《科學通識20講》：利用人們對時事真相的渴望，實現理想的數學傳播

文：賴以威（台灣師範大學電機工程學系助理教授、數感實驗室創辦人）

新聞時事中的數學傳播

數據新聞可以說是這幾年最流行的新聞型態。傳統新聞仰賴記者的採訪功力。我們可以想像，一位資深記者拿著錄音筆（更早的時代還得練出一身速記能力），尋找事件的相關人士，在外頭跑了一整天搜集各方的談話與資料，到了深夜才會到編輯台，慢慢將整件事情消化，用專業流暢的文筆寫出一篇深度報導。

製作數據新聞完全是另一回事，說得極端一點，不需要訪問。一個人坐在電腦前登入資料庫，爬梳數據，就能從中分析出一篇宛如財務報表般，圖文表並列的新聞。

數據新聞提供了另一種觀看事件的視角，越來越多的數據新聞， 美國有Fivethirtyeight這類以數據新聞為主的專業媒體。仔細看媒體生態，就算不是數據新聞，傳統新聞中也出現越來越多的「數字」點綴。夾雜在文字中的數字具有非凡的效果，簡單幾個數字就能帶給一篇文章有著截然不同的閱讀體驗。我們用張愛玲《第一爐香》的描述做例子：

睨兒正在樓下的浴室裡洗東西，小手絹子貼滿了一牆，蘋果綠、琥珀色、烟藍、桃紅、竹青、一方塊一方塊的，有齊齊整整的，也有歪歪、斜斜的，倒很有點畫意。——張愛玲《第一爐香》

在張愛玲精準優美的用字下，彷彿可以看見一位ㄚ環在濕搭搭的浴室裡洗手絹。如果請幾個人畫出想像到的場景，相信會看見不太一樣的畫面。不提睨兒的體態樣貌，光是手絹子的顏色就不一樣，畢竟每個人對蘋果綠，琥珀色的理解都有些微的出入。這不是說張愛玲的描述不夠到位，我認為這恰恰是文字描述的最高境界：它讓你覺得夠清楚了，但事實上留有很大的想像空間，讓你能填入自己覺得最美， 最合理的資訊。常聽到作家說，當小說完成時，文字就有了生命，離開作者。我想是類似的意思。

如果加入了數字呢？張愛玲的這段文字，我們倘若改寫成：

睨兒正在樓下的浴室裡洗東西，小手絹子貼滿了一牆，蘋果綠（140,230,0）、 琥珀色 （255,191,0）、 烟藍 （87,127,153）、 桃紅 （255,102,204）、竹青 （120,146,98）、一方塊一方塊的，有齊齊整整的，也有歪歪、斜斜的，倒很有點畫意。

括號中的數字是RGB三色色碼。儘管版面變得有些雜亂，至少可以確定一件事，每個人的蘋果綠都是同一種綠，只要他的電腦沒壞掉。這就是數字的威力。數字能突破文字固有的模糊性，賦予事物精準具體的形象。它或許破壞了浪漫，因為它帶來了真實。

回到新聞，數字的意義不言而喻。我們可以用以下的譬喻，純文字的報導宛如一張素描，用各種手法逼近真實。添加數字的報導就像一張照片，直接提供真實的狀況。因此，現代新聞就算不轉型成數據新聞（因為數據新聞需要統計、資工、設計等專業技能，門檻較高）， 也都越來越講究在文章中加入數據與數字，提升專業性。

有數字的地方，就有數學。就數學傳播來說，揉合了數據的新聞，是一個絕佳的傳播素材。

一

我們來看一個例子，之前有一位便利商店員工連續大夜班八天的新聞：

7-11員工大夜班八天後落跑，連帶發現雖然法規上寫著「勞工每7天須休假1天」，但實際操作上卻可以有連上12天依然不違法的狀況……。

這則新聞當時引起大量討論，許多人爭論為什麼不違法，為什麼，該怎麼算「每7天」。事實上爭論的點正是在於勞資雙方對「每7天」定義不同。我們用以下圖表來解釋：

Photo Credit: 開學文化提供

對資方來說， 只要今天的前後6日內有一天是休假，今天就能被劃分在一個「有休假」的7天之內。但勞方的理解是，只要前後三天內沒有放假，就算是違規的連續7天上班。比起前者， 後者是更嚴格地，將「7天」這個格子每日移動，每次移動都要滿足包含到1天假日。如果不具備一定的數學與邏輯思維，只從「每7天須休假1天」的文字去解釋，則無法凝聚論述共識。從這個例子可以看見數字能體現事實，但需要釐清模糊的真相，還得仰賴數學的運算推論。

