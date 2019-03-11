《大學與大師》：大學生罷課反內戰，卻成國民黨血腥鎮壓的「一二一事件」

文：岳南

「一二・一」慘案

案發

日本投降了，中國軍民總算鬆了一口氣，然而「聯大師生雖然實現了原來的信心和期望，但沒有表現應有的歡樂。」大家為即將爆發的內戰與中國的未來而擔憂。陳寅恪詩《乙酉八月十一日晨起聞日本乞降喜賦》云：

降書夕到醒方知，何幸今生見此時。 聞訊杜陵歡至泣，還家賀監病彌衰。 國仇已雪南遷恥，家祭難忘北定時。 念往憂來無限感，喜心題句又成悲。

在全國軍民與知識分子悲欣交集的短暫空隙裡，國民政府開始組織、號令所屬各軍政機構，接收淪陷區地盤、財產並組織南渡之人北歸等事宜。

一九四五年九月二十五日，蔣介石在重慶軍委大禮堂出席教育界復員大會並午宴致詞，大旨為：一、各校遷移應在明年課業結束之後；二、西北西南各校除少數外，宜留設原處；三、戰後建設應農、工並重；四、未來學校發展應質、量並重云云。會後，梅貽琦即派清華外語系教授陳岱孫、陳福田赴北平，與戰時一直留平的校產保管委員會委員張子高教授等人，會同教育部特派員一併到清華園接收。

十月十日，《國共雙方代表會談紀要》（《雙十協定》）在重慶簽訂，十二日正式公布。國民黨同意和平建國基本方針，承認各黨派的平等合法地位，以及承諾召開政治協商會議，中共承認蔣介石的全國領導地位。

十月十三日，蔣介石向各戰區國民黨將領發布密令：「遵照中正所訂剿匪手本，督勵所屬，努力進剿，迅速完成任務」、「遲滯貽誤者當必執法以罪」。蔣所謂的「剿匪」，自然是指圍剿共產黨部隊，《雙十協定》墨跡未乾，內戰的導火線再次拉開。

當此之時，西南聯大常委蔣夢麟兼國立北京大學校長，於抗戰勝利後離校加入宋子文組閣的行政院任祕書長，國民政府任命中央研究院史語所所長傅斯年，繼任西南聯大常委兼代理北大校長之職。

十月二十一日，傅斯年由重慶抵達昆明與梅貽琦會晤，並對聯大作短暫視事，商討學校復員北歸事宜。按當時平津校園情形與國內險惡局勢以及交通狀況，傅斯年與梅貽琦二人意識到此時北歸絕無可能，至少還需要半年方可復員，因而決定下學期繼續在昆明開課。但梅貽琦根據此前赴重慶公務時，親睹親聞國共和談問題之複雜，以及戰後幾個月時局的發展，對日後教育前途產生疑惑並惴惴不安。

十月二十八日晚，梅在昆明出席北大資深同仁章廷謙家中晚餐會，會上「談及時局及學校將來問題」，梅貽琦在日記中記述：「倘國共問題不得解決，則校內師生意見更將分歧，而負責者欲於此情況中維持局面，實大難事。民主自由果將如何解釋？學術自由又將如何保持？使人憂惶！深盼短期內得有解決。否則非但數月之內，數年之內將無真正教育可言也。」——梅貽琦的憂惶不幸竟成事實，日後的西南聯大與復員後的清華、北大、南開，將在分化、分歧甚至槍砲聲中度過，而梅氏理想中的「真正教育」與「大大學」亦不復存在矣！

十一月七日，梅貽琦赴重慶向教育部彙報聯大情形，並欲轉北平辦理清華復員事宜。

十一月十六日，蔣介石主持召開軍事委員會議，作了題為〈剿匪戰術之研究與高級將領應有之認識〉報告，稱要「建立必勝信心」，並加緊調兵遣將圍剿共軍。一時間，全國範圍內用於圍困、進攻共產黨部隊的國民黨正規軍已達八十多萬人。

就在蔣介石調兵遣將的同時，中共方面已由陝甘寧邊區悄然進入東北地區，並組成以林彪為總司令的東北民主聯軍，人數約十萬人，開始與地方勢力聯合收編各色武裝力量，大肆擴編整軍，在蘇聯的暗中支持下，三個月後，林彪所轄部隊增至五十萬人。國共雙方為爭奪東北接收權與控制權各不相讓，交火不斷，大規模內戰一觸即發。

