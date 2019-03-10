《大學與大師》：清華校長出缺各界競逐，成為政客弄權的「肥缺」

文：岳南

逐鹿清華園 ​​​​​

羅家倫橫空出世

大學院與外交部在接收清華問題上各不相讓，雙方不惜撕破臉皮，公然叫陣起來。原北大校長蔡元培此時出任南京政府大學院院長，重權在握，在各種嘈雜聲音中，傳出清華將為「舊日北京大學一派人當權，則為毫不容疑之事」的消息。清華校內傳聞四起，教職員連同學生在局勢突變中又擾攘、騷動起來。

七月十六日，梅貽琦以清華代理校長身分召集評議會，就自己受命緣由以及清華前途等發表談話，同時以答學生記者問的形式公布於眾。梅說：

上月接大學院蔡院長、外交部王部長會同電命，託余以教務長名義，暫維現狀。余恐係政府不承認北京政府以余日宣先生為代理校長之任命，故余勉為其難。後董事會開會，以經費無著，電外部轉美使撥款，無覆。由此更足證明政府不承認舊有機關。唐外次長來平，余曾往見，彼於實情，想不甚熟悉。惟款則已允撥給。大學院接收委員高魯，本擬來校，但中途因聞外部將接收本校，遂未來，由衛聚賢君代來。 余曾云已受大學院、外交部兩方命令，委託維持校務，如二方商妥，方可交待。外部接收委員七人，內推三人負責接收清華諸事，本定來校，仍然未至。余曾建議，學校非其他機關可比，不能封鎖停頓，請不必接收。本月十五日，接外部接收委員來函，言接收委員執行董事會授權，明日（十七日）來校外部委員，只察看而已，並非接收。

梅教務長報告後，會上當即有評議員發問。

問：如單方接管，當採取如何態度？ 答：徵求雙方同意，方可移交。 問：一切校事，能否全照舊執行？ 答：已有規定者照辦，新的建議緩辦。 問：教務長對於評議會議決案、宣言等之態度如何？ 答：大體贊成。唯事實上恐有外交困難，或折衷辦理，如改組董事會等。

七月十七日，外交部北平接收委員會派張歆海等八人，威風凜凜地進駐清華「查帳」，以示「接管」。（南按：六月二十日，蔣介石主持國民黨政治會議，決定改直隸省為河北省，北京市為北平市）。大學院聞訊，於七月十八日急電駐平接收大員高魯、齊宗頤、衛聚賢等三人速赴清華「視察」，並設法「接收」清華。同時，雙方設法尋找更大的勢力或靠山，以擊敗對方，把清華這塊「肥肉」吞入自己肚中。面對各派勢力相互傾軋、搶奪的混亂局面，清華學生會通過一項決議：「在管轄問題未解決以前，任何人不得接收清華……」梅貽琦專門主持教授會與評議會，表示贊同這個決議，並為清華的前途，不惜抵抗各種對學校不利的政治勢力進入。

在清華師生共同努力以及國民政府各方勢力調處、平衡下，終使大學院與外交部達成暫時共同管轄清華的協議，並決定：

將清華學校改為國立清華大學，按照美國文理科大學辦理，並初步添設研究院。

由大學院會同外交部，合派董事九人，組成新的董事會，掌握清華大學。

原清華學校暨留美學務基金保管委員會，改由大學院院長、外交部部長和美國公使三人組成。

儘管這個協議又回歸到清華學堂時代，由外交、學部兼美使節共管的陳舊局面，但畢竟使爭鬧不休的大學院、外交部與清華學校三方，皆從爭鬥與捆綁的困境中暫時掙脫，亦不失為權宜之計。主事者與清華師生皆長吁一口氣的同時，遂把興趣集中到覬覦、爭奪清華校長這個「肥缺」的懸念中來。

早在張作霖於皇姑屯被炸死、北伐軍即將克復北京的六月四日，衛聚賢作為大學院派往北京接收的職員之一，敏銳地看到了清華校長「肥缺」之機，遂立即給胡適發快信一封，以示勸進，信曰：

適之先生： 前函敬呈，未奉手示。北京確下，第三集團已入駐北京。清華校長問題因之發生，生日昨與外交部某友人談清華校長問題，他說外交部方面欲委查良釗（現河南教育廳長，前北京師大校長），生略露先生長清適宜，他說先生向與西北軍（馮）不接頭，並云如先生與查良釗認識，或可辦到，關於此節，請先生給查氏通信致候為宜。 今見錢端升先生，他說清華校長還無人提及討論過，不過一位姓郭的（前東南大學校長）他願去，還未討論。生云將來由何處委，他說由大學院委，不由外交部委（此事恐怕生出糾紛）。生問他究主張何人長清，他無表示，生推他，他說他不幹。生說先生去也適宜，他說恐先生不去，如果去時，是很適宜。並聞蔡院長不日到北京去，此事應速進行。……

