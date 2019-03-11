《大學與大師》：聽聞日軍遭轟炸，清大校長梅貽琦一掃壓在心頭五年的陰霾

文：岳南

艱危歲月

光輝映照下的汙垢

戰爭仍在繼續，且越來越悲壯、慘烈，中國軍民於艱難苦撐中已達極限，勝利的曙光在遠東大陸地平線塗抹飄蕩了一陣之後，遲遲未見萬道霞光簇擁的一輪鮮活紅日噴薄而出。一九四一年四月底，正是清華建校三十週年與抗戰南渡昆明三週年紀念日。清華在這座美麗的春城舉行了校慶會，梅貽琦作為大會主席在致詞中，簡要回顧了自己服務清華的歷史，繼之滿含深情地說道：

母校成立，今年恰為三十週年。琦自一九○九年（宣統元年），應母校第一次留美考試，被派赴美，自此即與清華發生關係，即受清華之多方培植。三十二年來，從未間斷，以謂『生斯長斯，吾愛吾廬』之喻，琦於清華，正復如之。 今日清華校園淪陷在敵騎之下，舉校同人流離於西南邊隅，勉強工作，北返無期，偶一回思，心傷靡已。值母校成立三十週年，允宜擴大慶祝，但國難校難，夫何慶祝可言！無已，則惟有以吾輩工作之努力，作母校紀念之貢品，爰與同人商定，恢復本校原有之四種刊物：一、《清華學報》，二、《理科報告》，三、《社會科學季刊》，四、《工程季刊》。另於紀念日前後，舉行一週之學術討論會。凡此措施，一以盡吾人學術救國之責任，一以寄對於母校之憂思耳。紀念之日，各地同學，當均有集會，希於歡慶之餘，亦各以盡力職守之決心，作貢獻母校之最上禮品，則他日母校之光榮，其清其華，不繫乎一園之水木矣。

此次紀念活動，清華校方根據國外大學先例，曾函達國外較著名之大學予以通報。到一九四一年底，「校方接獲賀電凡四十餘件，其中獎勵之詞固多，而情意關切多方勉勵者亦不一而足，尤以牛津之來函為最懇摯，美國大學來函中有『中邦三十載，西土一千年』之讚語，蓋言清華進步之速。」對此，梅貽琦以清醒、謙虛的態度，在翌年所作〈抗戰期中之清華（三續）〉中，諄諄告誡清華師生：「實則在以往三十年中，我校對於吾國教育、學術、文化，究已有幾許貢獻，此我校同人於聆受獎許之餘，當更加惕勵者也。」

一九四一年，清華大學校領導人於昆明迤西會館合影。左起：工學院長施嘉煬、教務長潘光旦、法學院長陳岱孫、校長梅貽琦、理學院長吳有訓、文學院長馮友蘭、特種研究所委員會主席葉企孫｜Photo Credit: 時報文化

世事紛紜，戰爭形勢變化無常，到了一九四一年底，日本聯合艦隊悍然偷襲夏威夷瓦胡島珍珠港，美國太平洋艦隊幾乎全軍覆沒。被激怒的美國總統羅斯福於十二月八日身披深藍色海軍斗篷，登上國會大廈講壇，發表了令全世界為之震撼並註定要流傳後世的演說。羅斯福痛斥日本的無恥行為和罪惡，同時要求國會宣布：「自十二月七日星期天無端發動這場卑鄙的進攻之時起，美國和日本帝國之間處於戰爭狀態！」——就在羅斯福總統發表講話的同一天，中國政府正式對德、義、日三國宣戰。隨後，英國、加拿大、澳大利亞、荷蘭、紐西蘭、自由法國、波蘭等二十多個國家，相繼對德、義、日宣戰。驚心動魄的第二次世界大戰全面爆發，世界反法西斯聯盟業已形成，危難的中國戰局隨之發生戰略性轉變。

