跟隨他學習、悠遊於他門下的人，竟與追隨孔子的人數不相上下。我們知道孔門弟子三千，可見有好多人向王駘學習。「常季」是當時魯國的賢人，不懂為什麼那麼多人追隨王駘，就問了莊子筆下的孔子：「王駘，兀者也，從之遊者與夫子中分魯。」「王駘不就是個只剩一條腿的人嘛，跟隨他學習的弟子人數，居然跟孔子您平分了魯國！」只有一條腿在儒家之徒的眼中是什麼？所謂「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也」（《孝經．開宗明義章》），王駘卻毀傷他的腳，不孝啊。但在莊子筆下，王駘卻是個典範人物，這麼多人追隨他、信服他，這到底是什麼樣的人呢？他是怎麼教學生的呢？

「立不教」，王駘站在學生面前，也不去施教，好像沒有教什麼。「坐不議」，坐下來，也不議論、批判些什麼。如果你理解儒家思想，儒家告訴我們天地間有好多的「正」，正的顏色、正的對話、正路、正命、或者正樂——好的音樂，連座位也一定要擺正，「席不正，不坐」，切肉，也一定得切割得正，「肉不正，不食」，這麼多正與不正的標準一旦被樹立了，一切規矩都非常明白，也因此有了看似明白的是非、對錯。或者各位讀過《春秋》，司馬遷說孔子作《春秋》「筆則筆，削則削，子夏之徒不能贊一辭。」（《史記．孔子世家》）孟子說墨子、楊朱「無父無君，是禽獸也」（《孟子．滕文公下》），儒家對「不正」的行為和思想的批判是很多的。但是莊子怎麼形容王駘呢？「坐不議」，坐下來不議論是非，顯然他沒有太多的規矩、不會去定義什麼是好的、非如此不可的「正」。有是就有非，不符合「對」的標準就是「錯」的，有是非對錯的判準也就有了議論、會招致批判，可是王駘並不在這樣的價值體系裏。

奇特的是，進入王駘門下的人，「虛而往，實而歸。」懷著空虛迷惘的心或覺得生命不踏實的人一旦前去向他學習，都能夠覺得充實、滿載而歸。這裏的空虛顯然不是道家境界意義下那個具有工夫義涵的「虛」、「空」，這裏的空虛就是我們一般講「我的生活好空虛、好沒有意義！」的那個空虛。而從「實而歸」這句話，我們也可以強烈感受到《老》、《莊》道家之徒，絕對不像一般所誤會的，彷彿無所事事、很閒散、什麼都不想努力，不然王駘的學生們就不會有「實而歸」的充實了。至於這樣的充實是什麼？我們留待後言。

在這裏，我們認識到王駘對學生的影響力是一種「不言之教」，有一種教育好像不用透過口說、無須藉助言語就可以傳授。「無形而心成」，不必依傍著像儒家六藝「禮、樂、射、御、書、數」那樣有形的演練，或孔門四教「德行、言語、政事、文學」的內容，就可以由內而外徹底地教化人心、改變一個人！王駘的學問真的好特別喔！他到底是怎樣的一位老師啊？常季好奇地問：「是何人也？」莊子筆下的孔子這麼回答：「夫子，聖人也。」王駘老師是聖人啊！我們讀到這兒覺得，原來王駘跟孔子一樣是聖人。不，不只是這樣，孔子繼續說：「丘也直後而未往耳。」孔丘我只是動作太慢、落在後頭，所以還沒有去拜王駘為師。莊子寫到這裏，已經把王駘推舉得比孔子還高了，高到什麼地步呢？世人都稱孔子為至聖先師，朱熹還說：「天不生仲尼，萬古如長夜。」（《朱子語類．卷九十三》）。這麼崇高的孔子竟然說要拜王駘為師。而且孔子不只自己要拜王駘為師，「丘將以為師，而況不若丘者乎？奚假魯國！丘將引天下而與從之。」孔子還想帶著全魯國、甚至全天下人去追隨王駘。莊子這麼一寫，就把你對王駘的興趣與好奇提升到了最高點，可是你也更困惑了：一個四體不全的人到底為何能這麼迷人呢？——莊子一再地以四體不全來凸顯「自事其『心』」、養護心靈的無比重要！

常季就問老師孔子說：「彼兀者也。」這個人只有一條腿，「而王先生。」（這個「王」讀作日字旁的「旺」，是勝過的意思。）王駘是只有一條腿的人，聲望竟然能勝過老師您，「其與庸亦遠矣」，那他與普通平凡人的差距想必就更遠了吧？「若然者」，像這樣境界的人，「其用心也獨若之何？」他是怎麼用心的呢？在閱讀道家經典的時候，我們常常會發現先秦道家許多用語，在現代我們並不總是按照它們原來的涵義使用。像「用心」，我們現在會說：「他好用心喔！」可是莊子所謂的「用心」是什麼意思呢？「用心」應該是「怎麼使用你的心」，這個問題就像問「你怎麼開車的？」一樣，應該要說出你如何使用、你使用的狀況。

