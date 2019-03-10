2019普立茲克獎得主磯崎新：懷抱跨國界建築黑手黨理想的文化大使

文：五十嵐太郎

磯崎新是展開跨領域專案項目的世界級建築家，也是日本建築家中擁有與普立茲克獎最深刻因緣的人物，因為這個獎創設之初，曾連續邀請他七次擔任審查委員。令人吃驚的還在後頭。執行最初審查的一九七九年，他甚至在海外還沒有任何一棟實際落成的建築。而這只證實了磯崎在海外的建築界擁有一個極為特異的地位。

那麼，他究竟經由什麼樣的途徑而有了截至目前為止的這般成就，接下來又何去何從呢？為了得到這個答案，有必要將眼光放到除了建築以外他所經營的一切。

Photo Credit: The Pritzker Architecture Prize MoLA, rendering courtesy of Arata Isozaki and Associates

在媒體中活耀的磯崎

1931年出生，十四歲時迎來戰爭結束的磯崎，於東京大學求學時成為丹下研究室的一員，參與了《史高比耶都心再建計畫》（1966）、《大阪萬博祭典廣場》（1970），個人也開始在故鄉大分縣著手從事建築實作。在1963年第一次前往國外旅行之後，每年都來往於世界各地，1969年任職美國UCLA（加州大學洛杉磯分校）的客座教授。接著在七〇年代裡，他在論述與作品兩方面的成就與活躍被稱之為「磯崎新的大噴火」，並撰寫了一部整理歐美建築界新動向的著作《建築的解體》（1975），成為日本國內建築系學生們的聖經。

國外建築媒體也像是截取到在日本「大噴火」的樣貌，因而陸續刊登有關磯崎新的報導。雜誌封面是能夠非常敏銳反映出當時世界樣貌與流行的媒介，他個人的身影也都曾出現在其中。英國的建築雜誌《Architectural Design》（1977年一月號）封面出現了他側臉插畫，義大利的《Domus》（1980年五月號）則在封面上刊登了他臉部正面寫真。對於他的相貌，巴黎的《世界報》（Le Monde）（1978年十月十二日）形容他就如同是「從（喜多川）歌磨的版畫中切取出來般的」臉。和「日本的（事物）」連結在一起的還不只是他的臉而已。他設計的群馬縣立近代美術館（1974）與西日本綜合展示場（1977）登上國外雜誌封面時，特集的名稱都被冠名為「日本建築」。

磯崎從六〇年代開始已經有被國外媒體介紹的機會。學生時代熱愛閱讀義大利建築雜誌《Casabella》的他，身為丹下研究室一員所進行的《東京計畫1960》（1961年十二月號），以及以磯崎個人名義的作品《孵化過程》（1963年三月號）都曾刊登於《Casabella》。雖然這些都是未完成的構想，不過當時都是以「不久後將實現」為前提的計畫而登場。英國的雜誌則介紹了大分縣立大分圖書館的模型（《Architectural Design》1964年十二月號），法國媒體則一口氣刊登介紹三個他在日本設計完工的作品（《L'architecture d'aujourd'hui》1966年九月號）。之後，磯崎終於以個人之姿成為焦點而被編輯到雜誌內容裡（《Domus》1968年十二月）。從集體到個人，從構想到實作。這份注目於是塵埃落定，誕生出一位活躍於媒體的國際建築家。

像是在為這個誕生獻上祝福一般，國外的建築家與評論家開始為磯崎振筆疾書。以義大利建築雜誌《Lotus》（第六號，1969）刊登了由羅恩・赫隆（Ron Herron, Archi-gram成員）所寫的投稿為開端，《a+u》（1972年一月號）則刊登由彼得・庫克（Peter Cook）撰寫的一篇雙語註記的文章。誠如本文稍後也將提及的，他們任何一人都與磯崎之間有了非常親密的關係。在這當中，也有如新建築針對國外所發行的《JA》（1976年三月號）裡，查爾斯・詹克斯（Charles Jencks）所寫的文章那樣，很明顯地發表了帶有「批評／評論」的內容。