十九日，重慶各界反對內戰聯合會成立，消息傳到昆明，各校學生反應強烈，蠢蠢欲動。此時，中共地下勢力已在雲南和聯大校園悄然壯大起來。中共雲南省工作委員會抓住時機，決定立即出馬，悄悄潛入校園，暗中支持學生運動。時西南聯大三個常委均不在校，張伯苓仍常川重慶；梅貽琦已由重慶轉赴北平接收清華校產，為學校復員作準備；傅斯年正滿頭大汗穿行於北平與重慶之間，忙於中研院史語所與北大復員事務。梅貽琦離昆之時，按照老規矩，把校務交與清華二號人物葉企孫代理，而葉氏是位辦事平和低調，不喜聲張，更不樂意多管閒事的理科教授。在三校即將復員之際，葉氏名義上是代理常委，實際只是勉強維持大局而已。想不到就在這個空隙，學潮爆發，血案發生。

二十五日晚，在昆明的西南聯大、雲南大學、中法大學、英語專科學校等四校學生自治會發起反內戰時事演講會，於西南聯大圖書館前草坪上如期舉行，會議特地邀請錢端升、伍啟元、費孝通、潘大逵、尚鉞、聞一多、楊西孟等與共產黨路線相近的教授發表演說，到會師生六千餘人。學者們相繼登臺慷慨激昂發表意見，呼籲制止內戰，強調「內戰必然覆滅中國」，「中國需要建立聯合政府，要進行和平建國，督促美國迅速從中國撤兵」，「撤換赫爾利、魏德邁」云云。

當幾位教授正講得面酣耳熱之際，國民黨中央軍駐昆明第五軍邱清泉部，奉令悄悄包圍聯大校園，並發射機關槍與小鋼砲進行威脅恫嚇。一時間，圍牆外槍聲大作，子彈尖叫著劃破夜空，會場出現騷亂。正當師生茫然四顧、不知所措時，會場照明電源突然中斷，操場一片漆黑，人群開始散亂。在會場即將全面崩盤的時刻，早有防範的組織者，把事先準備的汽燈點燃，總算穩住了陣腳。經此一折騰，師生們心情壓抑、情緒激動，心懷怒氣繼續發表演講。

時間已近夜半，當學生們高唱著《我們反對這個》反內戰歌聲散會時，突然發現校門口已被國民黨軍警封鎖，門外軍警如麻，槍砲林立，冰冷的刺刀在夜色裡發著瘮人的光，架在牆頭屋簷的機關槍正對準路口，不准外校師生通行。夜色沉沉中，軍警傳出口令，如有膽敢外出者，格殺勿論。面對如此凶妄並帶有血腥氣味的威脅，師生不知如何是好，現場一時出現混亂，漆黑的道路上人影綽綽，前擁後擠，一位女生被擠倒踩成重傷哀哭不止。數千人在深夜的寒風中躑躅、抖顫。激憤中，有人高呼以罷課相抵抗，於是群起響應，僅聯大學生當晚簽名罷課者就達七百餘眾。直到凌晨兩點多鐘，外校學生才陸續自農場小路經雲大後門入城。

第二天，昆明《中央日報》刊出中央社題為〈西郊匪警黑夜槍聲〉消息：

本市西門外白泥坡附近，昨晚七時許，發生匪警，當地駐軍據報後，即趕往捉捕，匪徒竟一面鳴槍，一面向黑暗中逃竄而散。

據當時的新聞從業人員沈沉回憶，經他事後調查瞭解，先是由雲南警備總司令部宣傳人員炮製了這則消息，經總司令關麟徵過目並同意後，指派少將處長宋文彬親自送到中央社和雲南通訊社，飭令立即轉發各報社刊登。這則消息一經刊出，再度激怒了昆明各校師生，認為這是地方當局為掩蓋昨晚的罪行而編造的謊言，以莫須有的「匪人匪事」，影射中傷當夜在聯大操場集會師生。盛怒中的學生決心以罷課表示對當局製造這一系列行徑的抗議。