衛聚賢乃清華國學研究院一九二七級畢業生，曾跟隨王國維習中國上古史，又受李濟考古學影響，畢業後與友人在太原合辦私立興賢大學，任副學監。後由鄉人、馮玉祥連襟薛篤弼介紹赴南京任大學院科員，專事審查歷史教科書，繼又兼任南京古物保存所所長，期間曾參與主持發掘南京新石器文化與明故宮遺址等。衛氏和胡適交往緣起與經過不詳，但一個清華國學院畢業生，對北大教授胡適自稱為「生」，且在歷史縫隙中適時對胡以信函勸進，請其入主清華園，而不是請梅貽琦、趙元任等與之有關的人物出掌清華，可見胡氏勢力之大、掌控社會資源範圍之廣，無怪乎吳宓幾次為風聞胡適欲打入清華地盤而大動肝火。

就胡適方面言之，接信作何反應不得而知，但從信中描述的錢端升之冷淡，以及衛信的「模糊」與「游移」可揣測，胡適很可能像當年對待錢端升氏「勸進」一樣，並未放在心上。此一插曲可視作衛氏之類學界晚輩，像吳宓諷刺的清華國學院學生吳其昌等輩，向暴得大名的前輩胡適獻殷勤、套近乎，妄圖挾胡適以自重，甚而自炫的一個投機的小伎倆而已。

胡適這邊沒有特別表示，或有所表示然不為外界所知，但競爭清華校長這一「肥缺」者，卻勢於飛蝗，騰空走地，從四面八方向清華園撲來，據吳宓日記載：一九二八年七月十日，「下午陳寅恪來，知已訂婚唐氏。又悉（一）校長一席大約必係凌冰氏。（二）羅家倫來校有所活動云。」七月十五日，「十二時，至南院趙元任宅，赴陳寅恪招訂婚喜筵。座中遇羅家倫。」七月十六日，「赴評議會，……又悉各方薦任清華校長者，有三十餘人之多云。」七月十八日，「聞唐悅良已以（一）凌冰（二）張歆海（三）羅家倫推薦於外交部長，備選為清華校長。而以羅為最有希望云。」

七月十九日，「十一時半，赴趙元任宅。是日正午在趙宅與諸君公宴錢端升、張耘夫婦、金岳霖、Lilian Taylor等，共二、三桌。此會為趙元任夫人發起，擬糾眾擁戴趙元任為校長，而由羅家倫暗中主持一切。但是日亦卒未提起，但聞錢、張二君述南京大學院、外交部對於清華之態度而已。」

七月二十七日，吳宓心情忐忑不安，決定離清華南遊，日記載：「待梅貽琦直至10–11始得見。梅囑到寧有消息即函電報告，並以（一）組織新董事會，（二）防李石曾派之浸入為維持清華之大政方針。」八月六日，「今日所見情形，大率南京甚亂，政治固紛紜擾攘，教育亦然。中央大學尤為複雜。錫予可留，樓光來已辭院長，而繆鳳林在所必去。」

清華校長空缺，竟一時引來三十餘位要角名流薦舉和爭奪者，其「肥」可見。而此時的中央大學，亦在紛亂中為爭奪校長這把椅子鬧得不可開交。這個局面的發生，是每一次改朝換代之必然結果。就清華與中央大學等高校而言，除因其校之「肥」，還夾雜著其他利益的引誘，當時教育界名人陶孟和曾在《現代評論》週年紀念刊上發文，對這一現象作過較為明晰的剖析。

陶說：「五四是教育界變動的大關鍵。在五四以前，教育界裡完全是一群教書匠與一群天真爛漫的青年，除了所謂教育會或全國教育會聯合會，稍微在社會上有些『空幻』的勢力外，教育界完全沒有分量。五四以後，小學教育界裡的人，除了索薪運動或受人利用而有所活動的以外，仍然無所作為。可是在中學教育界、特別是高等教育界，面目卻大為改觀。教育變成了一種勢力，誰敢同他抗衡就要垮臺，政府、軍閥、政客都籠絡、討好它，連商人也不敢得罪它。從此以後，教育界一躍成為政治、外交、軍事、財政、政黨等一切活動的重要樞紐。」

陶孟和所言的要害處，在於「五四運動」之後，各高校學潮連綿不斷，無論是誰，只要與學校或學生過不去，學生就掀起學潮，帶領大隊人馬殺出校園，連喊帶打上街遊行，衝擊政府機關，悍然與政府對抗。而當時各路軍閥、政客的心思和目標是擊敗對手，擴大地盤與升官發財，極不願與窮學生或教書匠囉嗦，以免引火焚身，或像五四運動當天遊行的學生火燒趙家樓一樣，落得引火焚身且被痛毆的局面。因而，軍閥政客對學校與師生視之為鬼神，而這個鬼神變化多端，小則近似無形，大則可在全國乃至海外掀起滔天巨浪，淹沒、吞噬一切反對的力量甚至政權。若軍閥政客還不糊塗，便採取敬而遠之，或套近乎的態度，虛與委蛇，敷衍了事。

