你的中年友誼有這些虐心症頭嗎？心理師給你「對症片單」舒舒心

文：吳依桑

50後，友情很重要，但也可能很脆弱。

當彼此變得無法迎合他人，人生上半場往來30、40年的好友，偶因一言不合就不來往了。表面上說自己沒事，但心裡其實還是有傷，該如何挽回友誼、解開誤會？如果無法挽回，該如何平復內心的創傷？

「對我而言，友誼就像一座花園，年過50，花園裡不能只剩下回憶、等待凋零。」剛滿50歲的王意中臨床心理師，如此形容自己正邁入中年的友誼經營哲學，「挽回友誼像跳舞。如果你試著主動邀約，才有再度共舞的機會。」而創傷，則來自於過度期待、猜忌和誤解的失落感。

專研社交技巧與情緒管理的他，平常很愛看電影，尤其偏好看劇情片中的人性，勝過看科幻或特效片。他感覺，「人到中年，看待友誼，如果浪漫多一點、創傷會少一點。」

他看待自己和朋友的關係，感覺就像一部部電影裡的角色，其實每個人都曾有過一些相似的橋段。

從天真無邪的青梅竹馬和小玩伴、走過求學時期的年少輕狂、可能有過幾段無可取代的熱血和義氣、當然也少不了情同姊妹的閨蜜相伴、職場上患難與共的革命情誼，以及生命歷程中出現的同好與知己……

那些曾經如膠似漆的友情，就像電影一開場的片頭，全都成了一幕幕可能藏著驚喜、或許帶點惆悵的記憶，有溫馨的交心時刻、有彼此競爭較勁的痛快，然後卻可能漸行漸遠，甚至有背叛、爭奪、嫉妒與傷害，都讓人生上半場的橋段笑中帶點淚，特別過癮，隨著時間流逝，或許才有釋懷。

「嚴選」關係，不要過度在意「已讀不回」

曾經熟悉的朋友，如何從只是「成長過程中的養分」，跳脫成陪伴彼此一輩子的老朋友？王意中認為「主動保持恆溫狀態」很重要，他也選擇讓自己成為朋友群裡相對主動的那個人，前提當然是，那是一個彼此都在乎的圈子，珍惜得來不易的老情誼。

感受花園裡每段友誼的健康度，去蕪存菁很重要！

什麼才是必須珍惜的友誼？你必須夠了解自己。試著感受自己，在哪些友誼關係裡能真正獲得快樂、真心想要付出，他形容那是一種「嚴選」的概念。

就心理學而言，友誼本來就是一份「社會角色」的支持情感，讓我們在面對生活各種壓力時，擁有更好的緩衝與調適作用。尤其是需要面對更多生命無常與分離的人生下半場，把心思和時間留給自己和彼此在乎的朋友，讓中年友誼花園小小的、充滿朝氣的、賞心悅目最重要。

心理師建議，讓自己「善解人意」之後，友誼關係就能保持一種恆溫狀態，放下內心小劇場、勿執著主觀，依賴網路社群互動不如主動邀約相聚。

「尤其人到熟齡階段，若是把邁入中年的友誼看得很絕對，衝擊當然會更大。」心理師說，創傷可能來自於單方面解讀對方的已讀不回，或許這些年朋友的人生遭逢低潮、中年危機或是其他的生命課題，可能是經濟、健康、家庭的狀況，忙到沒體力沒心思維繫友誼，或甚至是對方根本不常使用社群與朋友互動。

不如試著放慢腳步、默默關心，在付出與給予之間找到自己也能接受的平衡點，接下來就交給時間去沉澱、等待時機出現。

很愛看電影的王意中心理師，去年透過DVD、MOD、KKTV看了265部電影與紀錄片。他感覺友誼就像電影，不斷拍著續集，因為自己選擇主動，就能隨心而適度的維繫老情誼，也能保有熱情的開啟新友誼。你的中年友誼有以下虐心症頭嗎？心理師給你「對症片單」舒舒心！