這些來自國外的參考與連結，陸續在國內媒體中「可視化」的事實也是不容忽視的。甚至連「來自英國的建築家詹姆斯・斯特林（James Stirling）的招待宴會都在磯崎的宅邸中舉辦」，如此私密而非公開的事件也曾在《新建築》的新聞欄位裡報導過（1971年八月號）。其他透過像是翻譯報導與對談企劃、以及磯崎個人所寫的文章，都讓「磯崎新＝國際人」的這個公開形象更為確實地底定下來。

日本建築家們的活躍，在海的彼岸究竟號召了多大的反響呢？這在當時的建築界，是非常受到關注的大事之一。而回應了這個欲望的，是從1975年到1984年為止，於《新建築》雜誌所企畫的「海外回聲（Echo）」專欄（後期改稱為「Barabiyon」），當中介紹在同一時期受到國外媒體刊登的日本建築家作品與活動，當中採用了圍繞著磯崎所作的報導內容最多，多達二十三篇。前面提及封面上出現了磯崎臉的這件事，也被做成完整的報導。這些無疑將讓讀者們更確信他在國外的超高人氣。

根據以上的回顧，可以瞭解到磯崎的名聲並不只單向地從國內傳播到國外。國內外的反響在各個雜誌之間的交互報導過程中，於各國同時間多發的滲透下，使得「媒體中的磯崎新」的形象被更進一步的加深。

深圳圖書館｜Photo Credit: 準建築人手札網站 CC BY 2.0

建築黑手黨

在自身訊息滲透到國內外的這個過程的水面下，磯崎亦持續著與國外當地建築家們的交流。日後當大家持續晉升、終於成為建築界執牛耳之大老的地位後，與磯崎新之間依然保持一份非正式的連結。磯崎將此稱為「建築黑手黨」。與二十世紀前半，柯比意設立的CIAM（國際現代建築學會）與其後輩們所組成的Team X不同，建築黑手黨的營運並非在確立的組織下運作。之所以稱為「黑手黨」是因為這當中有著實際數量不明的各種次要團體組織上的細膩差異。對於這樣的他們而言，絕佳的社交場所便是世界各地所舉辦的各種展覽會。

1968年的第十四屆米蘭三年展就是其中之一。是坂倉準三過去也參加過的國際美術展，對於磯崎而言則是首次進行海外製作、粉墨登場的舞台。展出作品《電氣的迷宮》（1968）將彎曲的十六片金屬板排列在會場，在表面以「再次成為廢墟的廣島」的蒙太奇、內側面則採用江戶時代的遺體與幽靈的圖像，這個裝置以自動回轉的方式讓兩面能夠切換呈現。不過因為巴黎五月革命的餘波蕩漾，使得磯崎的海外出道在未能順利達成下便告終。然而還是小有收穫。這個時候與其他國家的參展者彼得・庫克（Peter Cook）與漢斯・霍萊因（Hans Hollein）之間產生的交流，為磯崎新帶來了一腳踏進建築黑手黨這個世界的契機。

與教父的邂逅

磯崎的網絡也影響了美國。七〇年代後半，也與被稱之為「建築黑手黨的據點」的紐約IAUS（建築都市研究所）所長彼得・艾森曼（Peter Eisenman），就議題上進行意見交換。據說以身為理論派而知名的艾森曼，在認識磯崎本人以前就相當注目這位透過雜誌等媒體，於海的彼方無比活躍的同世代建築家。

在這個過程中，磯崎也構築了跨越世代的人脈關係。他在1975年與「建築黑手黨教父」菲利浦・強生（Philip Johnson）會面。他是「國際風格展」（International Style, 1932）與「解構主義建築展」（Deconstructivist Architecture, 1988），這兩檔決定二十世紀建築走向之建築展的總策展人。並且他也是第一屆普立茲克建築獎的得主。

