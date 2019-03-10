《敏感得剛剛好》：想像自己就是這終極好家長，讓所有的淚水自動湧現

文：伊麗絲．桑德（Ilse Sand）

放手，以及放手的哭泣

悲傷的感覺，源自於經歷到喪失。你失去了某個東西，或有某個東西你原本希望此刻能擁有卻無法擁有。不見得要是很大的東西。此外，喪失希望或喪失某個特定夢想，也可能引起哀悼的感覺。

你認清失去事實的那一刻，你將開始哭泣，有可能是悄悄落淚，也可能是全身顫抖地嚎啕痛哭。有些人會經歷這種類型的哭泣，它通常很少超過五、六分鐘，發洩和抒壓的效果足可媲美性高潮。

有些人表示說覺得自己喉嚨彷彿噎住了，他們想哭，卻似乎哭不出來。就像一股無法中斷的波浪。對某些人來說，有熟人相伴時，他們比較哭得出來，有些人則偏好獨處的時候哭泣。如果你屬於後者，並需要「一臂之力」來協助你哭出來，不妨試試以下方法，亦即我所謂的「當你自己的好家長」。

當你自己的好家長

我們人人都有個母親或父親角色或其他照顧者，他們有著人人皆有的各種資源和極限。與此同時，我們心目中也有個終極好家長的理想模樣，終極好家長能對我們所有的感受了然於心並全盤接納、能無條件愛我們，且永遠能說出我們最需要聽到的話。

請想像你自己就是這終極好家長，就照這樣對你自己說話吧。譬如說，我自己這麼做時，聽起來會類似這樣：「伊麗絲寶貝，事情的發展未能照你原本所希望的那樣，真是可惜。你這麼努力才走到這一步，而且你原本那麼志在必得……」接著我會盡可能具體詳盡地描述我原本希望的是什麼，以及要是真的實現了該有多美好，於是所有淚水將自動湧現，我便能放手了。

如果除此之外，你也擁抱自己或溫柔地撫摸自己的手臂，感受會更加強烈，但這個方法不見得總能把波浪真正中斷，我接下來將進一步探討。

對放手的抗拒感

請想像一個空的果醬罐用細繩從天花板倒掛在半空中，有隻蒼蠅受困在罐裡，拚命繞圈圈想從罐頂逃出來，但從罐頂是不可能出來的，唯一的出路是從下方罐口出來，但蒼蠅太堅持要往上飛了，因此不斷焦急在罐子最頂端繞圈圈，要是牠能讓自己降下來個幾公分，就能重獲自由了。

我自己也有這種抗拒感，不肯讓自己降到自己的內心深處，去面對某個沉重又艱難的東西，因此有時候我變成和內心壓力共處很長一段時間，最後才終於允許自己投降並放手，向下降落回我自己。

得知我有能力放手並回歸自己，讓我更有勇氣去接觸我長久以後恐怕會失去的人和事物。

有些人在經歷了很深的悲傷後變得更強健了，因為他們學到，你可以透過哀悼的心情從悲痛中走出來。有了這份認知後，人生變得不那麼危險了，有些人從未徹底哀悼某件事物，因此背負著悲傷的重擔，也許終其一生都完全或盡量設法逃避這悲傷，逃避悲傷所衍生的症狀，或許很類似創傷後壓力症候群或人格疾患的症狀，逃避悲傷也可能導致憂鬱症。

如果你和所失去的親人，彼此間的關係很糾葛，悲傷將會較深。你或許會納悶，你從這位失去的親人身上獲得的這麼少，為何悲傷還會這麼深。但過去彼此關係親暱、溫暖且單純的人，談放手容易得多。畢竟他們日後所回想起的盡會是美好回憶。

如果你們的關係是矛盾的，你從來未能從這段關係中獲得所需的圓滿感受，放手將會比較困難。你所需面對的，不僅僅是要向對方說再見，也是要向一切你從來未能得到的東西，以及向「你有朝一日仍可能從對方身上得到」的最後一絲希望，一併說再見。放棄一項未完成的作品很困難，同樣地，被迫放棄一段始終未能成功的人際關係也可能很困難。

把你的悲傷分擔出去

喪偶的人，或經歷離婚的人，如果多年後依然滿腔憤怒或尖酸，有可能意味著他們無法處理他們本身對於失去的情緒反應。若欲處理對於某件事的強烈情緒反應，一個人的「我」必須堅強到足以承受這件事，也必須至少有一位親友，支持並協助當事人接受這失去，和調適自然會隨之而來的無助和悲傷感受。

倘若放手太難，有可能因為你仍不夠堅強到足以接受你對失去的情緒反應，且仍未徹底意識到這情境所帶來的衝擊。

如果是這種情形，不妨把你的經驗，說給一個善於傾聽和協助你調適你情緒的人聽。據說分擔出去的悲傷，其沉重將減輕一半。但你選擇什麼人做為協助者也很重要。此人必須既要有能力，也要有意願協助你調適你的情緒，不然這次經驗並不會讓你有抒解釋懷感。你結果反而非常可能感到挫折又困惑，最後會覺得好像自己做錯了什麼。

這就是為什麼最好先確認對方是否能勝任後，再決定是否要開始。譬如你可以說：「我想跟你講一件對我而言非常痛苦的事。你想聽嗎？我可以現在講給你聽嗎？還是改天再講比較好？」如果和你交談的對方回答不願意或語意含糊，有可能是因為他或她以前經歷過類似的痛苦，卻被他或她壓抑了，你講起你的故事時，他或她的痛苦再度以焦慮感的形式浮現。