與羅斯福演說遙相呼應的是，十二月十日，中國最高統帥蔣介石發表告國人書，號召努力協助友邦，消滅共同敵人。稍後覆電美國總統羅斯福，對美國的援華表示謝意，並說：「現時我兩國已對共同之公敵而作共同之奮鬥，中國自當貢獻其所能及其所有，期與友邦美國以及各與國團結一致，奮鬥到底。」十一日，蔣介石布署中國遠征軍準備入緬作戰，同時電令第六軍九十三師開赴車里，第六軍四十九師以一個加強團開赴畹町，歸英國駐緬甸軍總司令胡敦指揮，準備開赴景東，與盟軍會合抗擊入侵緬甸日軍。十二日，電令杜聿明第五軍、甘麗初第六軍準備入緬對日作戰，部隊歸杜聿明統一指揮。

十二月二十三日，蔣介石在重慶官邸召集中、美、英軍事代表會議，會議通過了《遠東聯合軍事行動初步計畫》決議案。蔣介石對太平洋戰局發表演說：「日、美開戰之初，日本不宣而戰，偷襲檀島，使美國遭受不測之重大損失。……我國抗戰，以後如能自強不息，則危險已過大半。往者美國限制日本，不許其南進北進，獨不反對其西進。而今則日本全力侵華之危機，已不復存在矣。」蔣委員長此說，暗含了對美國原有漠視中國存亡，以及放縱日本侵略者侵華的怨恨與批評，在座的國軍將領想起四年多來，中國軍民以一已之力抗擊日寇的艱難危急，百感交集，有熱淚盈眶者。

一九四二年一月三日，由美國總統羅斯福提議，蔣介石被正式推舉為中國戰區最高統帥，負責中國、泰國及越南地區聯軍部隊的總指揮任務。同年二月，蔣介石下令第五軍、第六軍與第六十六軍和五十四軍三十六師編組為中國遠征軍，以中國第十九集團軍總司令羅卓英為司令長官、杜聿明為副司令長官，由中國戰區參謀長、早年畢業於西點軍校的美國人喬・史迪威（Joseph Stilwell）將軍任指揮官，陸續開往緬甸戰場配合英軍與日軍展開決戰。

四月十日，蔣介石飛抵昆明，命令陳納德指揮其空軍飛虎隊掩護中國遠征軍對日作戰。與此同時，以美國為首的盟軍展開對日本本土轟炸。中國的抗日戰局徹底改觀，全國軍民為之振奮。

四月二十九日，是為清華三十一週年校慶日，梅貽琦在例行校慶會上，一掃壓在心頭五年的陰霾，極其欣喜地說道：「我校於昆明舉行週年紀念，此次亦為第五屆，且可望為最後之一屆……而旬日前東京之轟炸，亦即敵人勢力崩潰之肇端。則一年之後，亦或半年之後，敵我消長之勢必更大，而見我軍收復燕京之日，當亦即使我校重返故園之時，然則明年此日，此蹌蹌躋躋者安知不重見於水木清華之工字廳耶？言念及此，已不禁『漫卷詩書喜欲狂』！茲將我校一年來之校務，為我校友諸君作一簡短之報告，曰『抗戰期中之清華』者，仍其舊也。」

梅貽琦在報告北平清華的「故園之情形」、「播遷期內之學校建築」，以及「西南聯合大學之情形」等事業進展後，特別提及校友陳三才殉國之事，謂：「陳君以前年殉國，然因真相未明，不及於去年報告中及之。」接下來，梅貽琦認為此事「雖於可悲，不得不向校友諸君報告」，遂述陳三才簡歷及壯烈殉國經過。

梅說：「三才係江蘇吳縣人，為本校舊制一九二○級級友，民國九年留美後，為麻省渥斯德大學電機系高材生，得有電機工程師學位。民十四歸國，在上海工商界歷任要職，『一二八』之役，以及『八一三』滬戰開始後，參加救援工作不遺餘力，及汪逆叛國，設偽政權於南京，陳君在滬上以為巨奸苟除，群醜自敗，遂決心圖謀暗殺，不幸機密洩漏，功敗垂成，卒至以身殉國。陳君於民國廿九年七月初旬，被汪逆黨羽綁赴南京，備受刑毒後，於十二月二日被汪逆槍殺於南京雨花臺。陳君殉國之經過，大要如此。我校校友於抗戰期內殺身成仁者，以陳君為最著，亦以陳君為最慘，今後應如何於文字上及事業上紀念陳君，永垂永遠，一部分校友正在籌畫中。鄙意事平以後，凡校友為國家抗戰直接間接捐軀，而校中應有一偉大而永久之紀念物品以慰英魂，以勵來者，所望各位校友隨時隨地留意訪察，倘有所聞，希以見告。」最後，梅貽琦特別指出：「其作奸附逆者，當亦有人，亦應給予相當之處置，但吾人深信前者大光輝，足以掩後者之汙點耳。」

