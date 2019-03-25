陽明醫學生的「樂齡與設計」：牙刷都只為有牙齒者設計，無牙的長輩呢？

文：蔡怡琳、王美珍｜攝影：陳平卿｜圖片來源：陽明大學提供

當人口逐漸變老又變少，邁入高齡化社會的台灣，老後生活的品質如何改變？

答案，也許不在高齡者，而是在年輕人身上。

培育眾多醫學人才的國立陽明大學，予人最鮮明的意象——白袍及白衣制服，校方自2017年起，規劃「白色」設計課程，2018年則延續為「樂齡與設計」課程，帶領年約20歲左右的大學生及研究生，透過食、衣、行面向，共同思索長者的需求。

為什麼20幾歲的年輕人，必須學習離他們甚遠的高齡者生活？

「樂齡與設計」課程召集人、陽明大學科技與社會研究所副教授林宜平說，因為在現代社會，不分年齡，「每一個人都是照顧者。」

尤其，陽明大學許多醫學系學生，皆是未來的醫護尖兵；放眼望去，醫院病人皆是高齡者；如能從校園階段真正認識「老」，未來社會理解、對待高齡長者的品質，也許就不一樣。

到底，從這些約20歲的年輕靈魂中，看見的「長者」與我們有何不同？反映了現有的社會有哪些不足？對我們有什麼啟示？

牙刷都只為有牙齒者設計 無牙的長輩呢？

林宜平提到開課初衷，來自於生活上一個切身的小例子。

她的婆婆因為滿口缺牙，連帶影響吃東西的意願，體重剩不到40公斤。有回，她想幫婆婆買牙刷與牙膏，卻發現包裝上均強調「美白透亮」、「保護琺瑯質」……，她疑惑不已，「連牙齒都沒有，這些功能哪用得上？」

「沒有牙齒的人，不代表沒有口腔清潔的需求！」她說。最後，只得請託在日本的妹妹，買回牙齦專用的軟毛牙刷及牙膏，婆婆使用後大為感動。她意識到，這些相較之下的「小」設計，乍看並不危急，卻全面影響長者的生活品質。

一般設計產品者，多為年輕世代。只有從年輕人瞭解長者開始，社會才能開始改變。

輪椅不一定方便！動點腦筋可能不一樣

在課程中，邀請學生們第一個思索的面向是：「老後如何順利移動」？

林宜平分享，依照目前的建築設計，即使在市區裡，一個行動不便的長者，若住在沒有電梯的公寓二樓以上，也面臨「行」不通的困境，等同住在「偏鄉地區」。當年紀增長，行動力大不如前，難道就必須整天窩在家？

陽明大學2年級學生葉語璇，就讀生物醫學工程系，未來可能會參與許多醫療器材的設計，覺得此課程大大受用！她說，課程中常想起，自己的奶奶曾罹患糖尿病及其他併發症，有些不良於行，家人把屋內空間做了一番整修，如拆掉浴缸、換成防滑磁磚，原本和式房間也加高，減少坐下時的高度落差。

只是，許多產品的設計仍相當不便。好比目前的輪椅大多仍然笨重，在轉彎時不順暢，造成移動的困難。

因此，她和同學塑造一組利於「高齡移動」的電動輪椅，以單輪為發想，可在原地迴轉，「這樣不會讓每次大幅度的轉彎，輪椅都動彈不得，才有利於使用者前進。」她說。

另一組同學，則設計「可以坐的菜籃」。買菜累了，就可以把菜籃蓋翻下當椅子做，久走久站隨處可休息。

學生的想像力，其實應該是未來設計師發展的起點。只要花一點時間觀察需求，就能做出貼心的設計。

Photo Credit: 陽明大學提供 陽明大學學生設計單輪電動輪椅概念模型（前），可360度原地迴轉，另外在椅背上加裝安全帶，防止高齡者滑落

食物只要好咀嚼就好？ 也要著重情感記憶與心情

民以食為天，「食」是許多喜悅的來源，老後更是如此！負責偕同飲食課程的陽明大學視覺與文化研究所副教授黃桂瑩說：「只是，過去對於長者的飲食需求，往往只在乎他們是否容易咀嚼或是營養成分，卻忽略食物本身的美味與情感記憶。」

