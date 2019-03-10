《大學與大師》：張煜全「垂床聽政」卻黯然下台，清華校長權威蕩然無存

文：岳南

來是空言去絕蹤

流水的校長

當年聘請梅貽琦來清華任教的周詒春黯然離校，趙國材代理校長。趙氏係聖約翰出身，師從顏惠慶且與周詒春屬同期歸國留學生，因而被外交部親日派視為顏、周的朋黨。臥塌之側，豈容他人鼾睡，剷除顏、周羽翼，讓趙國材離開清華，只是時間問題。

一九一八年四月十五日，北洋政府外交部任命張煜全為清華學校校長，未到差之前，仍由趙國材暫行代理。同年七月一日，張氏到校就職視事，趙國材的副校長一職被免除並調離清華另行安置。藉此機會，外交部把清華副校長的職位一併革除，不僅斷了趙國材的退路，也堵住了聖約翰派與社會輿論的口實。後來，清華除王文顯短暫由代理校長轉為副校長，復被取消外，清華正式確定為——校長與教務長、祕書長、總務長、訓導長等層級管理機制，直到中共建政並接管清華幾年後的二十世紀五○年代初，副校長的層管機制才再度在清華園復活。

張煜全，乃廣東南海人，一八七九年生，比顏惠慶小兩歲，比周詒春大四歲，與趙國材同齡。從張氏的學歷與經歷看，亦非等閒之輩。早年畢業於福州英華書院，香港皇后書院（Queen's College）、天津北洋大學堂。一八九八至一八九九年於東京帝國大學肄業。一九○三至一九○四年就讀美國加州大學與耶魯大學，獲法學碩士學位。歸國後，一度隨清廷「五大臣」載澤等人出洋考察憲政。光緒三十二年九月（一九○六年十月），赴北京參加學部第二屆歸國遊學畢業生考試，與同時參考的顏惠慶兄弟等九人被賜進士出身，只是顏惠慶名列第二，張煜全名列倒數第二。其後，張氏挾東西洋「海歸」兼清廷皇帝親賜「進士出身」之聲望，做過上海、河北、山東、河南等四省教育督察。一九○八年改任駐日使館二等祕書，一九一○年（宣統二年）轉任北京鐵路管理傳習所（北京交大前身）所長。辛亥革命後的一九一二年（民國元年），出任北洋政府總統府祕書、外交部參事，繼之任江蘇、安徽二省交涉使與蕪湖海關監督。一九一六年，張氏轉為外交部祕書，直至成為清華學校校長，時年四十歲。

Photo Credit: 時報文化 張煜全

按常規，剛滿四十歲的張煜全正是年富力強的時候，是一位中西兼通、對世界大局有所認識和把握的優秀人才。但此公恰恰相反，其身體孱弱不堪，常年多病，「到校後，始終過藥瓶生涯」，致使學生認為他只是來學校治病護理、修身養性，根本就「不願當校長」。事實上，張氏因身體三天兩頭鬧不愉快的關係，對校務難以顧及，很少與教員、學生見面，師生多只聞其人，不見其形，並對此「深懷不滿」。當時在校的一九二一級學生聞一多曾畫了一幅漫畫，諷刺這位多病而不理校務的校長是「垂床聽政」。

所謂「垂床聽政」諷刺畫，只是學生不滿的一個表面，更重要的是，張氏出任清華校長的時機與他的思想、作派發生了衝突，或者說他對新的歷史轉機，與新的時代變化沒有作好充分準備。這個歷史轉機就是一九一九年爆發、著名的「五四」運動。運動的發源地雖是北京大學，卻引領了全國教育界乃至整個社會新風潮、新思想，以及新文化的萌發和興起，被稱為「二十世紀黑暗中國的第一聲驚雷」（謝冕語）。

按照《清華大學校史稿》的說法：「五四」運動之後，在「民主與科學」新思潮影響下，清華學生對校方那一套嚴格的管束日益不滿，要求實行校內民主與自治。一九一九年十月，清華學生首次起來反對齋務長無故開除學生。十二月，在「五四」運動中產生的「清華學生代表團」正式改組為清華學生會。過去，校方只允許級會（由校中同級學生所組織，議決班級共同事務的集會）一類的組織，而不允許有全校性的學生會，此一舉動自是令張校長大為不滿兼不快。十二月二十三日，學生會成立大會在清華召開，校長張煜全不顧身體一搖四晃，毅然抱病上場，並暗中派出巡警加以干涉。此事引起學生公憤，立即宣布罷課抗議，最後終於迫使張煜全辭職。