於是，在整個昆明處於老大地位的西南聯大學生率先行動，紛紛簽名罷課。繼而老二雲南大學、老三中法大學，外加英語專科、昆華工校、昆華農校等十八所大、中學校相繼罷課。到二十八日，罷課學校達到三十一所。昆明學生自治聯合會眼看學生們大規模鬧將起來，且來勢洶洶，氣焰高漲，潛伏於校園的中共地下黨人暗中鼓動指導，火上澆油，乘機組成了昆明市大、中學校罷課聯合委員會（簡稱罷聯），選舉聯大、雲大、中法大學、昆華女中、雲大附中等五校為罷聯常委，並發出了措辭強硬的「罷課宣言」。——一場規模浩大的學潮，如同荒原上的熊熊烈火，在冬日的西南邊陲燃燒起來。

一個月前，蔣介石密令駐昆杜聿明親率部隊包圍並砲擊五華山，逼迫「雲南王」龍雲走出官邸，在宋子文等黨國大員陪同下，乘機飛往重慶出任軍事委員會軍事參議院院長虛職。抗戰勝利後，滇軍首領盧漢（字永衡）遵中央軍事委員會令，帶大軍赴越南受降。為防止兵變，也為暫時穩住龍雲在滇的舊勢力，蔣介石讓盧漢接替龍雲做省主席。在盧未回國之前，由蔣介石的鐵桿追隨者、新任命的民政廳長李宗黃（字伯英）代理。對此安排，蔣對李的解釋是：「因為國軍全面反攻即將全面展開，盧漢將隨何總司令率部反攻，雲南方面，在此過渡期間，我想暫以盧漢負雲南省政府主席的名義，而以伯英兄任民政廳廳長兼代主席，到了相當的時間，再為伯英兄真除。這樣的做法，對於政略的運用上不無裨益。」

垂頭喪氣的龍雲在宋子文擔保生命安全的情形下，走下五華山，乘機赴重慶任新職。前排左起：何應欽、宋子文、龍雲、衛立煌、李宗黃｜Photo Credit: 時報文化

蔣的意圖很明確，龍雲手下的頭號大將盧漢做省主席，只是一個「過渡」，李宗黃需要暫時隱忍，到適當時候再予以「真除」。也就是說等到國軍受降結束，局勢穩定，盧漢大軍開赴東北與共軍交戰，雲南潛在的不安定因素被消除後，再設法免去盧漢之職，把李扶正。因了蔣介石的這個許諾，李宗黃全力以赴助蔣趕走了龍雲，自己輕裝便捷，急不可待地來到昆明出任省民政廳廳長、省黨部主任兼代省政府主席之職，以待「真除」。

從李宗黃回憶錄中可以看出，當時他完全相信蔣的話是真實可靠的，後來也沒產生過懷疑，因為盧漢不是蔣的嫡系，而自己卻是其鐵桿的心腹。李臨行前，蔣介石授意他「回雲南以後的主要任務就是除『三害』」。蔣所指的「三害」，即民主堡壘、學生運動與龍雲舊勢力。因李宗黃在昆明各派勢力中名聲不佳，引起許多人妒嫉與厭惡，而雲南各高校一些中間派師生對李的所作所為，以及傲慢狂妄之態也表示反感。在這種境況下，李宗黃與當地各方勢力的衝突也就成為一種必然。

登上臨時「封疆大吏」寶座的李宗黃，本來就極端厭惡對自己不友好的龍雲舊勢力，以及其縱容雲南民盟組織等親共分子的做法。上臺伊始，為了表現忠黨忠蔣之心，一開始就決定對學生運動採取嚴厲的處置措施，聯合昆明警備總司令關麟徵、國民黨駐昆第五軍軍長邱清泉，動用軍隊、員警、特務和國民黨黨團骨幹，採用破壞加恐嚇的雙重伎倆，使大多數師生心生畏懼，知難而退。二十五日晚，當學生在聯大圖書館前草坪上進行演講時，李宗黃下令手下黨徒特工人員，按預定計畫輪番上陣進行破壞，並說服邱清泉出動第五軍官兵，以槍砲齊鳴的激烈措施擾亂示威，達到恐嚇學生，使對方不敢外出遊行的目的。而本來已取消遊行計畫，更不曾想過罷課的學生們，在經歷羞辱和極度義憤中，於第二天掀起了要求「取消禁止集會遊行非法禁令」、「保護言論及身體自由」的罷課風潮。