可仔細想想，我們好像真的沒學過「用心」這門學問，至少大部分的人沒學過。除非你是那種天生心靈特別容易受傷，傷重到不求救不行的人，那你可能曾經讀過一些心理學的書或是曾尋求信仰的幫助。可是事實上，「心」這個東西，對所有人來說清醒時刻是隨時都要使用的，所以如何「用心」便是每個人都很需要學習的課題。

我們在生活中都會遇到一些情緒失控的場面，這種外顯的情緒失控多半源自於內在的心靈失控。我有個好朋友，他是一名舞者，是雲門舞集林懷民老師最鍾愛的弟子之一、《薪傳》第一代男主角，年紀跟我差不多。他告訴我，他曾經遇過一個朋友非常嚴重的情緒失控。那是他以前在舞蹈系公演排舞的時候，通常每一個重要角色都會有兩個人輪流跳，不然巡迴表演同一個人連跳四五天會累死。那個朋友就是跟他跳同一個角色的人，沒想到就在公演前一天，那個人忽然因為有什麼不滿，發洩非常強烈的情緒之後，把東西一丟就走了，不跳了！後來我這朋友連跳了四五天，差點把腿跳傷，而那個罷演同學也因此被記過處分，因為那是舞蹈系的畢業公演，無故罷演是非常嚴重的事情。我就問他：「後來呢？還有這個不時發洩非常強烈情緒的朋友的消息嗎？」我的朋友說：「那個人現在基本上已經瘋了！他的家人把他帶到東台灣去安置、調養。」舉這個故事是要告訴各位，我們要學會妥善使用自己的心靈，如果不善於使用、不好好愛護，心，真的有可能壞掉。後面還會舉很多例子，來說明如果心壞掉了，會對身體造成什麼樣影響的例子。

在出《莊子》相關的書之後，常有學生或讀者跟我分享他們自身的經驗，有一位在我出書前就已是重度憂鬱症患者。當時她來聽我的課，並沒有讓我知道這是她在台大聽的唯一一門課。她的醫生叮囑她，以她當時的病情就只能聽一門課，而她選了我的課。後來我知道了就問她為什麼沒辦法聽課？她說只要台上老師講課的內容樹立了一個正面的標竿，就會讓她感覺被逼著往前走，讓她感受到非常巨大的壓力，巨大到無法承受，甚至必須要立刻逃離現場；而只要老師講的話有一點點批判的意味，她就覺得她被點名批判了，因此非常痛苦，痛苦得必須馬上逃離。於是我就在想：為什麼《莊子》可以吸引這學生聽下去？《莊子》其實蠻明白地告訴我們要怎麼樣、不要怎麼樣，像是要愛護自己的心靈、不要心情不好。可這學生說：「我聽莊子講話，就像空氣、像風、像陽光，很自然，所以我可以靜靜地聽。他沒要我怎麼樣，只是靜靜地陪著我。」

透過這些親眼所見、親耳所聞的例子，我要說的是：學習「用心」真的有其必要。接著就讓我們看王駘到底是如何用心的呢？莊子筆下的孔子就說了：「死生亦大矣」，死亡跟活著，算是我們生命中最重大的事了，「而不得與之變」，可是王駘的心靈卻不會受其影響而隨之起舞變化、受到創傷。這是何等困難的事啊！王駘的用心，並不像一般所講：他是一個冷血無情的人，所以面對親愛之人的死亡毫不在意；也不像太過深情的人，面對最愛之人的死去覺得是生命中無法承受之重，難過到自己也想要一起走，再也沒辦法好好生活下去。王駘的用心，是能夠在深愛一個人的同時，在面臨所愛的生死之際，能夠釋懷，接受這是生命的自然，不會讓心情受到重創。「雖天地覆墜，亦將不與之遺」，就算天崩地裂，也不會跟著痛苦。為什麼？因為他知道，再大的變化，也都是自然，所以能夠把一切變化都視作正常、當成自然。因為王駘有他最重視的核心價值，「審乎無假」，他明白有那麼一個不必假藉任何東西就能存在的存在。當然我想此處講的就是宗教家或是中國哲學最重視的心靈跟魂魄，簡單講就是mind and soul，心神與靈魂。一朝生死，死的是這個身體；天崩地裂，死的也是這個身體而已。如果心神是永恆的，你又何必讓你珍貴的、最重要的心神受到外在世界變化的攪擾、影響？王駘因為明白這個道理，所以「不與物遷」，內在心靈能不隨著外在事物的變遷起落而搖擺動盪。