Photo Credit: 時報文化 一九二○年，陳三才於清華留影

梅貽琦於抗戰勝利曙光初露的校慶活動中特別提及此事，除對清華校友陳三才壯烈殉國的敬仰和同情，還與當時社會背景有關。盧溝橋事變爆發，大片國土淪陷，教育學術機構南渡西遷，一批未能南下的知識分子處於各自的目的，或被迫或自願，或半推半就，留在淪陷區甘願為日本人或偽政權效犬馬之勞。如一九三七年十一月十九日，在天津負責清華師生南遷工作的葉企孫致函梅貽琦，謂：「稻孫先生昨日來津，據云：日人新城新藏（天文家，曾任西京大學校長）等現在平醞釀組織華北大學，恐明春將開辦；清華及北大之校址將被用，現在校之保管人員有被請擔任職務之可能，彼等是否應在新組織下任事是一問題。對此問題，清華當局表示意見也可，不表示也可，不知夫子傾向於何種辦法，倘不表示，則各人可自由決定而不獲咎。」

錢稻孫乃清華外語系日語教授，在平津教育界師生陸續向西南撤退之時，錢氏不但留住北平不動，且迫不及待地與日本人合作，欲開辦所謂的「華北大學」。隨著汪偽南京政府與偽華北政務委員會等組織相繼成立，部分失意政客紛紛來投，教育文化界一批文人與專家學者，在各種利益誘惑下紛紛「下水」，成為汪偽政府與「華北政務委員會」治下的漢奸分子。日軍每占領一地，便通過漢奸傀儡政府發布所謂「新教育方針」，如日軍在華北通過「華北臨時政府」教育總長湯爾和公布了九條所謂「教育部訓令」，其中第一條：「過去國民政府所聲明的教育，是以黨化為方針、以排日為手段，以致惹起了今日的事變。今後，對於黨化排日教育要嚴加取締。」

在日軍與漢奸協作下，淪陷區的教育體制逐步日本化，大力在中小學推行以日語教育為核心的奴化教育。與此同時，日軍與漢奸合作，利用中國各大學的校舍資產開辦由日人、日語主導的專科以上學校，除從日本招聘大學教師，更在中國國內物色「知日」、「親日」的大學教職員，並使用已撤退、流亡的各大學名稱如「中央大學」、「北京大學」、「中國大學」等，繼續辦學並藉以實施奴化教育。當清華教授錢稻孫與日人新城新藏組織的「華北大學」流產後，錢氏又與日人利用北京大學校址，成立了一個偽北京大學，錢氏出任偽北大校長，清華化學系教授薩本鐵出任偽北大化學系主任。原北大教授周作人、燕京大學教授容庚等輩，置民族大義和胡適等友人的竭力勸阻於不顧，變節附逆投敵，成為偽北大的文學院長與教授，等等。

除這所臭名昭著的偽北京大學，另有偽中央大學等數所偽大學在平津與京滬地區設置。一九三八年一月，日本人在其炮製扶持的傀儡政權「新民會」名義下，於原北平大學法學院故址創辦了一所大學，名為「新民學院」，其後又將一部分遷往清華園，是為一校兩區。由大漢奸王克敏為院長，日人佐藤三郎為教務長，教員多為日人，亦有中國附逆者參加，如錢稻孫即為該校的兼課日語講師，而學生中的大部分為漢奸子弟。一九三八年四月，日本人又設立「北京師範學院」，物色王漢為院長，又從東京派遣中學或專門學校教師九人前往該校充任教員……。

