《霍金大見解》：如果你好奇黑洞裡面長什麼模樣，記得要挑一個大的黑洞

文：史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）

掉進黑洞會怎樣？

黑洞有一個邊界，稱為「事件視界」。在這個邊界，重力的大小剛好足夠把光往回拉，使其無法逃脫。由於沒有任何東西的速度可以快過光速，因此在事件視界以內的所有東西，都會被重力往回拉。

掉進事件視界的過程，有點像划著獨木舟通過尼加拉大瀑布一樣。當你還在瀑布上方的時候，只要你划槳的速度夠快，你還有機會可逃脫；一旦你越過某條界線，你就會墜落消失，沒辦法回頭了。當你愈靠近瀑布的時候，水流的速度也愈快。這意味著，水流對獨木舟前頭的拉力較大，而對尾部的拉力較小，因此，獨木舟會有被扯斷的風險。

黑洞的情形也很類似。如果是你的腳比頭先掉進黑洞裡，比起頭部，重力對你的腳有更大的拉力，因為你的腳離黑洞較近。結果是，你的身軀會被拉長，而身體側邊則是受到強烈的擠壓。如果這個黑洞的質量只有太陽的幾倍大，那麼你在抵達事件視界之前，你就會被拉成像一根長長的義大利麵條那樣。不過，如果你是掉進一個大型的黑洞，譬如質量為太陽的一百萬倍，那麼作用在你身上不同部位的重力大小，就都是一樣的，所以在靠近事件視界的時候，你不會感到任何不適。

所以說，如果你想看看黑洞裡面長什麼模樣，記得要挑一個大的黑洞。而在我們銀河系的中心就有這麼一個，質量為太陽四百萬倍的黑洞。

當你掉進黑洞的時候，你自己不會感覺有什麼不同，但對於在某個距離之外看著你的人而言，卻永遠無法看見你跨過那道事件視界。情況是，你看起來會逐漸變慢，而且就在事件視界之外徘徊。你的影像會變得愈來愈暗，愈來愈紅，直到消失為止。從黑洞外面的世界來看，你是永遠消失不見的。

就在我女兒露西剛出生不久的時候，我有了一個「尤里卡」 瞬間：我發現了黑洞的面積定理！如果廣義相對論是正確的，物質的能量密度為正值（情況通常如此），那麼事件視界的面積，也就是黑洞的面積，將會隨著黑洞所吸入的物質或輻射而增加。此外，當兩個黑洞碰撞、合而為一的時候，新的黑洞面積大小，會大於原本兩個黑洞的面積之和。

這個面積定理，可透過LIGO的實驗觀測資料，獲得驗證。2015年9月14日，LIGO測得兩個黑洞碰撞與合併時的重力波信號。從波形來看，我們可以估計出個別黑洞的質量與角動量，再藉由「無毛定理」，便可計算出它們的視界面積。

深入探究黑洞的特性

黑洞視界面積的一些性質，與古典熱力學，特別是熵的觀念，有些近似。

熵是系統無序性的度量，另一個等效的說法是，我們無法確切得知系統的精確狀態為何。著名的熱力學第二定律的主要觀念是：熵總是隨著時間的流逝而增大。發現這個「只增不減」的關鍵性連結，是我得到的第一個啟示。

黑洞的性質與熱力學定律之間的關聯，可以再做進一步的思考。熱力學第二定律說，當某系統的熵值發生微小的變化時，該系統所伴隨出現的能量變化，正比於該熵值的變化量。卡特（Brandon Carter, 1942-）、巴汀（Jim Bardeen,1939-）與我，一起從黑洞的質量變化，與事件視界面積大小變化之間的關聯，發現了一條與熱力學第二定律很類似的定律：黑洞質量變化與視界面積變化二者之間的比例常數，稱為表面重力（surface gravity）；表面重力是事件視界上的重力場強度。如果我們能接受事件視界的面積類比於熵，那麼表面重力就類比於溫度了。

此外，還有一個事實可以增強這份類比關係：表面重力在事件視界上的每一處，都是相同的一個數值，這就好像在熱平衡時，溫度在物體內的每一處都是相等的一樣。

雖然，熵與事件視界的面積之間，有一種很明顯的相似性，但是，如何能把這個面積與黑洞本身的熵值關聯起來，卻沒有那麼明顯。黑洞的熵值，意味著什麼呢？

1972年，貝肯斯坦（Jacob Bekenstein, 1947-2015）當時還是普林斯頓大學的研究生，他提出一個關鍵性的想法。這個想法是，當恆星因重力崩陷而生成黑洞時，整個過程很快就會減緩下來，呈現一種只含有三個參數的穩定態。這三個參數是：質量、角動量、電荷。