二

有些遺憾的是，目前的新聞媒體在這部分沒有掌握得非常好。我們再看一個例子，之前有一則新聞報導台北捷運即將取消八折優惠， 一位業務員在受訪時回答：

「取消優惠後，我一天的交通費用將增加200元。」

這是有問題的。台北捷運有所謂的一日票與72小時票，前者150元，後者平均每24小時127元。也就是說捷運局設定了一個「消費上限」，當乘客估算自己消費超過150元或127元時，就可以選擇吃到飽形式的票券。回來看受訪業務員，如果取消八折，減少了20%的優惠會對他造成200元的額外支出，他的每日捷運交通費用高達1000元。很顯然不合理。

觀看這個問題的背後，我想不僅僅是一般大眾批評的「記者不懂算數」，而是撰文者對數字的錯誤認知。修辭中有所謂的誇飾法，把事情用比較誇大的手法描述，這是可以被接受的，作者也可以預期讀者知道這是誇飾。我想，某些媒體從業人員認為數字與文字相同，都可以使用誇飾法，才會產生許多如「陸客減少，鳳梨酥一年產值掉50億，手搖飲料一年產值掉70億」這樣的報導。他們只是習慣性地用誇飾法強化新聞的重點。

偏偏像先前所提到的，數字與文字有著本質上的不同。文字是素描，數字是照片。當數字一出現時，因為它相當精確，我們會傾向去認定它就是事實，而不是經過誇飾放大後的結果。

這樣的新聞會混淆視聽，對社會來說是有些困擾，但對數學傳播則是絕佳的機會。因為我們只要查證資料，再用手邊的數據求出近似的數值，並且公布計算過程。當社會大眾對原本的數據有所懷疑時，他們會願意跟著我們的推導，檢驗我們的假設與運算，最後決定接受我們求出來的結果。而在這過程中，其實他們就是做了一道非常生活化的數學應用題。甚至在某些情況下還要跟著學一些數學知識。

好奇心是學習的起點，利用人們對社會時事真相的渴望，我們可以實現我們想做的數學傳播。

三

剛剛提到的是等發生有問題的新聞，藉著用數學分析釐清真相，來實現數學傳播。這樣的作法終究是比較被動，某種程度上就是守株待兔，等著看哪篇新聞出錯。更好的作法是主動用數學製作一則新聞，而這個製作過程，跟數學建模是非常相似的。

新聞情境→數學運算→詮釋新聞

上方是我與太太廖珮妤小姐創辦的粉絲頁「數感實驗室」在製作一則數學新聞時的標準流程。先找一個有興趣的時事情境，將它的資訊抽象化，全部轉換成數字之後，再進行數學運算，最後用計算所得到的數字，返回詮釋原本的時事。

我們再看一個例子，之前雄三飛彈誤射，當時網路上有許多陰謀論，認為飛彈軌跡直射海峽中線，目的是為了引起戰爭。這個情境有意思，我們沒有辦法去檢驗「陰謀」是否存在，但我們可以檢驗「飛彈是否直射海峽中線」。檢驗的方法就是一道幾何數學題目：點到直線的最短路徑是通過點，與直線垂直的線段。

在這道題目中，飛彈是我們的點，直線是海峽中線。因此只要計算飛彈軌跡是否與海峽中線垂直，就可以得知「飛彈是否直射海峽中線」。

當然，實際的抽象化過程相當複雜，必須找出各個位置的經緯度，再比對不同資料來源的照片，因為距離過遠，要考慮球面影響，也不能直接畫好線之後用量角器，得計算球面上兩條線的夾角。但同樣地，因為是社會大眾正在討論的議題，在發表之後引起許多讀者的迴響，甚至會有讀者補充我們模型簡化掉的因素，如風力等等。

Photo Credit: 開學文化提供

另一個數學建模的時事議題是，《紐約時報》曾在幾年前針對美國製作出一個互動式頁面，使用者輸入參數後，就可以評估自己在某個區域要租屋還是買屋，哪一種比較划算。我們研究這個互動式頁面， 推導出裡面的數學公式（因為牽扯到貸款，大多是等比級數），在與聯合新媒體部門合作，製作出台灣版的買屋、租屋比較 。

更之前的一個例子，我們利用了網路上流傳的「紅包表格」製作紅包公式」。紅包表格搜集了各縣市的紅包行情，業者根據經驗， 照台灣的5個地區、5種餐廳等級、3種參與人數（不出席、1人、2人）、4種交情關係，設計出來的表格共計有5×5×3×4=300個欄位。要是每次都得對照，省下來的紅包錢配眼鏡都不夠。反過來說，既然它是根據各種狀況所統計出來的數據，表示300種紅包金額並非各自獨立，而是彼此間有所關聯。比方說，交情越好就該包越多。這是常識，表格反映出來的價碼也是如此。