狀況1：你覺得朋友只有老的好？

推薦片單《不思議的海岬咖啡屋》

由吉永小百合飾演在海邊小鎮經營咖啡店的熟齡老闆娘悅子，她面對不同年齡的客人總是帶著微笑、良善的互動，片中有句台詞「我身邊有你，還有村裡的每一個人，你們都是我內心的支柱！」

中年友誼不該只限定在同年齡、同一個生命階段，如此才有機會回顧自己的生命歷程。50後，不要讓自己的熟齡友誼框在同齡、同階段，新友誼的年齡落差有助於新陳代謝，不能總是在回憶、被動等待凋零。

狀況2：你和閨蜜，有了嫌隙？

推薦片單《七月與安生》

可能過往有非常熟悉的閨蜜，因為情感界限的越界與拿捏，長久的信任被瓦解，就像七月與安生因為蘇家明的出現，出現背叛的衝擊，必須重新看待本來很純粹的友誼。

經典台詞「我恨過你，但我也只有你。」說的就是越界與創傷，因為信任所以衝突。50後關係的拿捏，在友誼碰撞過程中，可能會有新的火花，但是界限當然要以不傷害對方為原則，再來談發展另一段感情的可能。

狀況3：你的中年不完美，沒勇氣接受新友誼？

推薦片單《五十而麗》

這是一部法語片，有兩個女兒的女主角瑪麗正值50歲，面臨中年危機的焦慮與徬徨，老公還外遇了，不順遂的她回到爸媽家，爸媽把她當小孩一樣看待。當一個人走到50歲，發現自己有個糟糕的人生，工作、家庭、婚姻都沒了，人生毫無成就感、一點都不完美的她，遇到同樣不太完美的廚師男主角，開啟下半場。

當人走到熟齡，若能拋開主觀的「理想人生」，先接納自己，不是每個人活到50歲就一定得要很有成就。就友誼而論，如何面對自己的一塌糊塗、有點糟糕的生命經驗，能不能接納自己、接納彼此不順利的狀態？接納，是一個好開始，有善意的友誼是一種價值，讓彼此擁有自在呼吸和喘息的機會。

當你收到一個聚會邀請，有真心想聚聚聊聊的朋友嗎？如果沒有，就不必勉強迎合；如果有，就會是一種外在的動力，驅使自己跨出去，突破、製造好的開始。如果熟齡的聚會充斥著比較，當然可能會是受傷的開始；但也不需太過主觀的評斷，持平看待為上策。

狀況4：你總是很被動，卻很懷念那些年的熱情？

推薦片單《青春後空翻》

雖然這是一部關於日本高校啦啦隊的電影，就中年友誼的角度，因為友情一部分來自於求學與社團，可在片中試著找回過往讓自己無比青春的熱情與能量。

熟齡族群在友誼這件事容易比較被動，王意中鼓勵50後保有青春時期的熱烈感。主動邀約青春時期擁有共同記憶的老朋友一起回味，那是中年友誼很重要的青春養分，感受曾經共有的交集，就像一場啦啦隊比賽，大家重新聚在一起的洋溢與觸動，找回那些年的熱情。

狀況5：你覺著人生沉重，害怕敞開心門？

推薦片單《一首搖滾上月球》

劇情是一群邁入中年的男子，他們都是家有罕見疾病孩子的父親，帶著不同樂器一起搖滾、一起參加音樂祭比賽。

當人生愈走愈長，每個人生命中都背負著不同重量的負擔。可能因為共同的生命經驗而交集，有了此生重要的新朋友，可以一起追尋年輕時代想做的事，不僅有社會角色的支持情感，適度緩和生活壓力，也提高了抗壓性。

聚集在一起練團，也是一種面對、一種紓解，不只是追尋搖滾的父親本身，他們的家庭也因此有了更好的情感維繫，面對相同的困境有共同努力的目標，讓中年友誼成為生命中重要的支撐。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航