這個想法確立了「黑洞的終態與黑洞是由何種物質崩陷而成的無關，不論是物質或反物質；也與崩陷之前的恆星形狀無關，不論是球形或其他不規則的形狀」。換句話說，對一個給定質量、角動量與電荷這三個特性的黑洞而言，組成它的物質組態，可以是眾多各種不同物質組態當中的任意一種。所以，各種不同形式的恆星，都可能崩陷成看起來完全相同的黑洞。

的確，若是忽略量子效應，可能的恆星組態數目可以有無限多個，因為就連極多個質量非常小的星際塵埃粒子聚集起來，也能崩陷成為黑洞。然而，組態的數目真的可以是無限大嗎？

量子力學最著名的一個特徵是測不準原理。測不準原理的主要觀念是，我們無法同時準確測量位置與速度。如果你能完全確定某物體的位置，那就無法確知它的速度；如果你能精確測量出某物體的速度，你就無法確知它到底在哪裡—實際上這就意味著，我們無法定位任何物體。

假設你想測量某個行進中的物體的尺寸，那麼你將需要知道它的端點在哪裡。然而，你卻根本無法精確做這個測量，因為此舉需要你同時知道該物體的位置與速度。你唯一能做的事，就只能說：由於測不準原理，所以我無法精確測得這個物體的尺寸。結果就導致，在測量物體的尺寸上，測不準原理強加了一個限制。

稍作計算之後，我們發現，對於已知質量的物體，它的尺寸會有一個極小值。對於較重的物體，這個尺寸極小值反而較小；但是對於愈輕的物體，它的尺寸極小值反而愈大。這個尺寸極小值，可以視為量子世界中的物體「既具有波動性，也具有粒子性」這項事實的結果：較輕的物體，由於波長較長，因此分散得較遠；較重的物體，波長較短，所以看起來比較集中。

把這些想法與廣義相對論合在一起看的時候，便可推論出：只有當星體的重量超過某個特定的重量時，才能形成黑洞。這個特定的重量，大約為一個食鹽顆粒的重量。

再進一步推論這些想法：就一個已知質量、角動量與電荷的黑洞而言，組成它的物質組態數目，在數值上雖然會非常大，但仍舊是一個有限值。貝肯斯坦建議，根據這個數值，我們可以推論出黑洞的熵。黑洞的熵，就是星體在崩陷成黑洞的過程中，看似無法避免、必定會流失的資訊量的大小。

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書籍介紹

本文摘錄自《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》，天下文化出版

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作者：史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）

譯者：蔡坤憲

本書將是你最後一次能讀懂霍金的機會

牛頓給了我們答案，霍金卻給了我們問題。

而且霍金所提出的問題，仍將在往後數十年間，

持續引領出重大的突破與進展……

我們將可歸因於，我們是站在霍金肩膀上的緣故。

——索恩（Kip S. Thorne），2017年諾貝爾物理獎得主

霍金在這本全球矚目的遺作裡，

提出了關於人類文明如何延續的十個大哉問，

並且清晰說出自己的見解：

大哉問之一：上帝存在嗎？

大哉問之二：宇宙是怎麼開始的？

大哉問之三：宇宙中還有其他智慧生命嗎？

大哉問之四：我們能預測未來嗎？

大哉問之五：黑洞裡面是什麼？

大哉問之六：時間旅行有可能嗎？

大哉問之七：我們能在地球上存活下來嗎？

大哉問之八：我們應該殖民太空嗎？

大哉問之九：人工智慧將會比我們聰明嗎？

大哉問之十：我們如何形塑未來？

霍金與漸凍人症搏鬥數十年，

腦袋中除了進行最尖端的物理學思考，

他念茲在茲的，都是我們人類如何繼續蓬勃發展、

如何保護最脆弱的地方、如何保有理性思維、

以及應該如何教育孩子以面對未來。

霍金一生幽默、樂觀奮鬥、永不放棄的精神，

也洋溢在這本遺作《霍金大見解》裡。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航