《清華大學校史稿》所說「反對齋務長無故開除學生」之齋務長，姓甚名誰語焉不詳，傳世文獻與校友回憶亦無詳細說明。「無故」而被「開除」，倒也透出蹊蹺，或是雙方誤會，導致悲劇發生亦未可知，唯梁實秋在回憶中記載了這樣一件事：「有一位同學把另一位同學打傷，揪下了一大撮頭髮，當然是開除處分，這位被開除的同學不服氣，跑到海甸喝了一瓶蓮花白，回來闖進大家正在午膳的飯廳，把齋務主任（外號X鬍子）一拳打在地下，結果是由校警把他抓住送出校去。」對這一事件，梁實秋認為是「絕無僅有的一次犯上作亂的精采表演。」梁氏記載與《校史稿》所述人物似不吻合，但此事確是發生在「五四」運動之後。無論如何，這個學生也是醉了，一拳打過去，倒下的不只是威風八面的齋務長X鬍子（李姓），而校方歷年所建立之權威也隨之喪失。兩個月後，張煜全校長為干涉學生開會，遭到學生強烈抵制並被全體學生宣言否認，從而激起更大的風潮似已註定。

關於「開會風潮」，清華老學生回憶中多有記述，但從梁實秋的回憶看，在細節上與《清華大學校史稿》記述有些不同。梁說：「五四的學生運動，清華轟轟烈烈的參加了。記得我們的學生領袖是陳長桐，他是天生的領導人才，有令人傾服的氣質，我非常敬仰他。……學生會的活動引發好幾次風潮，不一定是學生好亂成性，學校方面處理的方法也欠技巧。有一晚全體學生在高等科食堂討論罷課問題，突然電燈被熄滅了，這不能阻止學生繼續開會，學生點起了無數支蠟燭，正群情激憤中，突然間有小鑼會（海甸民間自衛組織）數人打著燈籠前來鎮壓，據說是校方報案邀請而來，於是群情大譁，罷課、遊行、驅逐校長，遂一發而不可收拾。」無論是校方調動「巡警」，還是梁氏所言的「小鑼會」，這一鎮壓的後果是引爆了更大規模的反抗怒潮，不斷的遊行、罷課，弄得校政與課業幾乎無法進行。

張煜全強撐病體「垂床聽政」，一面抵抗來自學生的壓力，一面抓緊欲把周詒春遺留的發展計畫——清華學校改辦「大學」落到實處。一九二○年一月十五日，張煜全以校長名義正式呈文外交部「陳報籌設大學」事，謂：本案所擬「減收中等學生，多收高等學生也。查現在中等科四年級之學生，可認為新制大學高等科一年級。高等科四年級學生，可認為新制大學大學科一年級。則本屆及下屆招考中等科之學生，不招一年級，而招二、三年級，額數最多不過四十名。如此則第三年以後，即可無須招考中等科學生。而現在及將來之中等科學生，即可按序升入高等科，則舊有及新招之高等學生，即可按序升入大學。似此則成功速而收效易……。」

Photo Credit: 時報文化 清華讀書時代的梁實秋

想不到呈文內容傳出，引起校園騷動和學生更為激烈的反彈。因在計畫中並未說明改變大學具體辦法，卻清楚地宣示要停招中等科，專辦高等科，部分學生怕殃及自己的利益，遂嘯聚起而反對。又因部分學生對校長「心懷不滿」，開始結成團體遊行、罷課，在校園內外鬧將起來。心力交瘁的張煜全見事不可為，乃於「改大」呈文十三天後的一月二十八日，以「學風」為理由，向外交部呈請辭職。一月三十日，部令批准，張氏隨之離校。

張煜全的離去，使周詒春之前的清華校長歷年所建立之權威蕩然無存，學生氣焰越發囂張，「驅逐校長，遂一發而不可收拾。」

張氏既去，外交部復任命羅忠詒為清華校長。羅氏乃福建省福州府閩縣人，生於天津。其父羅豐祿早年畢業於福州船政學堂，一八七七年赴英國留學，一八八○年二月學習期滿回國，入北洋大臣李鴻章幕府充當英文祕書、外交顧問兼翻譯。一八八三年五月，羅豐祿調升水師營務處道員，後協同北洋水師提督丁汝昌及林泰曾等起草《北洋海軍章程》。一八九六年出任駐英兼義、比三國公使。甲午海戰之前，羅豐祿以保自身性命和家庭為第一要務，把家屬撤出天津返回福建老家，並把姪子從戰艦上調至後方。消息傳出，造成前方軍心不穩，廣為朝野詬病。