清華大學師生流亡西南之後，故園大部被日軍強占，復被「新民學院」又搶占一部分，多數書刊與教學儀器被偽教育機構勾結日軍搶走。如一九四一年五月，偽華北政務委員會教育總署、偽北京大學等機關單位，借助日本駐華北司令部（多田部隊本部）的力量，每日僱夫役數十名、汽車五輛，到已成為日軍傷兵醫院的清華大學圖書館裝運書籍雜誌。每輛汽車約裝二千冊，每日運送二次，於八月二十一日全部搬運完畢。

清華圖書館書庫原有三層存放書籍的鋼架（每列十格，每格鋼板七層，雙長，合每格鋼板十四塊）近四十列，全被偽北大與新民會等偽組織派員拆除運走。鋼架以外，尚有清華圖書館全部目錄櫃和書檔六千餘個，亦全被偽北大校長錢稻孫等派人拆除運走。「至此，歷史悠久，寶藏豐富之國立清華大學圖書館，其壽命遂告終焉。」

——正是有了如此不堪的背景與切膚之痛，梅貽琦在流亡西南邊陲的清華校慶會上，專門提及陳三才並予以表彰，是謂謳歌正氣，伸張民族大義，對下水投敵的漢奸給以痛斥鞭撻，更是對留在淪陷區的知識分子、特別是在抗戰大局中，仍觀望、搖擺不定且預謀附逆的文人學者，給以道義上的譴責與警示，督促其儘快收手轉身，回到抗戰圖存的軌道中來，為中華民族的最後勝利盡一份責任。

相關書摘 ▶《大學與大師》：大學生罷課反內戰，卻成國民黨血腥鎮壓的「一二一事件」

書籍介紹

本文摘錄自《大學與大師：一九三○至一九六○，烽火中的大學如何奠基百年教育》，時報文化出版

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作者：岳南

暢銷書《南渡北歸》作者岳南歷時六年最新紀實作品，

遊走兩岸清華大學，從大學校史中，見證時代裡的風起雲湧。

《未央歌》裡校風自由的西南聯合大學，存在僅九年，卻培育出楊振寧、李政道兩位諾貝爾獎得主，並有吳大猷、陳寅恪、梁思成、林徽因、金岳霖、朱自清、沈從文、聞一多、錢穆、錢鍾書等明星教授名單，西南聯大究竟有何魅力？

國共分裂後，梅貽琦為何遠赴美國？又如何在臺灣荒涼土地上重建清華大學？

被稱為「永遠的校長」梅貽琦，沉默寡言且不與政治人物合流，卻擁有高度聲望，原因為何？

一九一○年代以後，中國歷經北伐等戰禍，導致民生凋敝，國內也因政權尚未穩定，擁有話語權的校長大位，成為政界競奪角力，其中以清華大學爭議最大。在政局尚未穩固的情況之下，因對日抗戰、國民黨與共產黨惡鬥，學生愛國情緒高漲，學運、戰爭暴發。為避戰禍，各校陸續合併、遷校，在動盪時局下，大學教育岌岌可危。

幸好當時學人如梅貽琦、傅斯年、蔡元培、張伯苓等人的奔走，才讓高等教育得以輾轉延續。今日所倡議的美學、體育等教育概念，起於當時；而有關通才、通識教育，學術自由乃至教授治校等先進教育思想和辦學理念，皆影響後世甚鉅。那個年代，是最壞的年代，但當時的學人們，在最艱難的時代做了最正確的決定，他們的精神與貢獻，直到今日仍令後來者受用無窮。

下冊續述梅貽琦就任清華大學校長後，由於中日戰爭爆發，清華、北大、南開三校南遷，於昆明成立西南聯合大學，在教學與生活資源極度匱乏下，梅貽琦總持校務，善用點滴資源敦聘名師，造就聯大值戰亂下仍作育英才無數的偉業與歷史。其後國共分裂，梅貽琦幾度奔走、守住清華賴以為生的庚子賠款基金，來臺「恢復」清華大學，並締造傲人學術地位。逝後梅貽琦葬於清華校園內，在隨身不離的大學帳冊中，條列明晰，他一生為校務奔走、廉節清儉，成就了「清華之清、聯大之大」，並深刻影響著後世一代代學人。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航