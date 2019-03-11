《霍金大見解》：我已經向大家示範了，每個人都有能力從事太空旅行

文：史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）

太空計畫可吸引年輕人投身科學界

各界對太空燃起新興趣，也會提升科學在社會大眾心目中的地位。對科學與科學家的不夠尊重，已經開始出現嚴重後果了。我們所生活的社會，對於科學與技術的依賴愈來愈深，然而願意投身科學的年輕人卻愈來愈少。一套嶄新的、志向遠大的太空計畫，將能鼓舞年輕人，激勵他們投身各個不同的科學學門（並不僅限於天文物理或太空學）。

對我而言，情況正是如此。我一直夢想著可以搭乘太空船。但是多年來，我也一直認為，這只是夢想而已。像我這樣被監禁在地球的一座輪椅上，除了想像力、以及我對理論物理的研究工作之外，我如何能去體驗太空的雄偉與壯麗？我從來沒有想過，我能有機會從太空中，望向我們這顆美麗的行星，以及凝視無盡的蒼穹。那是太空人專屬的特權，只有少數的幸運兒，能有機會去享受太空旅行所獨有的驚奇與激動。

然而，我沒有考慮到的是，某些個人（例如馬斯克）的衝勁與熱情，他們抱持著一項使命，希望能為探索地球以外的世界邁出一步。在2007年，我很幸運，可以擁有一次零重力的航程，首次親身感受失重的感覺。雖然只有短短的四分鐘，卻讓人感到無比驚奇、回味無窮。真希望我能一直留在那裡，我想，我永遠都不會覺得厭倦。

我曾說過，我擔心，人類若不前往太空發展，將不會有未來。這些話已經被大量引用了。我當時是那麼想，現在還是這麼認為。而且我希望，我已經向大家示範了，每個人都有能力從事太空旅行。我相信，在像我這樣的科學家以及一些有創新思想的企業家，一起通力合作之下，必然可以推廣太空旅行所帶來的興奮與驚奇。

前進月球、火星、土衛六

不過，人類可以長期離開地球而生活嗎？根據我們在國際太空站（International Space Station, ISS）的經驗顯示，人類可以離開地球，在太空中生活數月之久。然而，在重力為零的軌道上，還是會引起一些生理上的問題，包括骨骼會變得較為脆弱；也有一些實際的生活小問題，例如液體不會向下流等等。

因此，適合人類長期生活或工作的太空站，還是應該蓋在月球或其他行星上。透過挖掘星球表面，我們可以避免小隕石撞擊與宇宙射線的傷害，也能得到隔熱的好處。對於我們日後所移居的行星或衛星，探採當地的資源，就能讓這些地外社區自給自足，而不需要仰賴地球的供應。

在太陽系中，人類有可能去何處殖民呢？月球，是最顯然的答案。它離我們最近，而且是個相對容易抵達的目標。我們已經登陸過月球，也開著沙丘車四處遊蕩過。不過月球太小了，既沒有大氣層，也不像地球具有磁場，可以偏折太陽發射出來的有害輻射粒子，來保護我們。月球也沒有液態水，雖然據推測，在它南北極的火山口，也許有冰存在【譯注】。月球上的殖民地，可利用這些冰，來做為氧氣的來源。能源則可透過核能或太陽能。月球可做為旅行到太陽系中其他星球的中繼站。

下一個目標，顯然非火星莫屬了。

火星與太陽的距離，是地球距離太陽的一倍半，因此與地球相比，只吸收到一半的熱度。火星曾經有過磁場，但已在四十億年前就衰退了，因而無法保護火星免遭太陽輻射的侵襲。這使得火星失去它大部分的大氣，氣壓約只有地表大氣壓力的百分之一而已。然而在過去，火星必然有較現今大得多的大氣壓力，因為我們可以觀測到徑流渠道與乾涸的湖泊等。在目前的火星表面，不可能有液態水存在，因為在幾近真空的環境下，水很快就會蒸發殆盡。這些跡象表明，火星曾經有過一個溫暖且潮濕的階段，而在那個時期裡，生命可能出現過，無論這個生命是自發性產生的，或是經由宇宙撒種（panspermia，指生命的起源來自宇宙其他地區）。

