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《霍金大見解》：我已經向大家示範了，每個人都有能力從事太空旅行
我們想讓你知道的是
在2007年，我很幸運，可以擁有一次零重力的航程，首次親身感受失重的感覺。雖然只有短短的四分鐘，卻讓人感到無比驚奇、回味無窮。真希望我能一直留在那裡，我想，我永遠都不會覺得厭倦。
文：史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）
太空計畫可吸引年輕人投身科學界
各界對太空燃起新興趣，也會提升科學在社會大眾心目中的地位。對科學與科學家的不夠尊重，已經開始出現嚴重後果了。我們所生活的社會，對於科學與技術的依賴愈來愈深，然而願意投身科學的年輕人卻愈來愈少。一套嶄新的、志向遠大的太空計畫，將能鼓舞年輕人，激勵他們投身各個不同的科學學門（並不僅限於天文物理或太空學）。
對我而言，情況正是如此。我一直夢想著可以搭乘太空船。但是多年來，我也一直認為，這只是夢想而已。像我這樣被監禁在地球的一座輪椅上，除了想像力、以及我對理論物理的研究工作之外，我如何能去體驗太空的雄偉與壯麗？我從來沒有想過，我能有機會從太空中，望向我們這顆美麗的行星，以及凝視無盡的蒼穹。那是太空人專屬的特權，只有少數的幸運兒，能有機會去享受太空旅行所獨有的驚奇與激動。
然而，我沒有考慮到的是，某些個人（例如馬斯克）的衝勁與熱情，他們抱持著一項使命，希望能為探索地球以外的世界邁出一步。在2007年，我很幸運，可以擁有一次零重力的航程，首次親身感受失重的感覺。雖然只有短短的四分鐘，卻讓人感到無比驚奇、回味無窮。真希望我能一直留在那裡，我想，我永遠都不會覺得厭倦。
我曾說過，我擔心，人類若不前往太空發展，將不會有未來。這些話已經被大量引用了。我當時是那麼想，現在還是這麼認為。而且我希望，我已經向大家示範了，每個人都有能力從事太空旅行。我相信，在像我這樣的科學家以及一些有創新思想的企業家，一起通力合作之下，必然可以推廣太空旅行所帶來的興奮與驚奇。
前進月球、火星、土衛六
不過，人類可以長期離開地球而生活嗎？根據我們在國際太空站（International Space Station, ISS）的經驗顯示，人類可以離開地球，在太空中生活數月之久。然而，在重力為零的軌道上，還是會引起一些生理上的問題，包括骨骼會變得較為脆弱；也有一些實際的生活小問題，例如液體不會向下流等等。
因此，適合人類長期生活或工作的太空站，還是應該蓋在月球或其他行星上。透過挖掘星球表面，我們可以避免小隕石撞擊與宇宙射線的傷害，也能得到隔熱的好處。對於我們日後所移居的行星或衛星，探採當地的資源，就能讓這些地外社區自給自足，而不需要仰賴地球的供應。
在太陽系中，人類有可能去何處殖民呢？月球，是最顯然的答案。它離我們最近，而且是個相對容易抵達的目標。我們已經登陸過月球，也開著沙丘車四處遊蕩過。不過月球太小了，既沒有大氣層，也不像地球具有磁場，可以偏折太陽發射出來的有害輻射粒子，來保護我們。月球也沒有液態水，雖然據推測，在它南北極的火山口，也許有冰存在【譯注】。月球上的殖民地，可利用這些冰，來做為氧氣的來源。能源則可透過核能或太陽能。月球可做為旅行到太陽系中其他星球的中繼站。
下一個目標，顯然非火星莫屬了。
火星與太陽的距離，是地球距離太陽的一倍半，因此與地球相比，只吸收到一半的熱度。火星曾經有過磁場，但已在四十億年前就衰退了，因而無法保護火星免遭太陽輻射的侵襲。這使得火星失去它大部分的大氣，氣壓約只有地表大氣壓力的百分之一而已。然而在過去，火星必然有較現今大得多的大氣壓力，因為我們可以觀測到徑流渠道與乾涸的湖泊等。在目前的火星表面，不可能有液態水存在，因為在幾近真空的環境下，水很快就會蒸發殆盡。這些跡象表明，火星曾經有過一個溫暖且潮濕的階段，而在那個時期裡，生命可能出現過，無論這個生命是自發性產生的，或是經由宇宙撒種（panspermia，指生命的起源來自宇宙其他地區）。