「用心」這個課題很值得探索，可是很少人在生命中真正努力去實踐。當我們還在乎外表的一天，就會因為自己的腰瘦了一圈而高興，會因為肌肉線條明顯一點而開心，當然也會覺得，唉唷怎麼胖成這樣，夏天就要來了。可是在道家之徒的心目中，你本來會生氣的變成不會生氣，你本來容易不開心的變成能夠釋懷，你時刻珍惜心神讓它不要受傷——不要心傷、不要神傷，那是更重要的一件事，「而不與物遷」，不會因為外在變化就讓心情也跟著變化。你如果把它當成一個挑戰——這是一個很有趣的挑戰——你永遠都會遇到你覺得「這是我目前遇到最難的一關，最難過的一檻」，而當你真的過了之後，也還會有更高的檻出現。不過你不會覺得世界很可怕，反而覺得生命就是因為這樣才有趣，充滿了挑戰性。也許你本來是敏感、纖細的，可是慢慢地，你學習讓自己不那麼容易難過。這是一個你可以不斷進步的課程，如果你真的去實踐，這輩子一定能過得愈來愈逍遙、愈來愈開心。所以我們看「命物之化，而守其宗也」，「命」就是順，你能順應一切人事物、天地世界的變化，「守其宗」，「宗」是最根本、最重要的，你永遠都守護、長養著生命最根本重要的心靈。我們都承認生命是最珍貴的，不管你有多在乎房子、車子、手機，如果我說：「你賣我一根小指頭，我給你一棟房子。」我想，會同意這樁交易的人很少，因為心身、生命是最珍貴的。可是我們卻常常為了追求外在的事物，而讓心身很珍貴的能量慢慢流失、原本很美好的情況漸漸崩陷，而不自覺。其實，只要我們懂得守護心身，面對外在世界的得失成敗，我們盡力就好，盡力之後，一切順其自然。生命可以就這麼簡單。

說到這兒，各位大概可以知道什麼是莊子筆下最理想的「用心」了。我以前在台大開《莊子》課，有一個單元專門在講感情，內容比我們現在談的再學術一些。我曾經問班上的學生，上完感情的章節後，你跟「他」的感情有變得更好嗎？這個「他」可以是任何人，情人、親人，父母、最好的朋友或者曖昧對象。我很訝異的是，連續兩三屆調查的結果都是百分之百的肯定答案。大家都覺得跟對方的感情更好了。所以當外在環境變化的時候讓心盡量不要隨之變化，要把學習這樣的用心當成非常重要的一件事。要安養、使用自己的心，就是要不斷往這個方向努力。人生路上我們會遇到很多得失成敗，當然不是叫你不要去處理這些事情，相反的，我們更要努力地處理、更積極地面對，因為如果這些事會讓我們傷心，那我們就不要讓它一再發生。可是外在世界往往是比較難以操控的，所以你能努力的、能掌握好的，只有自己的心。

書籍介紹

本文摘錄自《醫道同源：當老莊遇見黃帝內經》，皇冠出版

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作者：蔡璧名

心靜了，氣就順！

氣順了，病不來！

《正是時候讀莊子》、《穴道導引》蔡璧名老師首度為您揭開醫道經典《黃帝內經》的奧秘，教您運用道家與醫家的智慧，尋找人生追求與心神體況的解答！

人的一生，有太多追求。

感情路上——

想成為理想的情人、朋友、兒女、父母。

求學路上——

希望步調從容，不受干擾，回首來時，已攀上群峰之巔。

職場路上——

期待覓得一份好工作，讓自己與家人的生活更加舒適。

可是在追求的路途上，我們是否能感受到生命的意義？在日復一日的生活中，攬鏡自照，能否看到自己不斷精進的能力、越來越好的心情、容光煥發的氣色與身體？

我們都想擁有一顆不知何謂煩惱的心，而這明明就是多數人剛來到這個世界最初的樣子。那麼，是否可以找到一套簡單的方法，讓我們把這樣的自己找回來？

《老子》說：可。

《黃帝內經》說：可以。

《莊子》說：真的可以！

透過道家《老子》、《莊子》與醫家《黃帝內經》三部經典的對話，本書系深入解析心神、身體互動關係，探討志向、情感、人際、用心、治身等生命中必須面對的課題，教你掌握道家「不動心、不亂心」的能力，以及醫家「治神養身」的原理。

讓經典帶我們找回生命中最迫切、最重要的核心。於是，不論在春風得意的順境或是在舉步維艱的逆境，你的心都能自由。隨著內心器量與心神靜定能力的提升，人際的溝通與和諧、職業的專精與升進、情愛的能量與格局、身體的療癒與強化，都將同步成就。

生活的背後是一種哲學，哲學的觀照是一種生活，只要修習這堂照顧生命的哲學課，就能在理解與實踐中，不斷地與更年少的自己相遇，活出經典中所樹立的那般更精采而無憾的人生。

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航