如開頭所述，由於磯崎曾經擔任這份審查工作，因而可以推測這對他生涯而言會是最具決定性的一次邂逅。可以發現磯崎似乎也與菲利浦這個黑手黨大頭目／總元帥建立起磐石般的關係。例如，留下了在1996年祝賀菲利浦九十歲生日宴會上、一起拍團體照時，磯崎被菲利浦指定非得坐在自己身邊不可的這段插曲。這些在美國培育出來的人脈，不只成為磯崎在世界上活動的足跡之一，同時也會如本文稍後談到的，為後繼世代前進國際做出重要的鋪路與引導。

水戶藝術館（Art Tower Mito）｜Photo Credit: Yasuhiro Ishimoto / The Pritzker Architecture Prize

磯崎也在義大利則培養出超越建築領域的親密交往。前面提到的「Man・trans・Forms」展中，他與艾托烈・梭特瑟斯（Ettore Sottsass）有深刻的議論和對談，後來得以成為以艾托烈為中心所打造的第一屆「曼菲斯展」（Memphis, 1981）的成員夥伴。因與作曲家路易吉・諾諾（Luigi Nono）一起擔任「拉維列特公園」（1982）競圖評審委員而有了深入交流的契機。在他過世後還設計了位於聖米凱萊島（Isola di San Michele）的「路易吉・諾諾之墓」（1994）。也與諾諾製作的歌劇《Prometeo》之共同創作者——現代思想家馬西摩・卡切利（Massimo Cacciari）相當親近。曾經二度連任威尼斯市長的卡切利，在磯崎新曾因威尼斯的「烏非茲美術館新玄關」被捲進政治風暴時，站出來替他辯護。

以上的「交易」，或許僅僅只是建築黑手黨全貌的冰山一角，但是可以知道，實際上真的構築出各種多彩繽紛的聯繫。根據磯崎的說法，這些原該是由各國的日本大使館來主導的文化外交，當時的日本卻根本都未曾採取任何動作。只是他一人發揮了作為文化大使該有的功用而已。

磯崎陸續突破國境的界限與藩籬，並構築出嶄新的網絡。磯崎世界主義式（cosmopolitan）的能袖善舞，他以事先設定好的海外眼光，捕捉到相對於「日本」之特殊性姿勢與立場。像是成為國外文化人得以廣泛知道磯崎新存在的「間—日本的時空間展」（1978年，巴黎裝飾美術館）的展覽概念，便十足顯現了這個特性。

建築黑手黨的夢想

今天有許多日本建築家在世界上相當活躍。若說開拓出這條道路的是丹下健三，那麼打通多重通路、並拓展出多層網絡、召喚並提攜後進的便是磯崎新。對於做出如此重大貢獻的他，可以從他在以下某場國外演講中所節錄的片段敘述，窺伺其內心深處的想法。

在世界各地獲得實際工作機會的結果，讓我夢想著最終能夠達到某種狀態——那就是全世界的人們都能跨越國境進行發想，並且是在不帶有文化優劣偏見的狀況下，對等地來守護彼此的立場。

在全球國家主義逐漸抬頭的過程中，建築黑手黨的夢想依然是「Un-Built（未完成）」的狀態。

▶《席捲世界的日本建築家群像》：乘上1950年代全球化主義波瀾的明星建築師們

書籍介紹

本文摘錄自《席捲世界的日本建築家群像》，原點出版

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作者：五十嵐太郎

譯者：謝宗哲

建築學者五十嵐太郎俯瞰全局的大視野書寫：槙文彥、谷口吉生、黑川紀章、磯崎新、伊東豊雄、安藤忠雄、妹島和世、西澤立衛、藤本壯介、石上純也⋯⋯眾位活躍於1950-2000的建築師黃金世代！

持續榮獲普立茲克獎、勝出各大國際競圖，看他們如何各擅所長，登上世界舞台。日本近現代建築家系譜脈絡，一次讀懂；認識全球建築圈的術語、獎項及活動！

Photo Credit: 原點出版

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：潘柏翰