目前，火星上沒有任何生命跡象。然而，若是我們能發現曾有生命存在過的痕跡，這就能表明，在行星具備合適的條件下，便有發展出生命的可能。當然，我們必須要很小心，不要把它與「地球生命會汙染火星」的議題相混淆。同樣的，如同各國海關的檢疫措施一樣，我們也要非常小心，如果火星上有生命，千萬不要把任何火星生命帶回地球。當然，這個誘惑非常大，但這也有可能把地球上的一切生命消滅乾凈。
從1964年的水手四號（Mariner 4）開始，NASA已經發送了相當數量的太空探測器，前往火星。我們也透過多個軌道探測器，對火星進行了近距離的觀測。最近的一個探測器是火星偵察軌道衛星（ Mars Reconnaissance Orbiter，於2005年發射）。這些道探測器向我們展示了火星的高山與峽谷。此外，NASA 也已經讓數個探測器，成功登陸火星表面，最近的成果是精神號（Spirit, MER-A）和機遇號（Opportunity, MER-B）這兩輛火星探測車。它們送回了一處沙漠景觀的照片。和月球一樣，火星可能有水與氧儲存在極地冰區。火星也經歷過火山活動；而火山活動可將許多金屬與礦物質，帶到行星表面，供殖民地使用。
月球與火星是太陽系中，最適宜用來建造殖民地的地方。水星與金星的溫度太高了，而木星與土星則是氣態巨行星，沒有固態的行星表面。火星的眾多衛星，尺寸都太小，不具有任何優勢；而木星與土星的某些衛星，倒是可以考慮。木衛二（Europa）是木星的衛星之一，表面上層是凍結的冰殼，冰殼下可能是液態的海洋，有孕育出生命的可能。我們如何能知道呢？我們是否需要登陸木衛二，在冰殼上鑿個洞看看？
土衛六（Titan）是環繞土星運行的一顆衛星，大小與質量都比我們的月球大，而且具有濃厚的大氣層。美國的NASA與歐洲的ESA（歐洲太空總署）共同合作的卡西尼－惠更斯（Cassini–Huygens）計畫，已成功由卡西尼號土星軌道探測器，發射惠更斯號登陸探測器，登陸了土衛六，送回許多珍貴的土衛六表面照片。不過，由於那裡距離太陽非常遠，所以很冷。我可不會想去住在一個冰凍的甲烷湖旁邊。
譯注：霍金是在2018年3月14日過世，NASA科學家則是在2018年8月20日的《美國國家科學院研究彙刊》上發表論文，證實月球兩極有冰存在。
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書籍介紹
本文摘錄自《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》，天下文化出版
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作者：史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）
譯者：蔡坤憲
本書將是你最後一次能讀懂霍金的機會
牛頓給了我們答案，霍金卻給了我們問題。
而且霍金所提出的問題，仍將在往後數十年間，
持續引領出重大的突破與進展……
我們將可歸因於，我們是站在霍金肩膀上的緣故。
——索恩（Kip S. Thorne），2017年諾貝爾物理獎得主
霍金在這本全球矚目的遺作裡，
提出了關於人類文明如何延續的十個大哉問，
並且清晰說出自己的見解：
- 大哉問之一：上帝存在嗎？
- 大哉問之二：宇宙是怎麼開始的？
- 大哉問之三：宇宙中還有其他智慧生命嗎？
- 大哉問之四：我們能預測未來嗎？
- 大哉問之五：黑洞裡面是什麼？
- 大哉問之六：時間旅行有可能嗎？
- 大哉問之七：我們能在地球上存活下來嗎？
- 大哉問之八：我們應該殖民太空嗎？
- 大哉問之九：人工智慧將會比我們聰明嗎？
- 大哉問之十：我們如何形塑未來？
霍金與漸凍人症搏鬥數十年，
腦袋中除了進行最尖端的物理學思考，
他念茲在茲的，都是我們人類如何繼續蓬勃發展、
如何保護最脆弱的地方、如何保有理性思維、
以及應該如何教育孩子以面對未來。
霍金一生幽默、樂觀奮鬥、永不放棄的精神，
也洋溢在這本遺作《霍金大見解》裡。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航