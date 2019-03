善用這8個英文句子，讓你在年後轉職更上一層樓

農曆年前許多公司都面臨人力吃緊,但卻沒有足夠面試者求職的問題,最大的原因,在於大家都希望可以領完年終獎金後再離職,但問題來了,下一份工作會更理想嗎? 畢竟如果不夠理想,換工作就沒有意義了。

理想的職缺會要你嗎?以經驗來說,英文好取得高薪沒有問題,因大部分外商與中國大陸公司需要的人才都要具備外語能力,但若還能用英文發揮出自己的價值,你就能給面試官留下更深刻的印象,在眾多應試者中脫穎而出。

請參考以下步驟讓自己的價值發揮到更大!

感謝對方提供面試機會

你可以說:“Thank you for taking the time to meet with me today.”

大部分面試者會認為職位還沒有拿到,先不用感謝,但我的觀察是「大方」是一個很重要的態度,當學經歷都差不多時,態度就成為了致勝的重要關鍵。

巧妙地提到你觀察這間公司多久了

你可以說:“I was so excited when _____ told me this position was open!”

好的公司肯定不乏求職者,若能善用興奮的心情強調你對這間公司發展脈絡觀察已經一段時間了,並不是因為想亂槍打鳥才來面試,相信會給面試官留下好印象。

傳達你對這職位有過充分研究

你可以說:“I’ve done a lot of research already, and I’m excited to learn more about this position from you.”

大部分面試者都在強調自己的優點與能力,少數能用對方的需要的職位和角度去表達自己能提供什麼樣的技能,來幫助公司創造什麼樣的價值。

直接講出你最適合這個職缺

你可以說:“I’ve reviewed the job description, and it aligns well with my experience and qualifications. I’m looking forward to talking more about these with you.”

許多應徵者認為自己適不適合需要由面試官來斷定,但以西方的觀點來說,面試者應該要有十足的自我把握,簡單來說相較與亞洲的謙虛態度,西方需要看到你展現自信跟底氣。

除了清楚表答你適合這個職位之外,請說明原因以及舉例

你可以說:“I’m a match for this job because…” (Review the job posting and match its requirements to your resume ahead of time.)

回顧你之前做的案例來分享,例如遇到困難怎麼解決,當時沒有資源時你如何完成任務?記得多分享一切逆境的故事才能帶出個人特色跟能力,順境沒有什麼好解決的,一個人是否能夠發揮能力就看逆境的發揮。

直接點出未來在這一間公司能創造的價值

你可以說:“In previous roles, here’s what I’ve done… and this is how I will add value to your company.”

許多人才把自己定位在行政事務上面,但別忘記,即使是行政或是財務工作還是要有與人溝通,與人連結的能力才能創造價值,清楚知道自己有價值的人才未來才可以增值。

清楚表達自己是在乎團隊是一個合群的人

你可以說:“I consider working with others to be one of my strengths.”​

尤其是越細膩領域的專業人才越是要強調這一點,曾遇到許多工程師、會計師,法務等職位的專業人士,認為與人溝通是一件麻煩事情,甚是在面試過程直接透露出「我不想要與笨蛋工作!」的表情,專業的背後大家常忽略溝通是一件高成本的事情,別忘記如果不能與團隊協作溝通,很快就會被AI取代!

強調自己中長期人生規劃跟公司未來的發展一致

你可以說:“This role aligns with my long-term goals, and I’d really like to continue to build my career at this company.”

面試官都怕精挑萬選的人才萬一不適應試用期沒到就走人,重新訓練新人對公司來說是很高成本的事,所以在被問到相關問題時不妨主動先提起。

既然都下定決心要換工作了,就應該要重視溝通成本,把職位越換越好,英文好不代表溝通能力好,但英文好是基本的溝通能力,記住在面試時,用英文表達自我的價值才能墊高薪水,拿到理想的待遇。

我是以熙國際Madeleine歡迎和我預約時間,用更好的語言和觀點表達自己。