甲午戰敗後，羅豐祿隨李鴻章赴日談判，參與了喪權辱國的《馬關條約》簽定等等。在父親庇蔭下，羅忠詒青少年時代即赴英國劍橋大學留學並獲經濟科碩士學位，宣統二年授法政科進士，三年得旨授翰林院編修。歷任廣西撫署交涉科參事，外交部機要科員，北京鐵路管理傳習所所長，北京大總統府祕書。一九一四年，羅忠詒出任駐英使館一等祕書，一度出任國聯特別大會代表，國際經濟專家委員會代表，國際軍縮大會全權代表。一九二○年後，羅出任北京政府外交部參事等職。

此時，儘管甲午戰爭與《馬關條約》簽定已成為過去，但傷痛仍在國人心中揮之不去，清華師生對以李鴻章為首的「濁流派」朝廷命官頗為耿耿。當時的清華尚未發明像後來「文革」時代紅衛兵聲言的「老子英雄兒好漢，老子反動兒混蛋」之類血統論與口號，但因了老子不名譽的關係，羅忠詒以外交部參事身分被任命為清華校長，立即遭到全校學生反對，認為如此官僚奸客家庭中人執掌清華，實有辱清華之聲譽。

為此，學生會選出代表前去羅府，以報告校事為名予以「相面」，回來的代表報告說，這個新校長乃一道地的官僚政客且患有肺病，從言談舉止上看，不足勝任一校之長。消息傳出，學生更加激憤，學生會乃決定「拒羅」。其方法是動員全體學生每人寫一信給羅忠詒，勸其好好在家養病修身，不必來校像前任一樣「垂床聽政」，以免自取其辱。羅接到幾百封對其不友好並有警告、脅迫意味的信函，知難而退，尚未到校即主動向外交部辭職。外部得知此情，亦不勉強，很快照准。

羅忠詒請辭後，外交部吸取教訓，並意識到「五四運動」以來各校學風丕變，校長威風掃地，學生成了無王之蜂，在校園內外呼嘯成群，橫衝直撞，搞得四鄰皆驚，社會不安，學校秩序蕩然無存。若此風不加遏制，勢將越刮越烈，不可收拾。於是，主管清華學校的外交部總長陸徵祥提出改組清華董事會，重訂新章程，加強對清華的管理與控制。

此前的一九一七年九月，也就是周詒春護送學生與教職員赴美的空隙，外交部官僚認為周氏在清華大規模進行校舍建設，耗資巨大，招致對立面與外界抨擊。出於壓制周詒春氣焰等多方考慮，外交部指令成立了一個叫做「清華學校基本金委員會」的組織，聘請委員十人。後又在委員會之上附設了一個董事會，成立時董事六人，皆由外交總長遴選派充，每年改派三分之二。自此之後，一頂鐵皮帽子便戴到了清華學校的頭上。

到了一九一九年，董事會董事一下瘋長到十八人，幾乎全由外交部各色官員充任。其任務是具體負責「稽核」清華經費的用途，並「限定經費」，清華學校的財權基本上掌握在董事會手中。遇董事會意見不符美國公使館意旨時，則唯美國公使之命是聽。儘管章程明確規定「關於教務方面不得干預」，但事實上教務與經費無法分割，無經費談不到辦學與教務。此舉引起清華師生強烈反彈與批評，指斥董事會為一批「不懂教育」的人插手教育，實是清華之大不幸云云。

在這種「不幸」呼聲中，一九二○年二月五日，外交總長陸徵祥秉承美國公使館意旨，反其道而行之，下令改組清華董事會，再次重訂章程。將原董事會的十幾人改為三人，由外交部部員二人與美國公使館參贊一人，組成新的三人董事會，並將董事會職權無限擴大為「輔助校長，贊畫一切」，清華的「一切事務」與「各項問題」，均「得由董事會處理」。董事會下設審計會，具體管理清華經費。學校的人事、財務大權，都集中於董事會，清華學校校長也必須由董事會薦舉。如此一來，清華與校長本人頭上的鐵皮帽子，一眨眼變成了孫悟空頭上的金箍。為掙脫這緊箍咒的束縛，清華師生與外交部之間展開了長達數年的纏鬥，張煜全校長之後的清華風潮，便是由此而引爆。

