馬來西亞經濟疲軟，馬哈迪會重啟中資的「東海岸鐵路計畫」嗎？

文：楊喜慧（美國哥倫比亞大學訪問學人）

去（2018）年，高齡93歲的馬哈迪・穆罕默德（Mahathir Mohamed）重新回鍋再掌馬來西亞首相一職。這位新首相打擊前首相納吉（NajibRazak）的貪腐，還有納吉與中國政府大規模的舉債而得以上位。

自去年5月重新掌權以來，馬哈迪便以「無所畏懼」的勇敢挑戰中國的形象出現在媒體面前。而這份「無畏」來自於他曾發誓言，他不會尋求連任，他要用他的當選來為下任繼承者掃除「障礙」：中國及貪腐。他「凍結」了兩個大型中國借貸計畫，中國「一帶一路」下的東路鐵路計畫（East Coast Rail Link）與對中國的石油管道局天然氣管道合作計畫。

東海岸鐵路計畫（East Coast Rail Link，ECRL）是跨國連結鐵路網絡，連接泰國南部至吉隆坡的東海岸現鐵路線，總長688公里，預算200億美元，在前任首相納吉任內簽署，前首相的下台很大部分是因為與此案有關的貪腐。並搭配350公里從馬來西亞首都到新加坡的連接高鐵，估計成本在180億美元到270億美元上下。

當大家都以為馬哈迪「反中」堅定不移時，事隔不到一年，馬哈迪自今（2019）年開始展現出他對中國的「善意」姿態。他表示政府「僅是因為成本考量」而取消鐵路計畫，也就是說，可以和中國「重新談判」，殺個價，好說好說。這轉變與馬來西亞國家基金，一馬基金（1MDB）的案子有關。

一馬發展基金（1MDB），高盛幫助之下，三筆債券發行在2012年至2013年期間，共為1MDB籌集了65億美元，但美國司法部介入調查，發現有從該基金竊取數十億美元，並用其中數億美元賄賂外國官員，以及收取回扣等違法情事，目前三人涉案，包括馬來西亞商人劉特佐（Jho Low）。前首相納吉本人也因1MDB案被起訴42項罪名，其中包括洗錢，並從他的私人銀行賬戶中查獲高達6.81億美元的非法所得。

最近，《華爾街日報》報導，他們取得文件與會議記錄顯示，中國官員在接待訪華大馬官員時主動提出，北京願意「幫助」1MDB，並運用其影響力，迫使美國等西方國家終止調查納吉及其盟友。並提議替馬方竊聽參與一馬案的《華爾街日報》駐港記者及辦事處，找出洩密「叛徒」。這些中國「善意」來交換東鐵與天然氣運輸管道。

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然而，新首相馬哈迪喊出回收45億美元贓款為目標。據稱，中國也自願「協助」來換取重啟東鐵案。目前，談判「已在最後階段」，中國願意降價來促成東鐵完工。

不過，對於東鐵案執政團隊的態度並不一致。原本，1月份經濟部長阿茲明阿里（Azmin Ali）告訴記者，由於承包商中交集團（CCCC）要求支付高額年利息，內閣決定要永久終止此案。但幾小時後，財政部長林冠英又出面否認這說法。所以會不會東鐵又在最後一刻翻盤有待觀察，但可以確認的是，中國「非常希望」可以「成交」此案。

而馬來西亞態度呢？大家都以為，馬哈迪爾當選後，向惡霸中國說不，向貪腐政客打貪後，可以迎來永遠幸福快樂的結局。但是，現實總是殘酷的，目前經濟不如預期，呈現疲軟態勢，再加上棕櫚油和液化天然氣等主要出口產品價格下跌，景氣低迷。

「期望越高，失望也就越高」經濟成長放緩，加上馬哈迪當選以來，馬來西亞與北京之間的關係緊張。使不論是執政陣營支持者或是反對陣營支持者都呈現「普遍失望」，悲觀氣氛濃厚，使馬哈迪所領導的聯合政府不得不對東鐵案慎重，以致出現上段所說的政策搖擺。

看來，要穩住政權，並非只有大快人心「除弊」這麼簡單而已，也是要顧及「水清則無魚」。如何在「打擊貪腐」之餘，又要拉攏國際投資人對於該地的信心。既不能對大客戶太過強硬，很多時候又要仰仗對方的幫忙；但也不能太過軟弱，回過頭無法向國內交代，這真是考驗馬來西亞領導人的難題。

責任編輯：羅元祺

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