就在罷課風潮形成狂濤巨浪，大有決堤之勢的關鍵點上，中共中央機關報《解放日報》、重慶《新華日報》聞風而動，先後發表了昆明「罷聯」草就的〈告全國同胞書〉等言辭激烈的檄文。《新華日報》更是慷慨陳詞，發表社論，指出「這幾項要求實在非常溫和而合理」，當局的做法實在過於霸道與蠻橫云云。此後，罷課風潮呈滔天之勢決堤而出，開始向昆明之外的廣大地區奔騰蔓延開來。而此時的李宗黃等人，不僅不為自己不當的處置檢討並採取補救措施，相反，仍堅信自己的行為是實實在在的「反奸黨」的正義鬥爭，是姓黨且忠於黨國和領袖的大無畏革命精神的光輝寫照，是領袖意志與思想決策的忠誠執行者，是不忘初心，堅持本黨主義和社會特色，需要繼續弘揚的正能量。

十一月二十七日下午，李宗黃再度找到關麟徵、邱清泉等軍事將領和特務頭目，於省黨部召集會議，決定針鋒相對，組織一個反罷課委員會，由第五軍軍長邱清泉任總指揮，第五軍政治部主任張濯域為總幹事，反罷課委員會下設情報、行動、破壞、對抗等各組，各組組長皆為國民黨、三青團、軍隊政工人員、憲兵頭領與特務骨幹分子構成。會後，關麟徵向蔣介石拍發了密電，報告二十五日晚昆明四所大學舉行時事討論會，已派黨團工作人員參加操縱會場。二十六日，聯大學生開始煽動罷課，主張「組織聯合政府，停止內戰，在華美軍撤退，言論及集會自由等項，並勾引裕滇紗廠工人，有掀動罷工擴大全昆明罷課並大舉聯合遊行示威舉動」等情況。關麟徵向蔣介石請示：「除竭盡各種方法嚴密防範外，如反動情勢擴大，實行遊行示威，加倍詆毀政府與鈞座應取何種態度對付？」

台兒莊戰役時的軍長關麟徵（右二），與到訪的記者范長江（右一）等合影｜Photo Credit: 時報文化

重慶蔣介石侍從室得到關氏密電，即交由次日官邸黨政軍彙報會處理。會議作出「教育部派人前往勸導復課，如開導無效，即不惜解散；並決定改組黨政軍會報機構，以為應付時局指揮機構」。但公文尚未按程序走完，「一二・一」慘案轟然爆發。

十二月一日上午九時左右，根據預先布置，由李宗黃及助手李耀廷把省黨部各科室與市縣黨部的助理幹事，以及調統室的便衣特務，集合到大禮堂前面的空地上，準備向學校全面進攻。行前，李宗黃親自訓話，並為黨徒們打氣說：「過去我在昆明辦黨，學生們也鬧事，打到門口來。當時，我手下的幹事甯伯晉他們就不怕，他們也打了出去。現在，他們又向我們進攻了，這是大家效忠黨國的大好時機，我們要以宣傳對宣傳，以流血對流血，進行還擊。」

受到蠱惑的大批黨團人員準備出發時，李宗黃仍不放心，吩咐省黨部守衛大門的衛兵長，將所有衛隊槍支上的通針和刺刀收集起來，交給黨徒，藏匿身邊以做兇器。待黨徒們各自手中均有攻擊的傢伙，李宗黃巡視一過，方命令親信楊燦率隊跑步至如安街三青團團部的行動指揮所，與等候在那裡的軍官總隊學員等軍人、特務聯合一處，殺氣騰騰地向雲南大學、中法大學、聯大新校舍、聯大師範學院、聯大附中、昆華女中、南菁中學學校衝去。

軍警包圍衝進校園｜Photo Credit: 時報文化

因有李宗黃背後撐腰，幾百名黨徒、軍人、特務精神亢奮，呼呼隆隆地衝入學校，見人就打，見物就砸，有自視勇猛者竟公然投擲手榴彈進行轟炸。僅片刻工夫，聯大地質系教授袁復禮及二十餘名學生被打翻在地，喊叫不止。其時正從聯大門口路過的南菁中學教員、退伍軍官于再，不幸被一暴徒拉響的手榴彈當場炸倒，後送醫院不治而亡。

當日十二時左右，在三青團雲南支團部祕書兼宣傳股長周紳率領下，四、五十名特務強行攻入聯大師範學院，在院中投擲手榴彈。師院學生人少勢寡，猝不及防，見對方來勢兇惡異常，於混亂中只好從食堂窗戶爬往窗外的昆華工校求援，待與昆華工校同學聯合後，即從窗戶復入師院以石塊木棒進行反擊，這一行動竟將大批特務擊退於校門之外。只是大門剛剛關閉，又被後續的大批黨徒攻破，並從門外投入手榴彈兩枚。煙霧騰起，響聲過去，聯大師範學院學生李魯連當場被炸翻在地，有學生冒著生命危險將李救起，急送雲大醫院搶救，途中復遭暴徒攔截毒打，李魯連登時氣絕。