另有一位署名宇文的作者，對此門道看得更加透澈並繼之發揮道：「聰明的政治家或教育家，都採用一種跨界的辦法。一隻腳站在政界裡，一隻腳站在教育界裡。政界裡的人看了他們，以為他們是教育界有勢力的人，不管他們政治的知識如何，就不得不給他們政界上的一個相當的位置。教育界的人看了他們，以為他們是與政界有聯絡的，不管他們的教育的知識如何，就不得不給他們教育界的一個相當的位置。他們在教育界所占的地位愈高，他們在政界裡能得到的勢力愈大；在政界的勢力愈大，在教育界的位置愈加穩固。如此的循環作用，他們就變成了社會上最重要的人物。」

此一說法雖有些片面，並有拉低、揭穿教育界名流高層的「高大上」形象和「正能量」之嫌，卻是一個不爭的事實，並暗含深刻的哲理。一九二九年由南開轉入清華任教的歷史系教授蔣廷黻，晚年談到清華往事時，曾精闢地提到：「雖然清華不想受政治干擾，但政客們則不願清華置身事外。當時一般人似乎有一種想法，認為欲想控制政治就必須先控制教育。有些人甚至認為老師和統治者應該是一個人才對。也有人認為控制一所大學就意味著控制了許多任命權。傳統的中國觀念，認為教書與做官兩者之間是不易清楚劃分的。中國過去教書的人轉任官吏可能比美國律師轉任官吏還要方便得多。因此，戰前的清華是有遭到政治干預的危險的。」又說：「在過去的五十年，教育和革命是分不開的。每個政治領袖都要靠學生起家。每個政黨都要爭取學生。」北伐勝利之前的清華如是，而勝利後更是變本加厲，無孔不入。

因而，爭奪清華大學校長，就成為一件與政治緊密相聯的要務與急務。南京政府大學院與外交部經過多次協商平衡，推舉政壇新秀孫科執掌清華，孫科因故辭卻未就。據趙元任夫人楊步偉說：以後「大學院又下了幾次的命令要元任做校長，元任屢辭不就並薦賢自代未准。但不久就派了羅志希來掌校，好些事就一變當日的清華校風了。」

楊步偉所說的「幾次的命令」，在清華檔案館等處一次也沒查到，憑空杜撰、子虛烏有的可能性最大，而羅家倫的命令卻赫然入目。

一九二八年八月十七日，國民政府令清華學校改為國立清華大學，議決羅家倫為清華大學校長。八月十八日，吳宓日記載：「適值彥來訪，告宓以中央大學院以孫科呈辭，即任命羅家倫為清華校長之消息，已見杭報。」

八月二十一日，國民政府以國字第九四九號令發布簡任狀，分致大學院與外交部。八月二十九日，國民政府外交部部長王正廷簽發外交部部字第一九八號訓令：

奉國民政府令，任命羅家倫為清華大學校長。

至此，兩個多月的擾嚷爭奪，清華校長的高帽竟神奇地落到了羅家倫頭上。

一九二八年八月二十九日，國民政府外交部任命羅家倫為國立清華大學校長（北京清華大學檔案館藏）｜Photo Credit: 時報文化

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書籍介紹

本文摘錄自《大學與大師：一九一○至一九三○，民初學人如何在洪流中力挽狂瀾》，時報文化出版

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作者：岳南

暢銷書《南渡北歸》作者岳南歷時六年最新紀實作品，

遊走兩岸清華大學，從大學校史中，見證時代裡的風起雲湧。

清華大學前身為美國退還庚子賠款所建「清華園」，是為培育中國留美學子搖籃。

首批庚款留美學生梅貽琦，日後任兩岸清華校長，重視通才教育，讓清華穩步踏實走過百年歷史。

當校園成為政治角力的名利場，掌校者該如何自持？

梅貽琦與蔡元培、胡適、傅斯年等學界領袖人物，時稱「民初四君子」。他在最動亂的時代，穩住風雨飄搖的大學教育，並為後世立下人品典範。

一九一○年代以後，中國歷經北伐等戰禍，導致民生凋敝，國內也因政權尚未穩定，擁有話語權的校長大位，成為政界競奪角力，其中以清華大學爭議最大。在政局尚未穩固的情況之下，因對日抗戰、國民黨與共產黨惡鬥，學生愛國情緒高漲，學運、戰爭暴發。為避戰禍，各校陸續合併、遷校，在動盪時局下，大學教育岌岌可危。

幸好當時學人如梅貽琦、傅斯年、蔡元培、張伯苓等人的奔走，才讓高等教育得以輾轉延續。今日所倡議的美學、體育等教育概念，起於當時；而有關通才、通識教育，學術自由乃至教授治校等先進教育思想和辦學理念，皆影響後世甚鉅。那個年代，是最壞的年代，但當時的學人們，在最艱難的時代做了最正確的決定，他們的精神與貢獻，直到今日仍令後來者受用無窮。

上冊內容述及奠基於庚子賠款的清華，由原本培育留美學子的搖籃，歷數十年變化而成完全大學。清華校長之位因為與政治力高度結合，引起校內師生、社會的高度議論，校園內外政治力的高度角力鬥爭，使得校務推動窒礙難行，學生的不滿情緒高漲，發起驅逐校長運動……，直至梅貽琦上任，才結束校內混亂局勢。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航