表格唯一的缺點是，太複雜了。

因此我們使用迴歸分析，找出不同因子對紅包的影響。以稍微的狀況來舉例：獨自參加台北的婚禮。固定「地區」跟「參與人數」後，要考慮的變數剩「交情」、「餐廳等級」，共有4×5=20種狀況。將交情由點頭之交到摯友用數字1‒4表示，餐廳等級從辦桌到五級飯店用數字1‒5表示，再把這20組兩個輸入、一個輸出的數據放去跑迴歸分析（嚴格來說應該稱之為多重迴歸分析），得到的迴歸方式為：

紅包金額 = 975×372×交情 +215×餐廳等級

四捨五入進位到百位，得到：

紅包金額 = 1000+400×交情 +200×餐廳等級

這道公式的結果還不錯，表格20個數據裡有一半完全吻合，剩餘半也只有200元的差距。我們在網路上公布了這道公式，引起大媒體轉載與報導。後來還流傳到大陸，對岸製作出了他們各線城市的紅包公式。

上面幾個數學建模的時事例子，我們學到最大的經驗是在「真實與清楚」之間的取捨。一個數學模型如果要更逼近事實，以租屋、買屋的例子來說，或許有上百個因素必須要考慮進去，如果每一個都列出來，讀者恐怕得先花上半小時才能理解這套模型，使用人數會大幅減少。因此我們只能保留最重要的幾個因素。但這時候會面臨到與真實之間有一段距離的問題，具有一定數學程度的讀者，有些在此時便會認為這樣的分析不夠嚴謹，過於簡化。該如何拿捏模型的複雜度， 往往是在整個製作過程中最花時間的。因為不單單是做好，還要去揣摩這篇文章的讀者族群樣貌，才能決定在數學的部分該深入到哪裡， 可否運用到更複雜的數學公式。

以上述的紅包公式來說，我們提供給一般媒體的僅僅是：

紅包金額 = 1000+400×交情 +200×餐廳等級

這個最簡單的「台北市一人出席」狀況。但在國內知名科普網站「泛科學」刊登專欄時，我們提供的是：

紅包等級 =[ （‒20+15×人數 +5 交情 +3×餐廳等級）／4 ]

其中 [ ] 代表四捨五入的高斯符號，搭配紅包等級的表格如下：

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 金額（千） 1.6 1.8 2.2 2.6 2.8 3.2 3.6 3.8 6.2 6.8 10

雖然沒有平行時空能驗證，但可以約略猜想得到，倘若一開始提一般大眾媒體的是這麼複雜的紅包公式，傳播的力道必然會相對弱很多。因為一般民眾無法立刻使用，直接感受到公式的正確性。但對於「泛科學」的讀者來說，大多數人都具備相當程度的數學知識， 過於簡單的狀況無法滿足他們，所以我們必須提供嚴謹的完整分析。

總結地說，在使用數學建模時事上，「受眾」是非常重要的因素，不能一昧地追求完整或是簡單清楚。必要時甚至要提供不同版分眾傳播，讓各個族群的讀者都能在自己的程度之下，體驗到數學的效用。

四

時事儘管不斷變化，也不一定是非常重要的事情，但它是多數人每天日常生活中重要的討論議題，也是新聞媒體傳播的主要內容。在講究數據的年代，當新聞媒體也逐漸需要使用數據時，專業的數據需要大量的數學與統計知識自不在話下。一般的新聞只要使用了數據，同樣也有數學發揮的空間。從好幾項國際調查都可以看見，台灣不僅是學生，成人對於數學與科學的實用性都不是很認同，認為數學只是抽象的運算，考試的工具。因此數學傳播有一定的必要性，要醒大眾對數學的知覺，意識到數學能應用於生活中。從這個角度來看，透過數學建模探討時事議題是一個相當適合的數學傳播管道，題材本身就是新聞媒體感興趣的，只要內容取材適宜，公平、公正地讓數學揭開真相，用數字說話，再注意到模型複雜度的取捨。傳播時自然會有很多媒體主動協助，加上社會大眾本身對此議題也會有興趣， 社群的擴散力也很好。

期許在將來能看到更多的時事議題，都能運用上數學分析。

書籍介紹

本文摘錄自《科學通識20講》，開學文化出版

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作者：通識在線雜誌社

科學是一門結合理論與實驗的知識，一般給人的印象是艱澀難懂，使得許多人對數理學習不感興趣。通識教育強調為非本科系學生而設計，科學類的課程內容比起專門科學較為淺顯，更容易親近。經營通識教育十多年的「通識在線雜誌社」，為此特別精選二十篇通識科學文章，邀請各領域專家用深入淺出的方式，將科學知識輕鬆融入生活。

本書從科學原理到跨學科的應用，分為「科學原本面面觀」、「探索生命的奧祕」、「生活中到處見科學」、「科學與藝文相交流」四大類，從中探討黑洞的產生、現代物理與哲學、細胞生長與凋亡、奈米粒子對環境的風險、漫畫微積分等議題，提供教師在科學通識教學時的教材選擇，讀者亦可一窺科學奧祕，作為科普入門的絕佳書籍。

Photo Credit: 開學文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航