目前，火星上沒有任何生命跡象。然而，若是我們能發現曾有生命存在過的痕跡，這就能表明，在行星具備合適的條件下，便有發展出生命的可能。當然，我們必須要很小心，不要把它與「地球生命會汙染火星」的議題相混淆。同樣的，如同各國海關的檢疫措施一樣，我們也要非常小心，如果火星上有生命，千萬不要把任何火星生命帶回地球。當然，這個誘惑非常大，但這也有可能把地球上的一切生命消滅乾凈。

從1964年的水手四號（Mariner 4）開始，NASA已經發送了相當數量的太空探測器，前往火星。我們也透過多個軌道探測器，對火星進行了近距離的觀測。最近的一個探測器是火星偵察軌道衛星（ Mars Reconnaissance Orbiter，於2005年發射）。這些道探測器向我們展示了火星的高山與峽谷。此外，NASA 也已經讓數個探測器，成功登陸火星表面，最近的成果是精神號（Spirit, MER-A）和機遇號（Opportunity, MER-B）這兩輛火星探測車。它們送回了一處沙漠景觀的照片。和月球一樣，火星可能有水與氧儲存在極地冰區。火星也經歷過火山活動；而火山活動可將許多金屬與礦物質，帶到行星表面，供殖民地使用。

月球與火星是太陽系中，最適宜用來建造殖民地的地方。水星與金星的溫度太高了，而木星與土星則是氣態巨行星，沒有固態的行星表面。火星的眾多衛星，尺寸都太小，不具有任何優勢；而木星與土星的某些衛星，倒是可以考慮。木衛二（Europa）是木星的衛星之一，表面上層是凍結的冰殼，冰殼下可能是液態的海洋，有孕育出生命的可能。我們如何能知道呢？我們是否需要登陸木衛二，在冰殼上鑿個洞看看？

土衛六（Titan）是環繞土星運行的一顆衛星，大小與質量都比我們的月球大，而且具有濃厚的大氣層。美國的NASA與歐洲的ESA（歐洲太空總署）共同合作的卡西尼－惠更斯（Cassini–Huygens）計畫，已成功由卡西尼號土星軌道探測器，發射惠更斯號登陸探測器，登陸了土衛六，送回許多珍貴的土衛六表面照片。不過，由於那裡距離太陽非常遠，所以很冷。我可不會想去住在一個冰凍的甲烷湖旁邊。

譯注：霍金是在2018年3月14日過世，NASA科學家則是在2018年8月20日的《美國國家科學院研究彙刊》上發表論文，證實月球兩極有冰存在。

相關書摘 ▶《霍金大見解》：如果你好奇黑洞裡面長什麼模樣，記得要挑一個大的黑洞

書籍介紹

本文摘錄自《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》，天下文化出版

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作者：史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）

譯者：蔡坤憲

本書將是你最後一次能讀懂霍金的機會

牛頓給了我們答案，霍金卻給了我們問題。

而且霍金所提出的問題，仍將在往後數十年間，

持續引領出重大的突破與進展……

我們將可歸因於，我們是站在霍金肩膀上的緣故。

——索恩（Kip S. Thorne），2017年諾貝爾物理獎得主

霍金在這本全球矚目的遺作裡，

提出了關於人類文明如何延續的十個大哉問，

並且清晰說出自己的見解：

大哉問之一：上帝存在嗎？

大哉問之二：宇宙是怎麼開始的？

大哉問之三：宇宙中還有其他智慧生命嗎？

大哉問之四：我們能預測未來嗎？

大哉問之五：黑洞裡面是什麼？

大哉問之六：時間旅行有可能嗎？

大哉問之七：我們能在地球上存活下來嗎？

大哉問之八：我們應該殖民太空嗎？

大哉問之九：人工智慧將會比我們聰明嗎？

大哉問之十：我們如何形塑未來？

霍金與漸凍人症搏鬥數十年，

腦袋中除了進行最尖端的物理學思考，

他念茲在茲的，都是我們人類如何繼續蓬勃發展、

如何保護最脆弱的地方、如何保有理性思維、

以及應該如何教育孩子以面對未來。

霍金一生幽默、樂觀奮鬥、永不放棄的精神，

也洋溢在這本遺作《霍金大見解》裡。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航