一九二○年二月十三日，新成立的三人董事會召開第一次會議，主席為外交部參事嚴鶴齡，另二位董事分別為美駐京公使館參贊裴克（Willys R. Peck）、外交部參事刁作謙。裴克任董事會書記，刁負責文牘。會議主要討論學校財政案與羅忠詒校長辭職案，議決：學校會計從速提出財務和退款全部報告，以便董事會討論支配和控制辦法，呈外交總長採行。清華校長暫由董事會主席嚴鶴齡代理。二月二十六日，嚴鶴齡赴清華執掌校事。

Photo Credit: 時報文化 嚴鶴齡

嚴鶴齡乃上海聖約翰書院出身，與周詒春、趙國材皆為顏惠慶高足，並在顏氏門下共同參與編纂《英華大詞典》。一九○八年，嚴鶴齡考取浙江公費赴美國哥倫比亞大學留學，先後獲法學碩士和哲學博士學位。歸國後，赴北京參加清王朝舉行的歸國留學生考試，獲最優等，授予法政科進士出身，分發清政府外務部任機要股一等股員。顏惠慶擔任外交部次長後，對其著力栽培。嚴氏本人也算爭氣，先後完成了《德國殖民地問題報告》、《阿爾薩斯羅論問題》（羅論，今譯洛林）兩部著作並在外交界引起回響，其才學得到充分發揮並為同僚和上司所讚賞。

一九一三年二月，嚴被薦任外交部僉事，後擢升參事兼充憲法委員會委員。外交總長陸徵祥上臺後，稱嚴氏「平日勤奮從公，克盡厥職，而於交辦各事件以及酬酢外賓，莫不因應咸宜，深資得力」，特別提請總統給予嘉獎。一九一九年一月，巴黎和會召開，辦事得力的嚴鶴齡擔任中國代表團專門委員，為中國的「和會外交」出了一把力氣。

正是緣於這樣一個好名聲，一九一九年十月，清華基本金委員會與董事會補充人員時，嚴氏即進入圈內並排在前列。一九二○年初，董事會改組，嚴鶴齡被委任為董事會主席。在張煜全去職，新任校長羅忠詒不敢到校赴任，外交部對校長人選問題束手無策的尷尬情形下，清華董事會推舉時任主席的嚴鶴齡擔任代理校長，以維局面。嚴氏對清華學生與部分師生的對立情緒和氣焰並不懼怕，精神抖擻進得清華園，施展平時練就的才學與外交拳腳，幾個回合下來，便穩住了亂哄哄的局面。只是，此時的嚴鶴齡心高氣傲，正在仕途的上升階段，志不在執掌清華，更不願與師生在清華園這個圈子裡進行持久的纏鬥，一個學期結束，便堅決要求去職。無奈之下，部令同意，嚴鶴齡結束了維持清華的短暫使命。

嚴氏執掌清華校務半年的業績，除了維持局面，讓鬧事的學生回到教室繼續上課，其他方面沒有在師生中留下特別深刻的記憶。唯一被人憶起的是潘光旦留學被嘲諷的片斷。前文已述，潘光旦入學後，因跳高運動受傷失去一條腿，江湖上人送外號「獨腳仙」，又稱「潘仙」，一度因能否留學而擔憂。眼看離畢業和出洋時間越來越近，有一天，按捺不住焦慮情緒的潘同學找到代校長嚴鶴齡，問自己清華畢業後，能否與其他同學一道放洋？嚴氏瞪大眼睛看了看潘，想了一會兒，說：「不太好罷，美國人會想到我們中國兩條腿的人不夠多，把一條腿的都送出來了！」此為一個冷笑話，或近似黑色幽默。後來，潘光旦經過「九年清華，三趕校長」的風雲，在一位美籍女教授的助力下，最終得以成功放洋。只是，此時的嚴鶴齡早已遠走高飛，清華則進入曹雲祥掌校時代了。

相關書摘 ▶《大學與大師》：清華校長出缺各界競逐，成為政客弄權的「肥缺」

書籍介紹

本文摘錄自《大學與大師：一九一○至一九三○，民初學人如何在洪流中力挽狂瀾》，時報文化出版

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作者：岳南

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上冊內容述及奠基於庚子賠款的清華，由原本培育留美學子的搖籃，歷數十年變化而成完全大學。清華校長之位因為與政治力高度結合，引起校內師生、社會的高度議論，校園內外政治力的高度角力鬥爭，使得校務推動窒礙難行，學生的不滿情緒高漲，發起驅逐校長運動……，直至梅貽琦上任，才結束校內混亂局勢。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航