另一位女學生潘琰胸部被手榴彈炸傷，手指被彈片削掉，渾身是血倒在地上痛苦呻吟。一暴徒見狀，獸性大發，舉起手中帶尖的鐵棍，照其腹部猛刺三棍，潘昏死過去，送醫院後氣絕身亡。昆華工校學生張華昌被手榴彈炸傷頭部，倒在師院大門石檻上不能動彈，一特務上前舉起木棍照頭部猛力打砸，黑紅的血液頓時從張的右耳流出，紅色之上漂浮著白色的腦漿，而「腦漿和血液已混在一起，業已無救」，當場喪生。被手榴彈炸成重傷的還有聯大學生繆祥烈、昆華工校學生李雲等十餘人，繆被炸斷一條腿，雖僥倖保住性命，但不得不將斷腿鋸掉，落了個終身殘疾。

——這便是震驚中外的昆明「一二・一」慘案的大體經過，它的直接代價用傅斯年的話說，就是「四具屍體一條腿」。有些巧合的是，慘案發生的當天，龍雲手下頭號大將、率部赴越南受降的滇軍將領盧漢回到昆明，正式接替李宗黃出任雲南省主席一職。於是，昆明與重慶之間再度風生水起，陷入了一場派系複雜，身分隱祕，各為其主，合縱連橫，剪不斷、理還亂的大爭鬥。

相關書摘 ▶《大學與大師》：聽聞日軍遭轟炸，清大校長梅貽琦一掃壓在心頭五年的陰霾

書籍介紹

本文摘錄自《大學與大師：一九三○至一九六○，烽火中的大學如何奠基百年教育》，時報文化出版

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作者：岳南

暢銷書《南渡北歸》作者岳南歷時六年最新紀實作品，

遊走兩岸清華大學，從大學校史中，見證時代裡的風起雲湧。

《未央歌》裡校風自由的西南聯合大學，存在僅九年，卻培育出楊振寧、李政道兩位諾貝爾獎得主，並有吳大猷、陳寅恪、梁思成、林徽因、金岳霖、朱自清、沈從文、聞一多、錢穆、錢鍾書等明星教授名單，西南聯大究竟有何魅力？

國共分裂後，梅貽琦為何遠赴美國？又如何在臺灣荒涼土地上重建清華大學？

被稱為「永遠的校長」梅貽琦，沉默寡言且不與政治人物合流，卻擁有高度聲望，原因為何？

一九一○年代以後，中國歷經北伐等戰禍，導致民生凋敝，國內也因政權尚未穩定，擁有話語權的校長大位，成為政界競奪角力，其中以清華大學爭議最大。在政局尚未穩固的情況之下，因對日抗戰、國民黨與共產黨惡鬥，學生愛國情緒高漲，學運、戰爭暴發。為避戰禍，各校陸續合併、遷校，在動盪時局下，大學教育岌岌可危。

幸好當時學人如梅貽琦、傅斯年、蔡元培、張伯苓等人的奔走，才讓高等教育得以輾轉延續。今日所倡議的美學、體育等教育概念，起於當時；而有關通才、通識教育，學術自由乃至教授治校等先進教育思想和辦學理念，皆影響後世甚鉅。那個年代，是最壞的年代，但當時的學人們，在最艱難的時代做了最正確的決定，他們的精神與貢獻，直到今日仍令後來者受用無窮。

下冊續述梅貽琦就任清華大學校長後，由於中日戰爭爆發，清華、北大、南開三校南遷，於昆明成立西南聯合大學，在教學與生活資源極度匱乏下，梅貽琦總持校務，善用點滴資源敦聘名師，造就聯大值戰亂下仍作育英才無數的偉業與歷史。其後國共分裂，梅貽琦幾度奔走、守住清華賴以為生的庚子賠款基金，來臺「恢復」清華大學，並締造傲人學術地位。逝後梅貽琦葬於清華校園內，在隨身不離的大學帳冊中，條列明晰，他一生為校務奔走、廉節清儉，成就了「清華之清、聯大之大」，並深刻影響著後世一代代學人。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航