在課程中，同學們不僅關照營養，也需融入長輩的食物記憶，考察不同省籍、族群各自的家鄉美味，設計出不同的菜單。

例如，葉語璇和小組同學，得知家中有長輩來自泰雅族，便費心去採集月桃葉，再做成部落的傳統美食——香蕉糯米，雖然一方面要考量消化問題，但「長輩吃了會很開心，馬上快樂了起來。」

所謂食物的療癒力，從舌尖直達心底，對於失智的長者來說，也許那股熟悉的家鄉味，就是啟動過往回憶的開關。

長庚大學醫學系、陽明大學科技與社會所2年級的陳禹安，曾在醫院見習，發現醫院中探討長輩的「營養」，主要還是以技術層面為主，如怎麼打靜脈營養？增稠劑使用方法？熱量如何計算等等。人被當成一台機器，只是接受技術和數值，但沒有看到心理、和實際接受時的需求。

然而，他發現日本的臨床照護，除了使用「增稠劑」之外，也使用像是「食倍樂」的食材軟化劑，可保留食物完整形體，只是將質地變成果凍狀。

當食物恢復原本形體，不再是一碗模糊混雜的粥狀物，自然讓人有進食的意願，「這就是所謂的『尊嚴餐』，也是我希望未來當醫師後，能特別觀察病人的飲食質地對他們的影響。」陳禹安說。

Photo Credit: 陽明大學提供 科技與社會所學生陳禹安，在工作坊中設計菜單，烹調適合年長家人的料理

衣服不能只顧機能 美與顏色一樣重要

另一個容易被忽略的面向，是穿的美感。在台灣，長輩的衣裝往往被認為時尚無緣，給高齡者的衣服必然有些「俗」。然而，隨著社會進步，這觀念應該要被翻轉了！

林宜平分析，以現代衣服材質來看，具備機能性的品質都不差，即使天冷，一個人只要穿3件就夠了，衣服的質感與美感，反而重要。

她觀察，之前想買羽絨衣給家中長輩，沒想到長輩認為：「顏色都太可怕了！」可見長者亦重審美觀。後來，有某品牌出了幾款較素雅的大地色系，長輩才接受。

年僅17歲的林妤靜回想，高中時的冬季制服，上下半身都是藏青色，有一回她穿到爺爺奶奶家，就因此被叨念了一頓，這才發現，長輩對色彩也相當敏感，特別忌諱素暗色系，在乎是否有「喜氣」的感受。

因此，課程中也讓同學瞭解長者對穿著的心理需求、服裝材質選擇和消費規則，再混和機能性服飾、流行潮服、古著和二手衣，打造有別以往的「樂齡時尚」風格。

Photo Credit: 陽明大學提供 樂齡與設計課程助教依學生發想概念，為長者搭配出樂齡時尚穿著風格

醫學生不應只研究「病」 也要看重「人」的需求

陳禹安分享，在台灣，以一名醫學系學生的養成途徑中，往往透徹研究「病」的成因與治療，卻忽略了「人」的需求。

然而，他觀察自己80多歲的奶奶，總是抱怨「不舒服」，要常常跑醫院，卻又查不出病因，推測可能是心理層次的問題，如果從飲食、行動的角度來關懷，也許就可改善。

而年輕人為什麼需要瞭解高齡生活？他認為，自己一天天看著父母變老，而自己將來也會老去，現在努力讓上一輩有更好的環境，下一輩才可以繼續學習，代代相傳，整體環境才會更友善。

林妤靜則有感於目前的高齡、長照議題，「我們都只看到長者的『無能』，但其實他們『能』的地方很多，卻常被忽略。」

她舉例自己的阿嬤很會編草帽，這項絕活卻慢慢失傳。「如果讓老人家多動腦，退化會比較慢，也會活得更有成就感。」

採訪結束，眼看這群20出頭仍稚嫩的面孔，透過學習，未來可能成為翻轉觀念的醫生、照顧者、產品設計師，而他們老後也可能會成為不一樣的長者！如中小學、各大學都納入這樣的課程，面對高齡化社會，或許不再只是被動的應對，而是主動的改變。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航