如果你周遭沒有人有意願或有能力分擔你的痛苦，你可轉向專業人士。善用一個你可以選擇以後再也不見面的完全中立者，好處非常多。要注意的是，就算有著心理治療師或心理學者的頭銜，也不保證對方就一定有能力調適別人的感受。欲具備處理他人感受的情緒能力，必須要先有能力掌握自身的感受，也必須要有足夠的內在資源，才能替別人承擔這樣的重荷。如果你無法確定，可以自己先小小測試一番，先談一談你以前所經歷過的較不那麼痛苦的事，看看這樣感覺如何，如果感覺還不錯，你的悲傷變得比較易於承受了，你可以繼續訴說更為痛苦的事情。

寫一封道別信

每當我感覺到對某件事物放手能讓我的某位案主受益時，我就會請他們做個小練習，寫一封道別信給他們所需要放手的人事物，案主會拿到一頁紙，上面列了一系列能激發靈感的問題，這系列問題可見於附錄一，另附上兩個參考用的道別信例子，也許撰寫這樣一封道別信將有助你放手。

你準備道別時，最好能用「謝謝你」道別。比方說，如果你準備向抽菸道別，你必須感謝抽菸所曾帶給你的所有愉快時光。如果你準備向一套舊生存策略道別，譬如你向來總是對自己說：「我凡事都非得靠自己不可」，你首先必須感謝這套策略曾帶給你非常大的幫助，它以前想必曾經非常管用，不然你不會把它納為己用，說不定你父母在養育你的過程中非常缺乏資源或能力，而這套策略保護了你，當一個隨和又聽話的孩子，或許意味著你已經盡力了，你從這段親子關係中能得到的就只有這麼多了。

你向某人道別時，應該既要感謝對方，也要祝福對方未來一切順利。道別的「farewell」一字，字面上意思確實正是你希望對方「諸事順利」；換句話說，我們希望我們正在放手的對方，在未來的人生路上事事順利，如果你無法祝福你所放手的人，那麼你便尚未真正對他們放手。

你把道別信寫好後，不妨朗讀給一個能讓你感到自在的人聽，因為能有人見證是很不錯的。如果你無法自在地朗讀這封信給任何人聽，你可唸給一棵老橡樹聽，老樹永遠都會願意聆聽。

很多人寫道別信時，會邊寫邊掉眼淚，你想必將很深刻地經歷到你的感受，並將深切體會到你寫信的對象在你人生中有多麼重要。感受浮現時，你可讓感受隨著淚水湧現，這樣經常能讓人有發洩抒解感。

憤怒和尖酸需要轉化成放手的悲傷

如果你心裡仍懷有舊的憤怒或尖酸，把它們放掉，對你的靈魂會是很不錯的，道別信恰好非常適合做此用途，請盡可能具體詳盡地敘述你所想要放手的東西。

說不定這東西不是某個現實生活中的人，而更是某個夢想或你對你自己的某特定看法。假如寫道別信未能奏效，說不定只是因為需要換一個收信對象，說不定最大的失去，倒不是某個人，而更是你對一段關係的夢想，你原本夢想著你們倆的這段關係會是某種模樣，實際上卻從來不曾那樣。或說不定你最大的失去，是失去了你因為和他或她在一起而擁有的社會地位，那麼一來，你應該是把信寫給那個夢想或那個社會地位。

書籍介紹

本文摘錄自《敏感得剛剛好：高敏感族情緒整理術！撕下「情緒化」、「難相處」的標籤，讓憤怒、悲傷、嫉妒、焦慮不再破壞你的人際關係！暢銷話題書《高敏感是種天賦》情緒管理篇！》，平安文化出版

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作者：伊麗絲．桑德（Ilse Sand）

譯者：梁若瑜

暢銷話題書《高敏感是種天賦》情緒管理篇

撕下「情緒化」、「難相處」的標籤，找回情緒的主導權！

高敏感，讓你比別人更有同理心；

但過度敏感，卻也讓你的心好累。

學會「剛剛好」的敏感，

就能做回最真實的自己！

明明知道你不喜歡，對方卻還是這樣做，讓你感到怒不可抑？

遇到悲傷難過的事，一直無法放手走不出來？

老是嫉妒另一半把工作或朋友看得比你還重要？

不知道明天會發生什麼事，面對生活的不確定感，令你焦慮不安？

我們的情緒很複雜，很容易就會讓人迷失其中，而高敏感族又比其他人承受著更多的情緒壓力，彷彿生活周遭布滿了刺，一不小心就會被扎得傷痕累累。當憤怒、悲傷、嫉妒、焦慮等情緒如海嘯般一波波襲來，你該如何面對內心的負能量？

享譽全世界的「高敏感專家」伊麗絲．桑德，為高敏感族量身打造了最有效的情緒療癒法，從正視身體真實的感覺開始，到如何與自己的想法保持距離以及避免不必要的衝突，進而傾聽自己，找到問題的源頭，並明確表達內心真正的需求。

高敏感的你不是沒有快樂的能力，只是還沒學會如何與你的情緒相處。你需要的不是假裝一切都很好，而是給自己一點時間，給內心一點空間，就能找到打開情緒迷宮的鑰匙，走出人際關係的困境。

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航